Wieder gewinnen die beiden Moderatoren einen Live-Sendeplatz mit einer Länge von 15 Minuten.

Die 15 Minuten ihres letzten Gewinns haben Joko und Klaas bislang nicht eingelöst.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben die 4. Folge der Herbststaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen. Damit stehen ihnen erneut 15 Minuten Live-Sendezeit auf ProSieben zur Verfügung. Werden die Moderatoren diese heute Abend nutzen?

Gewinner von Folge 9: Joko & Klaas

Mit dem Sieg bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 7. November 2023 sicherten sich die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bereits zum zweiten Mal in der Herbststaffel 15 Minuten Live-Sendezeit, die sie nach Belieben gestalten dürfen.

Was die beiden damit anfangen werden, ist wie immer vollkommen offen. ProSieben wird in die Pläne der Moderatoren für gewöhnlich nicht vorab eingeweiht.

Für zusätzliche Spannung vor den 15 Minuten live am Mittwochabend sorgt diesmal eine Besonderheit: Nach ihrem Gewinn in Folge 6 der 6. Staffel hatten Joko und Klaas ihre Sendezeit erstmals nicht direkt am Folgetag genutzt. Stattdessen sparte sich das Duo den Preis auf, um im Falle eines weiteren Gewinns einen längeren Programmplatz nutzen zu dürfen.

So haben Joko und Klaas das Finale gewonnen Clip Finale: Joko & Klaas müssen Gedanken übertragen Wie immer serviert ProSieben Joko und Klaas im Finale ganz besondere Herausforderungen. In diesem Fall: sieben Soßen, die in eine Reihenfolge gebracht werden müssen. 11:25 Min

Ab 12

Kommen diesmal die 15 Minuten live?

Am heutigen 8. November 2023 um 20:15 Uhr erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ProSieben, ob und wie "Joko & Klaas LIVE" diesmal stattfinden wird.

Setzen Joko und Klaas schon in dieser Woche die groß angekündigte Aktion um, von der sie in ihrem rund zweiminütigen Hinweisvideo versprachen, "dass es sich lohnen wird, jetzt darauf zu warten"? Oder kommt am Ende doch wieder alles ganz anders?

Update: 15 Minuten live finden heute statt!

Wenige Stunden vor ihrem gewonnenen Sendeplatz haben sich Joko und Klaas mit einem Video in den sozialen Netzwerken gemeldet.