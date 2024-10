Bei "Das Duell um die Welt" kämpfen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in jeder Ausgabe um den Sieg. In der 12. Staffel konnte zuletzt Klaas den Weltmeistertitel ergattern. Doch wer gewann in den vorangegangenen Staffeln und Folgen? Hier kannst du nachlesen, wer bisher wie oft gewonnen hat.

Anzeige

Ganze Folgen von "Das Duell um die Welt" im Streaming Noch mehr Reisen und noch mehr Wahnsinn gibt's auf Joyn!

Anzeige

Anzeige

Der aktuelle Stand: Wer gewinnt das Duell?

Nach der aktuellen Zählung herrscht Gleichstand. Team Joko und Team Klaas haben jeweils 16 Weltmeistertitel erspielt. Hier gibt es die Übersicht, wer bisher in welcher Folge gewonnen hat:

Die Gewinner der Staffel 12 (2024)

Anzeige

Anzeige

Die Gewinner der Staffel 11 (2023/24)

Folge 31: Team Joko - hier erfährst du mehr zum Hattrick für den amtierenden Weltmeister!

Folge 30: Team Joko

Folge 29: Team Joko

Die Gewinner der Staffel 10 (2022/23)

Folge 28: Team Klaas

Folge 27: Team Klaas

Folge 26: Team Joko

Anzeige

Anzeige

Die Gewinner der Staffel 9 (2021/22)

Folge 25: Team Joko

Folge 24: Team Joko

Folge 23: Team Klaas

Die Gewinner der Staffel 8 (2020/21)

Folge 22: Team Klaas

Folge 21: Team Joko

Folge 20: Team Joko

Anzeige

Die Gewinner der Staffel 7 (2019)

Folge 19: Team Klaas

Folge 18: Team Klaas

Folge 17: Team Klaas

Die Gewinner der Staffel 6 (2018)

Folge 16: Team Joko

Folge 15: Team Klaas

Folge 14: Team Joko

Der Gewinner der Staffel 5 (2017)

Folge 13: Joko

Folge 12: Klaas

Der Gewinner der Staffel 4 (2015)

Folge 11: Joko

Folge 10: Klaas

Folge 9: Klaas

Der Gewinner der Staffel 3 (2014)

Folge 8: Joko

Folge 7: Joko

Folge 6: Klaas

Der Gewinner der Staffel 2 (2013/2014)

Folge 5: Klaas

Folge 4: Joko

Folge 3: Klaas

Der Gewinner der Staffel 1 (2012)

Folge 2: Klaas

Folge 1: Joko

"Das Duell um die Welt" 2.0 – Team Joko gegen Team Klaas

Seit Staffel 6 treten nicht mehr nur die beiden Moderatoren gegeneinander an. Sie werden von ausgewählten Stars unterstützt, die für sie Aufgaben in den Ländern bestreiten. Joko und Klaas messen sich dennoch in Studiospielen, um zu entscheiden, wer am Ende als Sieger aus der Show hervorgeht und sich mit dem neuen Weltmeistertitel schmücken darf.

Der ewige Kampf bei "Das Duell um die Welt"

Es gibt wohl kaum zwei Moderatoren im deutschen Fernsehen, die so sehr für ihren andauernden Zweikampf bekannt sind, wie Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Seit 2012 messen sich die beiden Konkurrenten auf ProSieben bei "Das Duell um die Welt", indem sie sich in verschiedenen Ländern sehr speziellen Herausforderungen stellten, die der jeweils andere auswählte.

Oft mussten die beiden dabei über ihre Grenzen hinausgehen und es wurde mitunter sehr gefährlich, dramatisch, aber manchmal auch lustig. Der Gewinner, der sich im Studio gegen seinen Rivalen durchsetzen konnte, holte sich den Titel des Weltmeisters.