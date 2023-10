"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" geht weiter. Die neue Folge zeigt ProSieben am 28. Oktober 2023. Alles Wissenswerte zu Staffel 10, Sendezeiten und Infos rund um die Show auf ProSieben gibt es hier im Überblick.

Heute duellieren sich Joko und Klaas wieder mit der Unterstützung zahlreicher Prominenter, die auf dem ganzen Erdball verteilt um Länderpunkte kämpfen. Sie stellen sich waghalsigen Mutproben rund um die Welt, während die beiden Protagonisten die Länderpunkte fürs Finale im Studio ausspielen.

Wann läuft "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas"?

Die 1. Folge der 10. Staffel lief am Montag, 26. Dezember 2022. Am 11. Februar 2023 folgte die 2., die 3. wurde dann im März ausgestrahlt.

Weiter geht es am 28. Oktober 2023 mit einer neuen Folge.

Sendetermine und Sendezeiten

Alle offiziellen Sendetermine und Sendezeiten von "Duell um die Welt" 2023 findest du hier im Überblick:

Folge 29: Samstag, 7. Oktober 2023, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn

Folge 30: Samstag, 28. Oktober 2023, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn

weitere Folgen: werden noch bekannt gegeben

"Das Duell um die Welt": Im TV und im Livestream ansehen

Die neue Folge kannst du immer auf ProSieben verfolgen. Auf Joyn findest du außerdem den Livestream des TV-Programms.

Am Samstagabend keine Zeit? Alternativ gibt es alle Folgen von "Das Duell um die Welt" auch nachträglich jederzeit zum Nachschauen bei Joyn.

Darum geht es in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas"

In "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" schicken die beiden Rivalen ihre Teams auf gewagte Reisen. Rund um den Erdball müssen die prominenten Team-Mitglieder spektakulär-wahnsinnige Aufgaben bewältigen, die ihnen einiges an Mut und Kampfgeist abverlangen.

In der Show treten Joko und Klaas in Studiospielen gegeneinander an, um sich die Länderpunkte und damit den begehrten Titel des Weltmeisters zu sichern.

Diese Promis reisten bereits für Joko und Klaas um die Welt

In der Teamedition holen sich die Kontrahenten bekannte Unterstützung. Diese wagemutigen Promis stellen sich zuletzt bei "Duell um die Welt" der Herausforderung:

In vorherigen Folgen waren schon dabei:

Journalistin und Fernsehmoderatorin Dunja Hayali

Comedian Oliver Polak

Ex-Fußballprofi Patrick Owomoyela

Sänger Alexander Klaws

Skisprung-Legende Sven Hannawald

Moderationsgeschwister Dennis und Benni Wolter

Entertainerin Verona Pooth

Autorin Sophie Passmann

Profi-Fußballer Kevin Großkreutz

Moderatorin Linda Zervakis

Fanta-4-Legende Michi Beck

Musiker Johannes Strate

Internet-König Knossi

Entertainer Riccardo Simonetti

No Angel Lucy Diakovska

Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes

Musiker Johannes Oerding

Podcaster Tommi Schmitt

Schauspieler Axel Stein

Choreografin Nikeata Thompson

Die Länder bei "Das Duell um die Welt"

In den Ländern Indien, Nordirland, Thailand, Spanien, Lettland, Schweden, Mexiko, Kroatien, Liechtenstein, Grönland, Malta, die Niederlande sowie die USA müssen die Mitglieder von Team Joko und Team Klaas Aufträge erfüllen, die sie an ihre Grenzen bringen. Welches Team kann in den weltweiten Extremsituationen bestehen?

Jeannine Michaelsen moderiert

Die treue Begleiterin seit Staffel 1: Jeannine Michaelsen wird auch in diesem Jahr die Liveshows auf ProSieben moderieren und die Zuschauer durch den Wettkampf des Wahnsinns führen. In einer vorherigen Staffel bewies sich die Moderatorin auch selbst im "Duell um die Welt" als Team-Mitglied und ist für Team Klaas in Norwegen abgetaucht.

Die Gewinner:innen der letzten Staffeln von "Das Duell um die Welt"

Im ewigen Kampf um den Weltmeister-Titel müssen die Teams von Joko und Klaas waghalsige Aufgaben überstehen. Die Entscheidung über Triumph oder Niederlage wird am Ende jedoch in der Liveshow besiegelt. Nur wer auch das Studiospiel für sich gewinnen kann, holt den Länderpunkt und ist damit einen Schritt näher am Sieg.

