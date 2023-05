Neue Show. Neuer Termin. ProSieben kürt die Gewinnerin von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" 2015 am 28. Mai 2015

+++ Update vom 23. Mai 2023 +++

Wer ist raus bei GNTM 2023? Kandidatin Somajia hat Corona. Wann kommt sie zurück? Im Rennen sind noch Somajia, Vivien, Nicole, Ida, Coco, Katherine, Olivia, Anna-Maria und Selma. Die Models von GNTM 2023 verraten ihre schönsten Komplimente beim Flirten. Das passiert in Folge 15 von GNTM 2023. Und: Alle Highlights, Gäst:innen und Folgen von Staffel 18 in der Übersicht.

Update vom 26.05.2022: Das sind alle Finalistinnen bei "Germany's next Topmodel" 2022 - mit Martina und Lou-Anne stehen erstmals Mutter und Tochter im GNTM-Finale. Wir zeigen die wichtigsten Informationen zum Finale der Rekordstaffel. Die Gewinnerin kommt auf das Cover der "Harper's Bazaar". So siehst Du das Finale von "Germany's next Topmodel" 2022 live im TV und im Livestream. Und: Wir zeigen einen Teaser zum Finale von GNTM 2022.

Steigt eine Kandidatin vor dem GNTM-Finale aus? Und wer wird die Gewinnerin im GNTM-Finale 2022?

Auch bei GNTM 2022 sind einige talentierte Kandidatinnen dabei: Zu den erstmaligen älteren GNTM-Kandidatinnen zählen Martina, Lieselotte und Barbara. Weitere Kandidatinnen sind Lou Anne, Noella, Kashmira, Lenara, Inka, Wiebke, Viola, Laura W., Vivien, Vanessa, Luca, Paulina, Sophie, Emilie, Kim, Julia, Lisa-Marie, Anita, Kristina, Jessica, Laura B., Juliana, Lena, Meline, Jasmin, Annalotta und Amaya. Erstmals treten bei GNTM 2022 Mutter Martina und Tochter Lou Anne an.

GNTM: Neuer Termin für das Finale

Der Termin für den zweiten Anlauf des Finales 2015 von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" steht fest: ProSieben zeigt das Finale am Donnerstag, 28. Mai 2015, zur Prime Time. Ursprünglich war auf diesem Sendeplatz ein Rückblick auf die aktuelle Staffel geplant. Aufgrund des kurzen Planungsvorlaufes wird der Sender eine andere, neue Form für das Finale wählen, als ursprünglich in Mannheim geplant.

Schon direkt nach dem Abbruch des Finales von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" am Donnerstagabend in Mannheim versprach Heidi Klum: "Wir werden auch 2015 eine Siegerin küren."

ProSieben-Geschäftsführer Wolfgang Link: "ProSieben ist seinen treuen Zuschauern und den Finalistinnen ein Finale schuldig. Am Donnerstag hatten wir in Abstimmung mit der Polizei leider keine andere Wahl, als das Finale abzubrechen. Ich möchte mich herzlich bei der Mannheimer Polizei und der Security der SAP-Arena bedanken, die besonnen und sicher die Arena evakuiert haben. Ich hoffe, dass die Polizei den Täter schnell findet."

