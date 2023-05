Russische Konsulate müssen schließen +++ Drohnenattacken: Moskau droht mit Vergeltung +++ Ukraine dementiert den Angriff +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Ticker

31. Mai, 14:45 Uhr: Die Bundesregierung hat als Reaktion auf die Ausweisung von deutschen Bediensteten Russland den Betrieb von vier Generalkonsulaten in Deutschland untersagt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, Russland dürfte ab dem Jahresende nur doch die Botschaft in Berlin und ein weiteres Generalkonsulat betreiben. Aktuell gibt es Generalkonsulate Bonn, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und München. Welches davon erhalten bleibe, könne Russland selbst entscheiden.

Indem sie die deutsche Gesamtpräsenz in Russland auf 350 Personen begrenzt habe, sei die russische Regierung sei "einen Schritt der Eskalation gegangen", so der Sprecher. Die Bundesregierung werde auch die deutschen Generalkonsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk schließen und eine Minimalpräsenz der Kulturmittler - etwa an den deutschen Schulen und Goetheinstituten - aufrechterhalten. Die Deutsche Botschaft Moskau und das Generalkonsulat in Sankt Petersburg würden aufrechterhalten.

"Für die russische Präsenz in Deutschland gilt unsere Entscheidung reziprok, um eine Ausgewogenheit der beiderseitigen Präsenzen sowohl personell als auch strukturell sicherzustellen. Darum haben wir entschieden, die Zustimmung zum Betrieb von vier der fünf in Deutschland betriebenen russischen Generalkonsulate zu entziehen", so der Sprecher weiter. "Dies wurde dem russischen Außenministerium heute mitgeteilt und Russland aufgefordert, die Abwicklung der vier Generalkonsulate in der Bundesrepublik Deutschland umgehend zu veranlassen und bis spätestens zum 31.12.2023 abzuschließen."

Russland schwört Rache für Drohnenattacken auf Moskau

31. Mai, 6:21 Uhr: Nach den Drohnenangriffen in Moskau hat Russland der Ukraine mit Vergeltungsschlägen gedroht. Neben Kremlchef Wladimir Putin, der Kiew Terror vorwarf und eine Reaktion ankündigte, schwor sein enger Vertrauter Ramsan Kadyrow Rache: Der Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus forderte die Verhängung des Kriegsrechts in Russland, um härter gegen die Ukraine vorzugehen. Die immer wieder von Russland angegriffene Ukraine hatte eine direkte Verantwortung für die Attacken gegen Moskau zurückgewiesen.

"Wir werden in der Zone der militärischen Spezialoperation bald zeigen, was Rache im ganzen Sinne des Wortes ist", schrieb Kadyrow in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram. Einmal mehr drohte er auch Westeuropa mit russischen Angriffen, Russland könne an die Türen zum Beispiel Deutschlands oder Polens klopfen, meinte er.

In der russischen Hauptstadt hatte die Flugabwehr am Dienstagmorgen mehrere Drohnen abgeschossen. Nach Angaben der Behörden wurden mehrere Häuser beschädigt und zwei Menschen verletzt. Woher die Drohnen kamen, blieb unklar. Bereits Anfang Mai war ein Drohnenangriff über dem Kreml abgewehrt worden. Kremlchef Putin lobte die Arbeit der Luftverteidigung, sagte aber auch, dass sie dichter und besser werden müsse.

Putin fordert nach Drohnenangriff in Moskau bessere Flugabwehr

30. Mai, 17:45 Uhr: Wladimir Putin hat nach den neuen Drohnenangriffen auf Moskau eine Verbesserung der eigenen Flugabwehr gefordert. Zwar habe das System in der Hauptstadt und im Moskauer Gebiet ordentlich funktioniert, aber es gebe Handlungsbedarf, sagte der russische Präsident im Staats-TV.

Die Flugabwehr solle verdichtet werden. "Wir werden das tun", kündigte Putin an. Er warf der Ukraine vor, mit solchen Attacken neue Antworten zu provozieren. Moskau werde reagieren. Die Regierung in Kiew bestreitet eine direkte Beteiligung an den Angriffen.

Drohnen in Moskau: Ukraine dementiert Angriff auf Russland

30. Mai, 13:10 Uhr: Nach den Vorwürfen Russlands hat die Ukraine dementiert, an dem Drohnenangriff auf Moskau beteiligt gewesen zu sein. Man reagierte sogar mit Spott: "Natürlich sind wir nicht direkt daran beteiligt", so der Berater des Präsidentenbüros in Kiew, Mychajlo Podolja. Er vermutete, dass womöglich russische Drohnen zu ihren Absendern zurückgekehrt seien.

"Ihr wisst, dass wir uns der Ära der Künstlichen Intelligenz nähern. Möglicherweise sind nicht alle Drohnen bereit, die Ukraine zu attackieren und sie wollen zu ihren Schöpfern zurückkehren und so fragen: Warum schickt ihr uns gegen die Kinder der Ukraine? Auf Kiew? Und so weiter", spottete Podoljak.

Moskaus Militärausgaben belasten Regierungsfinanzen

30. Mai, 12:09 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes stehen die russischen Regierungsfinanzen durch die Militärausgaben stark unter Druck. Die russischen Verteidigungsausgaben im Jahr 2022 betrugen 4,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes, so das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri. Wie viel aber tatsächlich von Russland für das Militär ausgegeben werde, sei ungewiss. "Es ist beinahe sicher, dass die Militärausgaben weiterhin erhöht sind und das übt Druck aus auf die russischen Regierungsfinanzen", heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in London.

Nach Kiew-Beschuss: Moskau mit Drohnen attackiert

30. Mai, 7:58 Uhr: Russlands Hauptstadt Moskau ist Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge von mehreren Drohnen angegriffen worden. "Infolge eines Drohnenangriffs sind heute am frühen Morgen einige Gebäude geringfügig beschädigt worden", schrieb Sobjanin am Dienstag auf Telegram. Es sei niemand "ernsthaft verletzt" worden. Zu den Hintergründen werde noch ermittelt. Hausbewohner seien in Sicherheit gebracht worden, Sicherheitskräfte seien im Einsatz.

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, erklärte, die Luftabwehr sei aktiv gewesen: "Im Anflug auf Moskau wurden einige Drohnen abgeschossen." In sozialen Netzwerken wurden Fotos und Videos von einer Rauchsäule geteilt. Unbestätigten Berichten russischer Telegram-Kanäle zufolge sollen insgesamt rund 25 unbemannte Flugkörper zugeflogen sein, von denen der Großteil demnach abgewehrt wurde.

Zuvor hatte Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew abermals mit Drohnen attackiert. Fragmente der von der Luftabwehr abgeschossenen Drohnen seien unter anderem in ein Wohnhaus gestürzt und hätten einen Zivilisten getötet, eine ältere Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, meldete die Staatsagentur Ukrinform am Dienstag unter Berufung auf die Stadtverwaltung und den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Der Wohnblock sei in Brand geraten. Die Sucharbeiten seien weiter im Gange, da möglicherweise noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen seien.

Weitere Fragmente abgeschossener feindlicher Drohnen seien in verschiedenen Bezirken abgestürzt und hätten unter anderem Autos beschädigt. Nach Angaben der Militärverwaltung wurden mehr als 20 Drohnen von der ukrainischen Luftabwehr im Kiewer Luftraum zerstört. Noch nie seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 gab es in Kiew innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe wie in diesem Mai.

Die ukrainische Luftabwehr feuert, um Drohnen in einer Welle von Bombardements auf Kiew zu stoppen. © Evgeniy Maloletka/AP

Russland hatte die Ukraine bereits in den Tagen zuvor massiv mit Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Am Montag hatten russische Luftangriffe Kiew auch am helllichten Tag erschüttert. Bis dahin ereigneten sich die meisten Luftangriffe meist nachts oder in den frühen Morgenstunden.

Russland: Westen behindert Verhandlungen

27. Mai, 8:03 Uhr: Der Westen und die Ukraine behindern dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen. Russland sei hingegen bereit für eine politisch-diplomatische Lösung, erklärte er. Wie das russische Außenministerium am Freitag (26. Mai) weiter mitteilte, hat sich Putin bei einem Telefonat mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva ähnlich geäußert. Russlands Außenminister wirft nach Angaben des Kreml der Ukraine und dem Westen vor, "ernsthafte Hindernisse" für eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche geschaffen zu haben. Genaueres wurde nicht mitgeteilt. Russland nannte die Partner Kiews "westliche Handlanger" und erklärte, dass Lawrow bei einem Treffen mit Chinas Sondergesandten Li Hui in Moskau Chinas "ausgewogene Haltung" im Ukraine-Krieg gewürdigt habe. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass Li Hui auf einen sofortigen Waffenstillstand dränge und Europa auffordere, Russland die im Osten der Ukraine besetzten Gebiete zu "überlassen". Auf eine Anfrage der Zeitung um eine Stellungnahme hat das chinesische Außenministerium bisher nicht reagiert.

Russland will Ukraine aufteilen

26. Mai, 7:05 Uhr: Aggressor Russland hat einen absurden Plan für die Ukraine vorgelegt und bringt eine Aufteilung des angegriffenen Landes zwischen Moskau und der Europäischen Union ins Gespräch. Der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrates, Ex-Präsident Dmitri Medwedew, fabulierte in der Nacht zum Freitag über Szenarien für den Ausgang des Krieges. Aussicht auf Frieden gäbe es demnach nur, wenn Russland sich den Großteil des Nachbarlands einverleibt.

In der von Medwedew bevorzugten Variante würden westliche Regionen der Ukraine mehreren EU-Staaten zugeschlagen und die östlichen Russland, während Einwohner der zentralen Gebiete für den Beitritt zu Russland stimmen. Der Vorschlag von Medwedew, einem der größten russischen Kriegseinpeitscher, würde de facto auf das Verschwinden des ukrainischen Staates hinauslaufen.

Bei diesem Ausgang "endet der Konflikt mit ausreichenden Garantien, dass er auf lange Sicht nicht wieder aufgenommen wird", schrieb Medwedew beim Online-Dienst Telegram. Sollte hingegen ein unabhängig gebliebener Teil der Ukraine der EU oder der Nato beitreten, sei mit einem Wiederaufflammen der Kampfhandlungen zu rechnen, "mit der Gefahr, dass es schnell in einen vollwertigen dritten Weltkrieg übergehen kann", behauptete der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin.

Bei einem nach seinen Worten für Moskau "temporär" annehmbaren Szenario würde die Ukraine im Zuge des Krieges vollständig zwischen EU-Ländern und Russland aufgeteilt, während in Europa eine ukrainische Exil-Regierung gebildet würde. Russland führt seit mehr als 15 Monaten einen Angriffskrieg in der Ukraine.

25. Mai, 15:15 Uhr: Der "Koch Putins" oder besser bekannt als Chef der russischen Privatarmee "Wagner", Jewgeni Prigoschin, hat nach eigenen Angaben mit dem Abzug seiner Truppen aus Bachmut begonnen. Ziel ist, dass die Stadt bis zum 1. Juni an die regulären russischen Streitkräfte zur Kontrolle überlassen werde. Nach Darstellung Prigoschins sollen allerdings zwei erfahrene Wagner-Kämpfer zur Unterstützung der russischen Armee in Bachmut bleiben. Die restlichen Kämpfer würden sich nun in ihre Lager zurückziehen, um sich zu erholen und um sich auf die nächsten Einsätze vorzubereiten. Auch Kiew bestätigte, dass es einen Truppenaustausch des Feindes um Bachmut gebe.

Immer mehr russische Soldaten desertieren

24. Mai, 17:24 Uhr: Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist die Zahl der russischen Deserteure im Ukraine-Krieg stark gestiegen. Russische Militärgerichte hätten zwischen Januar und Mai insgesamt 1.053 Fälle von Fahnenflucht behandelt, so das Verteidigungsministerium in London. Das sei mehr als im kompletten Jahr 2022. Die meisten Deserteure seien aber nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, damit sie weiter im Krieg kämpfen können.

"Das russische Militär hat seit Beginn der Operationen in der Ukraine Mühe, Disziplin in den eigenen Reihen durchzusetzen, aber diese Probleme haben sich höchstwahrscheinlich seit der erzwungenen Mobilmachung von Reservisten im Oktober 2022 verschlimmert", so der Bericht. "Die russischen Bemühungen zur Verbesserung der Disziplin konzentrierten sich darauf, an Fahnenflüchtigen ein Exempel zu statuieren und patriotischen Eifer zu fördern, statt sich mit den Grundursachen der Ernüchterung der Soldaten zu befassen."

"Putin unfähig, diesen Krieg zu führen"

24. Mai, 6:59 Uhr: Das Überschreiten der russischen Grenze durch bewaffnete Verbände aus der Ukraine wird von Militärexperten als Beleg für die Schwäche von Kremlherrscher Wladimir Putin und seiner Truppen gesehen. "Russland hat keine Verteidigungsfähigkeit mehr, weil das gesamte Militär in der Ukraine beschäftigt ist", sagt der italienische Militärexperte Thomas C. Theiner der "Bild". Er ergänzte: "Zwischen Kiew und Moskau gibt es – bis auf ein paar lokale Einheiten und Grenzpolizisten – keine Divisionen, keine Brigaden, nichts mehr. Das haben die Ukrainer natürlich mitbekommen.“

Auch für den deutschen Sicherheitsexperten Carlo Masala sind die Kämpfe in der russischen Region Belgorod ein Beleg für den Niedergang Putins. "Es ist ein weiterer Beweis der Schwäche Putins und seiner Unfähigkeit, diesen Krieg als Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu führen", sagte der Politikwissenschaftler von der Bundeswehr-Universität München ebenfalls der "Bild". Er betonte: "Die Tatsache, dass Kräfte in kleiner Zahl, aber zum Teil mechanisiert, in die Grenzregion vorrücken konnten, zeigt, wie schlecht die russische Grenzsicherung mittlerweile ist."

Nach russischer Darstellung wurde im russischen Gebiet Belgorod seit Montag gegen Dutzende "Vertreter ukrainischer Militärverbände" gekämpft. Die Ukraine wies zurück, etwas mit Angriffen zu tun zu haben. In Kiew wurde darauf hingewiesen, dass sich aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenkorps zu den Angriffen bekannt hätten. Die Lage in der Region blieb auch am Mittwoch angespannt. Die russischen Behörden gaben zwar Entwarnung, mussten aber zugleich eine Drohnen-Attacke bestätigen.

Grenzregion Belgorod unter Beschuss

23. Mai, 7:20 Uhr: Nach dem Eindringen Bewaffneter in die russische Grenzregion Belgorod nahe der Ukraine haben nach offiziellen Angaben viele Bewohner ihre Häuser verlassen. Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, sprach von mindestens acht Verletzten. Tote unter den Zivilisten habe es nicht gegeben. Zudem verhängte er am Montagabend Terroralarm. Gladkow sprach von einer angespannten Lage.

Am Montagvormittag war die Grenzregion unter Beschuss geraten. Betroffen waren Gladkow zufolge die Kleinstadt Graiworon und mindestens zwei Dörfer. Mehrere Bewohner mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Rede war zudem von beschädigten Häusern.

Unklar ist, was genau vorgefallen war und ob der Einsatz in der Nacht noch lief. Gladkow schrieb, das Militär, der auch für den Grenzschutz zuständige Inlandsgeheimdienst FSB und die Nationalgarde seien im Einsatz. Einzelheiten sollten noch mitgeteilt werden. Es wird damit gerechnet, dass am Dienstag Details bekannt gegeben werden.

Russland hat vor 15 Monaten seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen und beschießt immer wieder Städte und Ortschaften im Nachbarland. In den vergangenen Monaten klagten aber auch russische Regionen in Grenznähe über zunehmenden Beschuss von ukrainischer Seite aus. Es gab zudem Explosionen auf Militärbasen.

Gouverneur Gladkow machte eine Sabotagegruppe des ukrainischen Militärs verantwortlich. Kiew selbst bestritt eine Verwicklung. Die aus russischen Staatsbürgern bestehenden Einheiten "Russisches Freiwilligenkorps" und "Legion Freiheit Russlands" behaupteten bei Telegram, ihre Kämpfer seien dafür verantwortlich. Zu sehen war, wie sie angeblich auch Militärfahrzeuge erbeuteten. In dem Krieg kämpfen beide Einheiten auf der Seite der Ukraine. Die Regierung in Kiew dementiert allerdings ihre Beteiligung an der Aktion.

Sabotage-Trupp in Russland?

22. Mai, 15:03 Uhr: Der Gouverneur der russischen Region Belgorod wirft der ukrainischen Armee vor, Saboteure über die Grenze zu schicken. Eine "Sabotage-Gruppe" habe den Bezirk Graiworon und damit russisches Territorium erreicht, teilt Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit. Die russischen Sicherheitskräfte und die Armee ergriffen Maßnahmen, um den Einfall abzuwehren und den Feind zu eliminieren. Der Kreml bestätigte die Information. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, der "Sabotagetrupp" werde bekämpft. Die russische Region Belgorod grenzt an die Ukraine, ihre gleichnamige Hauptstadt liegt nur wenige Kilometer entfernt von der ukrainischen Stadt Charkiw.



Der ukrainische Militärgeheimdienst geht davon aus, dass Mitglieder einer russischen paramilitärischen Gruppe hinter Angriffen auf die russische Region Belgorod stecken. Dies sagt der Sprecher des Militärgeheimdienstes Andrij Jusow dem ukrainischen Medienportal "Hromadske". Ob Beweise dafür vorliegen, wurde nicht berichtet.

Russland will neue Elite-Einheit schaffen

22. Mai, 10:54 Uhr: Laut britischen Geheimdienstinformationen will Russland eine neue Elite-Einheit innerhalb seiner Luftstreitkräfte schaffen, die in der Ukraine eingesetzt werden soll. Die Einheit solle aus Bombern und Hubschraubern bestehen und vor allem gegen Bodentruppen eingesetzt werden.

"Die Schaffung der Gruppe wirft ein Schlaglicht auf Russlands Einschätzung, dass die reguläre Luftwaffe bei ihrer Hauptaufgabe, ukrainische Stellungen zu bombardieren, versagt hat", so die Einschätzung des Verteidigungsministeriums in London. Mit hohen Summen sollen erfahrene Piloten für die neue Einheit, welche den Codenamen "Schtorm" (Russisch für "Sturm") tragen wird, angeworben werden.

Selenskyj stellt klar: Bachmut nicht völlig unter russischer Kontrolle

21. Mai, 12:31 Uhr: Die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht vollständig unter russischer Kontrolle. Nach dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima sagte Selenskyj am Sonntag (21. Mai): "Bachmut ist heute nicht von Russland besetzt worden."

Selenskyj stellte damit missverständliche, nicht eindeutige Aussagen von ihm zur militärischen Situation nach einem Treffen mit US-Präsidenten Joe Biden klar. Ein Reporter hatte ihn gefragt, ob Bachmut noch in ukrainischer Hand sei. Der Journalist schob nach, die Russen hätten gesagt, dass sie Bachmut eingenommen hätten. Der ukrainische Präsident antwortete mit den Worten: "Ich denke nicht."

Die Einnahme Bachmuts hatte zuerst der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, verkündet. Später wurde diese Meldung in Moskau bestätigt. Der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte den Söldnern und der regulären Armee.

Selenskyj in Japan eingetroffen

20. Mai, 8:02 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Samstag für den G7-Gipfel in Japan eingetroffen. Selenskyj landete am Flughafen von Hiroshima, wie auf Bildern des staatlichen Fernsehsenders NHK zu sehen war. Im Kreis der führenden demokratischen Industrienationen geht es um weitere militärische und finanzielle Hilfen im Kampf gegen die russische Invasionsarmee. Geplant ist zunächst ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Joe Biden. Das bestätigte Bidens nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan.

Biden hatte am Freitag grundsätzlich den Weg freigemacht für eine Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine - im Rahmen einer Koalition mehrerer Bündnispartner. Zunächst sollen Piloten ausgebildet werden.

Selenskyj begrüßte die Unterstützung der USA als "historische Entscheidung". "Dies wird unsere Armee am Himmel erheblich stärken", twitterte Selenskyj. "Ich freue mich darauf, die praktische Umsetzung dieser Entscheidung während des G7-Gipfels in Hiroshima zu erörtern."

G7 beschließen weitere Sanktionen

19. Mai, 14:55 Uhr: Zum Auftakt des G7-Gipfels in Hiroshima haben die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte beschlossen, ihre Strafmaßnahmen gegen Russland und seine Unterstützer aufgrund des Krieges gegen die Ukraine zu verstärken. So solle der Handel mit Diamanten aus Russland deutlich beschränkt werden, um die Einnahmen zur Finanzierung des Krieges zu verringern. Staaten und Unternehmen, die Russlands Krieg unterstützen, drohte man in einer gemeinsamen Erklärung mit "erheblichen Kosten".

Selenskyj reist überraschend zum Gipfeltreffen der Arabischen Liga

19. Mai, 12:10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist offenbar auf dem Weg zum Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Saudi-Arabien. Wie eine mit dem Treffen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters berichtete, werde Selenskyj vom Tagungsort Dschidda aus mit einem französischen Regierungsflugzeug weiter zum G7-Gipfel im japanischen Hiroshima weiterreisen.

Wolodymyr Selenskyj ist zunächst zum Treffen der arabischen Liga gereist, danach fliegt er nach Japan zum G7-Gipfel. © via REUTERS

Selenskyj nimmt persönlich an G7-Gipfel teil

19. Mai, 9:35 Uhr: Nach Angaben aus Kiew wird Präsident Selenskyj persönlich am G7-Gipfel in Japan teilnehmen. "Dort werden sehr wichtige Dinge entschieden, daher ist eben die physische Anwesenheit unseres Präsidenten absolut wichtig dafür, um eben unsere Interessen zu vertreten", erklärte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, im ukrainischen Fernsehen. Mehrere US-Medien hatten zuvor über den geplanten Überraschungsbesuch Selenskyjs in Japan berichtet. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gehört zu den Hauptthemen der Beratungen in Hiroshima. Der dreitägige Gipfel hatte am Freitag begonnen.

Pistorius warnt: Ende von Waffenlieferungen wäre das Ende der Ukraine

19. Mai, 7:49 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat dringend appelliert, die Ukraine weiterhin mit Waffen zu unterstützen. "Wer heute fordert, die Waffenlieferungen in die Ukraine zu stoppen, der überlässt die Ukraine ihrem Schicksal. Das Ende der Waffenlieferungen heute wäre das Ende der Ukraine morgen", sagte der SPD-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" und fügte hinzu: "Deshalb muss es darum gehen, die Ukraine mit allem zu unterstützen, was geht, was wir leisten können." Auf deutsche Kampfjets darf das Land allerdings nicht hoffen. "Ich habe wiederholt gesagt, dass wir keine Kampfflugzeuge haben, die der Ukraine sofort helfen", sagte Pistorius.

Der Verteidigungsminister will die Lücken in der Ausstattung der Bundeswehr bald schließen. "Ich habe den Anspruch, dass das Sondervermögen so schnell wie möglich ausgegeben wird, damit die Inflation möglichst wenig davon auffrisst. Und ich habe den Ehrgeiz, den Einzelplan des Verteidigungsministeriums im Bundeshaushalt steigen zu lassen", sagte Pistorius.

Auf die Frage nach der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr antwortete er: "Die Bundeswehr ist immer einsatzbereit. Das haben wir erst neulich bei der Evakuierungsoperation aus dem Sudan erlebt." Pistorius betonte zugleich: "Aber klar, wir müssen umdenken. Das gilt für viele Verbündete und Alliierte innerhalb Europas und der NATO. Wir kommen aus Zeiten, in denen wir von der Friedensdividende gelebt haben und in denen Bündnis- und Landesverteidigung eine geringere Rolle gespielt haben. Das ist jetzt wieder anders – und darauf müssen wir uns einstellen."

In der "Mausefalle": Wagner-Söldner vor Einkesselung in Bachmut?

17. Mai, 15:53 Uhr: Die ukrainische Stadt Bachmut ist jetzt zu 99 Prozent in russischer Hand, berichtet die "Bild" am 17. Mai. Doch während Wagner-Söldner in der Stadt Geländegewinne verzeichnen, rücken ukrainische Einheiten an den Flanken weiter vor.

Laut "Bild"-Informationen haben russische Truppen die ukrainischen Verteidiger bis zum westlichen Rand der einst von 70.000 Menschen bewohnten Stadt zurückgedrängt. Doch während Wagner-Söldner in der Stadt Geländegewinne verzeichnen, rücken ukrainische Einheiten an den Flanken weiter vor.

"Die russischen Truppen haben die Initiative an den Flanken verloren - unsere Truppen haben diese Flanken abgeschnitten", sagt der ukrainische Militäranalyst Oleksandr Mussijenko dem Sender NV Radio. Dies bestätigte auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin via Telegram.

Die Wagner-Söldner sind nach Bachmut wie die Ratten in die Mausefalle gekrochen. Oleksandr Syrskij , Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte

Mussijenko vergleicht die Lage sogar mit der Schlacht von Stalingrad, bei der sowjetische Truppen Wehrmachtsoldaten in der Stadt eingekesselt und aufgerieben haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Schilderungen nicht.

17. Mai, 15:53 Uhr: Das russische Militär hat in der Nacht erneut ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen angegriffen. "In unserer Zone, für die wir verantwortlich sind, wurde am Abend ein schwerer Raketenangriff auf Odessa registriert", sagte die Sprecherin der Heeresgruppe Süd, Natalja Humenjuk, am Donnerstag im Fernsehen. Ihren Angaben nach wurden die meisten Raketen über dem Meer abgefangen. "Es gibt aber leider auch Treffer." Ein Mensch sei getötet, zwei weitere verletzt worden. Auch über Kiew war die Flugabwehr im Einsatz. Nach Angaben des Chefs der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko, wurden alle Luftziele von der Flugabwehr erfasst und abgeschossen. Es sei der neunte Luftangriff seit Anfang Mai. "Dieses Mal wurde die Attacke von strategischen Bombern der Typen Tu-95MS und Tu-160 aus der Region des Kaspischen Meeres mit Marschflugkörpern des Typs Ch-101/555 durchgeführt", schrieb Popko auf dem Telegram-Kanal der Kiewer Militärverwaltung. In zwei Stadtbezirken seien Raketentrümmer herabgefallen. In einem Garagenkomplex ist demnach ein Brand ausgebrochen. Tote und Verletzte habe es aber nicht gegeben. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte die Angaben. Kiew ist in den vergangenen Tagen mehrfach massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen worden. Russischen Angaben zufolge wurde dabei auch ein von den USA geliefertes Flugabwehrsystem Patriot zerstört. In Washington wurde lediglich bestätigt, dass das System "leicht beschädigt" wurde.

17. Mai, 15:53 Uhr: Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, hat den Tod eines freiwilligen Kämpfers aus den USA bekannt gegeben. Besonders zynisch: Prigoschin ließ sich neben dem Leichnam des angeblichen US-Kämpfers inmitten von Trümmern filmen und sagte: "Er ist zu unserem Treffen gekommen. Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika." Seine Botschaft war damit noch nicht beendet: "Wir werden ihn in die USA zurückschicken. Wir werden ihn in einen Sarg (mit) amerikanischer Flagge legen. Mit Respekt, weil er nicht in Großvaters Bett gestorben ist, sondern im Krieg", so Prigoschin.

17. Mai, 15:45 Uhr: Nach Angaben ukrainischer Aufklärungsbehörden sollen etwa 400.000 russische Soldaten in der Ukraine im Einsatz sein. Darin eingerechnet seien Soldaten, Angehörige der Russischen Garde, private Gruppierungen wie die Söldnertruppe Wagner und rekrutierte Strafgefangene. Was sich nach einer riesigen Anzahl an Kämpfern anhört, sei für eine großangelegte Offensive nicht genug. Die Schätzung zu den Verlusten der russischen Truppen seit Beginn des Überfalls auf die Ukraine belaufen sich auf rund 200.000 gefallene Soldaten.

London: Ukrainische Erfolge gegen russische Kinschal-Raketen "Peinlichkeit" für Moskau

17. Mai, 8:52 Uhr: Die Ukraine hat mehrere Hyperschallraketen vom Typ Kinschal (NATO-Code: Killjoy) abgeschossen, mit denen Russland die Flugabwehr des angegriffenen Landes ins Visier genommen hatte. Vom britischen Verteidigungsminister wurde der Erfolg des angegriffenen Landes als herber Rückschlag für Moskau bezeichnet.

"Die offensichtliche Verwundbarkeit der Killjoy ist für Russland wahrscheinlich sowohl eine Überraschung und eine Peinlichkeit: Der russische Präsident Wladimir Putin hat das System als unbesiegbar gepriesen", heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch (17. Mai). Es sei außerdem besorgniserregend für die russische Luftwaffe, dass an einem einzigen Tag zwei russische Kampfjets und zwei Hubschrauber über dem westrussischen Gebiet Brjansk abgeschossen wurden.

Selenskyj über NATO-Beitritt: "Er wird kommen, er ist unvermeidlich"

16. Mai, 8:09 Uhr: Der ukrainische Präsident ist nach einer Tour durch vier europäische Staaten wieder in die Ukraine zurückgekehrt. "Wir kehren mit neuen Verteidigungspaketen nach Hause zurück: mehr Munition, stärkere Waffen für die Front, mehr Schutz für unsere Leute, mehr politische Unterstützung", fasste Wolodymyr Selenskyj die Reise in einem im Zug aufgezeichneten Video zusammen.

Es gebe nun mehr Unterstützung für einen EU-Beitritt des Landes, sagte Selenskyj. "Es gibt mehr Verständnis für einen Nato-Beitritt, er wird kommen, er ist unvermeidlich." Am Montag hatte er London besucht, am Sonntag Berlin, Aachen und Paris, am Samstag Rom.

Der Präsident dankte Deutschland besonders für das neue Verteidigungspaket über 2,7 Milliarden Euro, einschließlich der Flugabwehrsysteme Iris, Artillerie, Panzertechnik und Munition. "Außerdem unterstützt Deutschland unser Land langfristig: Es gibt dafür elf Milliarden Euro, rein für die Verteidigung", sagte er. Der Sieg seines Landes sei nun näher gerückt.

Deutschland und Frankreich sagen Selenskyj Militärhilfen zu

15. Mai, 6:50 Uhr: Mit der Zusage weiterer dringend benötigter Militärhilfe von Deutschland und Frankreich kehrt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Kiew zurück. In Berlin und Paris pochte Selenskyj dabei am Sonntag zum wiederholten Mal auf die Lieferung von Kampfjets. Sowohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Präsident Emmanuel Macron reagierten jedoch zurückhaltend. Der französische Staatschef wollte sich aber, wie es aus dem Élyséepalast hieß, am Montagabend in einem TV-Interview zur weiteren Militärhilfe für die Ukraine äußern. Details blieben zunächst offen.

Das Thema Kampfjets sei wiederkehrend, hieß es aus Paris, die Frage dazu komme wohl etwas verfrüht. Vor der Lieferung eines Flugzeug müsse man dafür ausgebildete Piloten haben. Die Ausbildung dauere eine Weile - und die ukrainischen Piloten seien nicht an französischen Modellen geschult worden. Scholz sagte zur Frage von Kampfflugzeugen, Deutschland habe der Ukraine sehr viel geliefert. Deutschland konzentriere sich auf die Unterstützung beim Verteidigungskampf. Nach den USA sei die Bundesrepublik zweitgrößter Unterstützer der Ukraine.

Zur Abwehr des russischen Angriffskriegs sicherte Deutschland nun militärische Unterstützung im Wert von zusätzlichen 2,7 Milliarden Euro zu. Unter anderem sollen 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und vier Flugabwehrsysteme Iris-T SLM von der deutschen Rüstungsindustrie bereitgestellt werden. Frankreich versprach die Lieferung Dutzender gepanzerter Fahrzeuge und leichter Panzer sowie von weitreichenden Luftverteidigungssystemen. Außerdem sollen Tausende weitere ukrainische Soldaten im laufenden Jahr von Frankreich ausgebildet werden.

Selenskyj in Berlin gelandet

14. Mai, 1:02 Uhr: Der ukrainische Präsident ist das erste Mal seit dem russischen Angriff auf sein Land wieder zu politischen Gesprächen nach Deutschland gereist. Nach einem Besuch in Rom ist Wolodymyr Selenskyj in der Nacht zu Sonntag in Berlin gelandet. "Bereits in Berlin", twitterte er am frühen Sonntagmorgen. Selenskyj war das letzte Mal wenige Tage vor Kriegsbeginn zur Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2022 in Deutschland.

Es gibt laut dpa Spekulationen, dass der Gast aus Kiew von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wird. Am Sonntagnachmittag steht in Aachen die Verleihung des Karlspreises für europäische Verdienste an, der Selenskyj und dem ukrainischen Volk schon im Dezember zugesprochen wurde.

Kurz vor der Ankunft hatte die Bundesregierung dem ukrainischen Präsidenten aber schon einmal einen Willkommensgruß gesendet: Sie sagte ihm weitere Waffen im Wert von 2,7 Milliarden Euro für den Abwehrkampf gegen die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu.

Deutschlandbesuch von Selenskyj bestätigt

13. Mai, 14:44 Uhr: Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Wochenende erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Deutschland kommen. Regierungskreise in Berlin bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Samstag, dass der Besuch am Sonntag stattfinden wird. Ob Selenskyj schon am Samstagabend oder erst am Sonntag eintreffen wird, blieb zunächst offen. Auch das genaue Programm des Präsidenten am Sonntag wurde noch nicht bekanntgegeben.

Das Vorpreschen der Polizei gefährdete den Besuch, denn die Auslandsreisen Selenskyjs, von denen es inzwischen schon einige gegeben hat, werden aus Sicherheitsgründen in der Regel bis zur letzten Minute geheimgehalten. Das erklärt auch die Zurückhaltung der Bundesregierung bei der Bekanntgabe des Besuchsprogramms. Am Samstag besuchte Selenskyj zunächst Rom, wo er Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni traf. Auch eine Audienz bei Papst Franziskus war geplant.

Absage an Selenskyj vom ESC

12. Mai, 17:14 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj darf am Samstag (13. Mai) nicht per Videobotschaft beim Eurovision Song Contest sprechen. Um Prinzipien zu wahren und den ESC nicht weiter zu politisieren, werde es nach Angaben der Veranstalter kein Grußwort geben. Selenskyj habe "lobenswerte Absichten", doch verstoße sein Wunsch "bedauerlicherweise" gegen die Regeln, teilte die EBU mit. Selenskyjs Sprecher dementierte bei Facebook, dass sich das Präsidentenbüro mit einer derartigen Bitte an die EBU gewandt habe.

Russischen Truppen droht Einkesselung in Bachmut

12. Mai, 7:43 Uhr: Russischen Truppen droht im Kampf um die Stadt Bachmut im Gebiet Donezk eine Einkesselung durch ukrainische Einheiten. Das schrieb der Korrespondent des russischen Staatsfernsehens Jewgeni Poddubny am Donnerstag (11. Mai) auf Telegram. Die Ukraine habe die dort kämpfende Söldner-Truppe Wagner an den Flanken erfolgreich angegriffen und bereits zurückgedrängt.

Der Chef der Wagner-Truppe Jewgeni Prigoschin hatte bereits mehrfach vor einem drohenden Kessel durch das ukrainische Militär bei Bachmut gewarnt. Poddubny berichtete außerdem von weiteren ukrainischen Erfolgen bei Kampfhandlungen in der Umgebung von Soledar, einer Stadt nur wenige Kilometer nordöstlich von Bachmut.

"Die Lage ist schwierig", schrieb Poddubny auf Telegram. Die russischen Truppen hatten Soledar erst Ende Januar nach schweren Kämpfen für sich eingenommen. Die Angaben konnten bisher noch nicht unabhängig voneinander geprüft werden.

11. Mai, 15:45 Uhr: "Der Feind soll in die Flucht geschlagen werden." Das ist die Maxime, nach der die Ukraine derzeit ihre Gegenoffensive gegen den russischen Angreifer vorbereitet, über deren Beginn seit Wochen spekuliert wird. Dass sie kommt, ist wohl gesetzt. Das Wann kann noch nicht enthüllt werden, wie "Euronews" mitteilt.

Derweil verspricht der ukrainische Präsident Selenskyj unmissverständlich eine "böse Überraschung", die Russland erleben werde, wie er in einem Interview sagte. Die Truppen stünden bereit, seien motiviert und voller Kampfgeist. Allerdings müsse man jedoch noch auf Ausrüstung warten.

Schlacht um Bachmut dreht sich - Russen um zwei Kilometer zurückgedrängt

11. Mai, 08:21 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben die russischen Truppen bei Bachmut stellenweise um bis zu zwei Kilometer zurückgedrängt. "Wir führen dort effektive Gegenangriffe", teilte der ukrainische Heereskommandeur Olexander Syrskyj am Mittwochabend (10. Mai) auf Telegram mit. An einigen Frontabschnitten der seit Monaten schwer umkämpften Stadt seien die russischen Truppen um bis zu zwei Kilometer zurückgewichen.

Nach Syrskyjs Darstellung sind die Einheiten der bei Bachmut eingesetzten russischen Söldnertruppe Wagner an einigen Abschnitten durch reguläre russische Armee-Einheiten ersetzt worden. Diese weniger gut ausgebildeten Einheiten seien nun geschlagen worden, sagte Syrskyj. Allerdings: "Die Schlacht um Bachmut geht weiter." Die Angaben der ukrainischen Militärs zu ihren Erfolgen konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Allerdings hat der Kreml bereits zugegeben, dass die Situation in der Ukraine "sehr schwierig" ist.

USA bestätigen: Ukraine schießt erstmals Putins "unverwundbare" Superrakete ab

10. Mai, 17:06 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium hat den ukrainischen Abschuss einer russischen Hyperschallrakete mit dem Patriot-System bestätigt. Die Ukrainer hätten mithilfe des US-Flugabwehrsystems die Rakete abgefangen, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Er bestätigte auch die Information der Ukrainer, dass es sich um eine Rakete des Typs Kinschal gehandelt habe. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte diese als "unverwundbar" gegen westliche Abwehrsysteme gelobt.

Ein Mikoyan MiG-31 Abfangjäger der russischen Luftwaffe fliegt bei der russischen Militärparade zum Tag des Sieges beladen mit einer ballistischen Luft-Boden-Rakete "Kinschal" (Kh-47M2 Kinzhal). © Pavel Golovkin/AP/dpa

Am Samstag (6. Mai) hatte die ukrainische Luftwaffe den erfolgreichen Abschuss einer solchen Hyperschallrakete verkündet. Die von Moskau als eine der besten Raketen überhaupt angepriesene Kinschal (Russisch: "Dolch") war den Angaben zufolge mithilfe des US-Abwehrsystems Patriot über der Region Kiew abgefangen worden. Die extrem schnell und hoch fliegenden und dennoch manövrierfähigen Raketen setzen russischen Streitkräfte mindestens seit März im Krieg in der Ukraine ein, etwa zur Zerstörung von Treibstoff- und Waffenlagern.

1,2 Milliarden Dollar: USA sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

10. Mai, 9:03 Uhr: Die USA haben weitere militärische Unterstützung für die Ukraine im Wert von 1,2 Milliarden Dollar angekündigt, der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begrüßte das erneute Hilfspaket. "Ich danke Präsident (Joe) Biden, dem Kongress - beiden Parteien - und jeder amerikanischen Familie für ihre kontinuierliche Unterstützung und für die amerikanische Stärke, die uns stärker macht", so der Staatschef am Dienstag (9. Mai) in seiner täglichen Videoansprache. Laut US-Außenministerium solle mit dem Geld insbesondere die ukrainische Luftverteidigung gestärkt und der Bedarf an Munition gesättigt werden.

Nach Auffassung der US-Regierung verfüge die Ukraine über alle notwendigen Mittel, um bei einer Gegenoffensive besetzte Gebiete zurückzuerobern. "Sie haben alles, was sie brauchen, um bei der Rückeroberung von Gebieten, die Russland in den letzten 14 Monaten mit Gewalt erobert hat, erfolgreich zu sein", so US-Außenminister Antony Blinken bei einer Pressekonferenz mit seinem britischen Amtskollegen James Cleverly in Washington.

Wagner-Chef schickt drohende Worte Richtung Moskau

9. Mai, 15:54 Uhr: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat drohende Worte in Richtung Moskau geschickt. In einem Video, welches sein Pressedienst am Dienstag auf Telegram veröffentlicht hatte, erklärte er, dass seine Söldnertruppe die versprochenen Munitionslieferungen vom russischen Verteidigungsministerium noch nicht erhalten habe.

Weiter sagte er, der Hauptfeind seien nicht nur die ukrainischen Streitkräfte, sondern auch die Bürokraten in Moskau. "Ein glücklicher Opa denkt, dass alles gut ist. Aber was soll das Land tun, wenn sich herausstellt, dass dieser Opa ein völliger Idiot ist", sagte er. Zwar ist nicht eindeutig, wen Prigoschin mit "Opa" bezeichnet, spekuliert wird allerdings, dass der damit Präsident Putin meinen könnte - obwohl er als Vertrauter des Kremlchefs gilt.

Bezugnehmend auf die stattfindenden Feierlichkeiten zum 78. Jahrestages des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland sagte er, "der Tag des Sieges ist der Tag des Sieges unserer Großväter. Wir haben diesen Sieg noch mit keinem Millimeter verdient". Er warnte vor dem Beginn der ukrainischen Großoffensive. Die Front in Bachmut würde bröckeln, seine Männer würden aber noch ein paar Tage bleiben. "Wir prügeln uns und dann sehen wir weiter", sagte Prigoschin.

Kreml-Propaganda zum "Tag des Sieges"

9. Mai, 7:15 Uhr: Russland feiert an diesem Dienstag den Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Jahr 1945 mit einer großen Militärparade in Moskau. Die Feierlichkeiten werden wie bereits im Vorjahr vom Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattet. Gekämpft wird auch um die Deutungshoheit des historischen Ereignisses. Der Kreml rechtfertigt seinen Angriffskrieg als Abwehr einer westlichen Bedrohung und eines angeblich nazistischen Regimes in Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hingegen stellt die Verteidigung der Ukraine in eine Reihe mit dem Kampf gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Zur Feier des Europatags wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Kiew erwartet.

Selenskyj sagte am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache: "Heute, am 8. Mai, wenn sich die Welt an die Worte "Nie wieder!" erinnert, geben wir in der Ukraine diesen Worten eine Bedeutung." Es gehe nicht nur darum, sich zu erinnern, sondern seine Werte auch zu schützen und Aggressoren zu besiegen. "Die Erfolge der Ukrainer bei der Verteidigung gegen die russische Aggression sind eindeutig ein Gegengift gegen andere Aggressionen", sagte Selenskyj. Die Welt könne sehen, wie sich ein freies Volk vor Eroberern schütze. "Wenn wir das können, können dies andere auch." Am 8. Mai wird in Europa alljährlich des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht.

Selenskyjs Ansprache dürfte sich angesichts der bevorstehenden Siegesparade in Moskau auch gegen die russische Propaganda richten. Diese beansprucht für den Kreml das Monopol auf den Sieg gegen Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg und verklärt den eigenen Angriffskrieg gegen die Ukraine quasi zur Fortsetzung des sowjetischen Abwehrkampfs.

Moskau lockt Migranten mit hohem Sold

8. Mai, 16:41 Uhr: Laut Berichten des britischen Geheimdienstes versucht Russland, Einwanderer aus Zentralasien mit einem hohen Sold und einem Schnellverfahren zur Einbürgerung zu locken und so neue Soldaten zu rekrutieren. In Moscheen und Immigrationszentren seien Anwerber unterwegs, so die Aussage im täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London. Tadschikisch und Usbekisch sprechende Mitarbeitende versuchten demnach, routinemäßig Migranten zu rekrutieren. Diese bekämen Vorab-Prämien von umgerechnet 2.165 Euro und eine Besoldung von bis zu 3.770 Euro im Monat angeboten. Die russische Staatsbürgerschaft sollen sie bereits binnen weniger Monate erhalten.

Ukraine gibt sich siegessicher

8. Mai, 15:37 Uhr: Die Staatsführung der Ukraine gibt sich trotz neuer Angriffe siegessicher. "Und all das alte Übel, welches das moderne Russland zurückbringt, wird genauso zerschlagen werden, wie der Nationalsozialismus zerschlagen wurde", so Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag, dem 78. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Für ihn sei der Sieg nur eine Frage der Zeit. "Wir wissen bisher das Datum unseres Sieges noch nicht, doch wir wissen, dass dies ein Fest für die ganze Ukraine, für ganz Europa, für die gesamte freie Welt sein wird."

Drohender Atomunfall in Saporischschja: IAEA-Chef ist "extrem besorgt"

8. Mai, 12:45 Uhr: Angesichts der angespannten Lage um das frontnahe ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja ist die internationale Atomenergiebehörde (IAEA) alarmiert. Die Situation werde immer unberechenbarer, und das Gefahrenrisiko in dem russisch besetzten AKW steige, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. "Ich bin extrem besorgt über die sehr realen Sicherheitsrisiken", warnte er in einem Lagebericht. "Wir müssen jetzt handeln, um einen drohenden schweren Atomunfall zu verhindern."

Die moskautreue Verwaltung im Gebiet Saporischschja kündigte am Freitag Evakuierungen an, darunter die Stadt Enerhodar, wo der Großteil des AKW-Personals lebt. Laut Grossi bleiben die Mitarbeiter zwar vor Ort, doch die Situation wird dennoch "zunehmend angespannt, nervenaufreibend und herausfordernd" für sie und ihre Familien. Dauerstress kann laut IAEA zu Fehlern und Unfällen im AKW führen kann.

Grossi forderte erneut eine Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland, um das AKW vor Angriffen zu schützen. Ursprünglich sei Moskau dem Plan positiv gegenübergestanden, während Kiew skeptisch gewesen sei, weil darin kein russischer Abzug aus dem Kraftwerk vorgesehen war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus europäischen diplomatischen Kreisen erfuhr. Seit Kiew zuletzt eine positivere Haltung einnehme, aber gleichzeitig den Abzug der Russen fordere, zeige sich Russland nicht mehr so zustimmend, hieß es.

Wagner-Chef will nun doch in Bachmut bleiben

8. Mai, 9:27 Uhr: Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, teilte am Sonntag mit, dass es nun doch eine Einigung mit dem Kreml gebe. Zuvor hatte er angekündigt, seine Truppen aus der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine abzuziehen, da es keinen Nachschub an Munition gegeben habe. Die Schuld dafür gab Prigoschin Moskau.

Jewgeni Prigoschin mit seinen Wagner-Söldnern. © via REUTERS

Nun soll die Wagner-Truppe wohl doch die geforderte Munition erhalten haben. "Uns wurden so viel Munition und Waffen versprochen wie zur Fortsetzung der Kampfhandlungen nötig", so Prigoschin am Sonntag auf dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes. Auch sei ihm Flankenschutz zugesichert worden, um seine Einheiten davor zu schützen, eingekesselt zu werden. Aus Moskau gab es bisher keine Äußerung dazu.

Angriffe auf Kiew und Odessa in der Nacht

8. Mai, 7:25 Uhr: Die Ukraine meldet zum Beginn der neuen Woche zahlreiche Angriffe durch Russland auf mehrere Teile des Landes, auch auf die Hauptstadt Kiew. Hier seien in der Nacht mindestens fünf Menschen verletzt worden, so Bürgermeister Vitali Klitschko. 30 Drohnen seien laut Angaben der Militärverwaltung im Luftraum über Kiew entdeckt und abgeschossen worden. Teils seien Drohnenteile auf ein Wohnhaus gefallen. Auch in Odessa wurde Beschuss gemeldet, ein Lebensmittellager sei in Brand geraten.

Selenskyj: Welt muss Wahrheit über russischen Terror erfahren

7. Mai, 20:25 Uhr: Die Welt muss nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "alle Fakten des russischen Terrors" gegen die Ukrainer erfahren. "Es ist wichtig, dass die Welt darüber spricht, was der terroristische Staat tut, und wie wir Leben schützen", sagte Selenskyj am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache. Er sprach in diesem Zusammenhang von den ständigen russischen Artillerieüberfällen auf Cherson oder Charkiw, ebenso wie "den Terror gegen Dörfer in den Grenzgebieten der Regionen Tschernihiw und Sumy, die Hölle in der Region Donezk".

Wichtigstes Ziel Russlands sei, Sicherheit zu zerstören, sowohl in der Ukraine als auch überall in Europa, überall in der freien Welt, sagte Selenskyj. "Sicherheit zu zerstören, Tod und Chaos zu bringen, das ist alles, was ein terroristischer Staat tut."

Ukrainischer General: Lage an der Ostfront "unter Kontrolle"

7. Mai, 18:01 Uhr: Die Lage an der ukrainischen Ostfront ist nach Ansicht des dort zuständigen Oberkommandeurs Olexander Syrskyj "angespannt, aber unter Kontrolle". Wie die Militärführung am Sonntag mitteilte, hatte sich Syrskyj am Vortag in den Einsatzgebieten ein Bild der Lage gemacht und weitere Schritte mit den zuständigen Kommandeuren erörtert. Dabei ging es in erster Linie um die Verteidigung der schwer umkämpften Stadt Bachmut und das Vorhaben, den gegnerischen Einheiten der Söldnertruppe Wagner "maximalen Schaden zuzufügen".

Nach Syrskyjs Einschätzung erhöhten russische Militärs in den vergangenen Tagen die Intensität des Beschusses mit schweren Waffen, setzten modernere Ausrüstung ein und gruppierten ihre Truppen neu. "Dies deutet darauf hin, dass der Feind seine Pläne nicht ändern wird und alles tut, um die Kontrolle über Bachmut zu erlangen und seine Offensive fortzusetzen", wurde der Befehlshaber der ukrainischen Heeresgruppe Ost zitiert.

Russland wirft Ukraine "Terroranschlag" auf Autor Prilepin vor

6. Mai, 21:41 Uhr: Russland hat die Ukraine für den Autobomben-Anschlag auf den kremlnahen Schriftsteller Sachar Prilepin verantwortlich gemacht und von einem "Terroranschlag" gesprochen. Die Ermittlungen seien zwar noch gar nicht abgeschlossen, teilte das Außenministerium in Moskau am Samstagabend mit. "Doch schon jetzt geht aus den Materialien (...) klar hervor, dass von einem erneuten Terroranschlag die Rede ist, der vom Kiewer Regime organisiert und ausgeführt wurde und hinter dem westliche Kuratoren stehen."

Ein Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes SBU sagte auf Anfrage der Internetzeitung Ukrajinska Prawda, man werde eine Beteiligung an solchen Attentaten "weder bestätigen noch dementieren".

Der 47 Jahre alte Prilepin wurde am Samstagvormittag schwer verletzt, als ein an seinem Auto angebrachter Sprengsatz detonierte. Sein Fahrer starb. Prilepin ist ein überzeugter Anhänger des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Er hat auch schon dort gekämpft.

Ukraine und Russland tauschen erneut Gefangene aus

6. Mai, 18:00 Uhr: Mehr als 14 Monate nach Kriegsbeginn haben Russland und die Ukraine erneut Gefangene ausgetauscht. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Samstag mit, drei Piloten der russischen Luftwaffe seien "als Ergebnis eines schwierigen Verhandlungsprozesses" freigekommen. In Kiew war von 45 Soldaten die Rede, die im Gegenzug aus der russischen Gefangenschaft entlassen worden seien. Es handele sich um 42 Männer und drei Frauen, die im vergangenen Frühjahr die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer bis zu deren Fall verteidigt hätten, schrieb der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, auf Telegram.

Der Austausch unterscheidet sich insofern von vielen in der Vergangenheit, als dass bei ihnen die Zahl der zurückgekehrten Russen und Ukrainer in der Regel ungefähr gleich hoch gewesen war.

Wagner-Chef will Kadyrows Ablöseangebot für Bachmut annehmen

6. Mai, 15:48 Uhr: Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, trifft eigenen Angaben zufolge konkrete Vorbereitungen für den baldigen Abzug seiner Kämpfer von der Front in der Ostukraine. Er wolle ein Ablöseangebot des Chefs der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, annehmen, teilte Prigoschins Pressedienst am Samstag auf Telegram mit. Kadyrow hatte zuvor erklärt, Männer seiner Truppe "Achmat" könnten in der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut die Stellungen der Wagner-Söldner übernehmen.

Innerhalb der russischen Militärführung tobt mehr als ein Jahr nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ein offen zutage tretender Machtkampf. Prigoschin beschwerte sich zuletzt immer wieder öffentlich über angeblich fehlende Munition. Am Freitag dann kündigte der 61-Jährige an, seine Kämpfer aus diesem Grund aus Bachmut abzuziehen.

Nun veröffentlichte Prigoschin auch ein Schreiben an Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu, in dem er diesen auffordert, einen Befehl zur Übergabe der Stellungen an Kadyrows Männer zu erteilen. Bis zum kommenden Mittwoch um 0.00 Uhr solle diese Operation abgeschlossen sein, hieß es weiter.

Kadyrow bietet Ersatz für Söldnertruppe Wagner an

5. Mai, 22:38 Uhr: Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat angeboten, seine eigene Truppe "Achmat" in die ostukrainische Stadt Bachmut zu schicken, sollten sich der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und seine Leute aus dem Ort zurückziehen. "Ja, wenn der ältere Bruder Prigoschin und "Wagner" gehen sollten, dann verliert der Generalstab eine erfahrene Einheit und an ihre Stelle könnten dann der kleine Bruder Kadyrow und "Achmat" treten", schrieb Kadyrow am Freitag auf Telegram. Seine Kämpfer seien bereit, voranzugehen und die Stadt zu erobern. "Das ist nur eine Frage von Stunden."

Zuvor hatte Prigoschin einen Abzug seiner Söldnereinheiten am kommenden Mittwoch angekündigt. Diese müssten "ihre Wunden lecken". Als Ursache hatte der 61-Jährige hohe Verluste wegen mangelnder Artillerieunterstützung durch die russischen Streitkräfte angeführt und dabei die Armeeführung direkt angegriffen.

Russland setzt im Angriffskrieg gegen die Ukraine auch Einheiten aus Tschetschenien ein. Sie gehören formal zu Polizei und Nationalgarde, folgen aber faktisch vor allem Kadyrows Kommando.

Russland ordnet Evakuierungen an

5. Mai, 16.19 Uhr: Russland hat offenbar die Evakuierung von 18 Siedlungen in der südlichen Ukraine angeordnet. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Gouverneur der Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, berichtet, sollen Familien mit Kindern und ältere Menschen vorübergehend aus den von Russland kontrollierten Frontgebieten der Region evakuiert werden. Der Grund: Der Beschuss von ukrainischer Seite habe zugenommen.

Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Region, Jewgeni Balizki, teilte im Onlinedienst Telegram mit, die Evakuierung sei während einer Sicherheitsratssitzung in der Region besprochen worden. "Wir können die Sicherheit der Menschen nicht gefährden und werden Mittel für ihre geordnete Ausreise, Pauschalzahlungen, Unterbringung und Verpflegung bereitstellen. Die Menschen werden vorübergehend innerhalb der Grenzen der Region untergebracht", wird Balizki zitiert.

Wagner-Chef Prigoschin kündigt Rückzug aus Bachmut an

5. Mai, 10.37 Uhr: Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat einen Rückzug seiner Truppen aus der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine angekündigt. Grund sei ein Mangel an Munition, an dem das Verteidigungsministerium in Moskau schuld sei, teilte Prigoschin am Freitag (5. Mai) mit.

Wagner-Chef Prigoschin hat seinen Rückzug aus der Ukraine angekündigt. © REUTERS

Seine Söldner-Truppe werde sich deswegen am 10. Mai in Nachschublager zurückziehen und ihre Stellungen an die russische Armee übergeben. Damit verschärfte Prigoschin den seit Monaten schwelenden Konflikt mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und der Militärführung erneut. Die Wagner-Söldner führen die Angriffe auf Bachmut an, das für Russland nach mehreren Rückschlägen ein strategisch wichtiges Ziel ist.

Luftalarm in Kiew: Ukraine schießt eigene Drohne ab

5. Mai, 9.17 Uhr: Die ukrainische Flugabwehr hat am Donnerstag (4. Mai) über der Hauptstadt Kiew eine Drohne der eigenen Streitkräfte abgeschossen. Militärs hatten die Kontrolle über das unbemannte Flugobjekt verloren, teilte die Luftwaffe am Abend mit. Um mögliche "unerwünschte Folgen" zu vermeiden, sei beschlossen worden, die Drohne vom türkischen Typ Bayraktar abzuschießen. "Es ist schade, aber so ist die Technik, und solche Fälle kommen vor", hieß es in der auf Telegram verbreiteten Erklärung.

In Kiew und Umgebung war wegen der Drohne am Abend Luftalarm ausgelöst worden. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigten, wie die Drohne über dem Zentrum von Kiew abgeschossen wurde. Der Luftalarm wurde nach kurzer Zeit aufgehoben. Kiew und die südukrainische Hafenstadt Odessa waren erst in der Nacht zum Donnerstag von russischen Drohnen angegriffen worden.

Kiew ist "schwer enttäuscht": Berlin-Besuch von Selenskyj könnte platzen

4. Mai, 14.34 Uhr: Kiew ist offenbar schwer enttäuscht über die Bekanntgabe der Reisepläne des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser Vorgang sei "unverantwortlich" und könne "einen möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten infrage stellen", zitierte das Nachrichtenportal "t-online" regierungsnahe Kreise.

Die Berliner Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat aufgenommen. "Hintergrund ist die gestrige Medienberichterstattung zu einem möglichen Besuch eines Staatspräsidenten", teilte die Behörde am Donnerstag mit. "Am Vormittag erschien in einer Berliner Tageszeitung ein Artikel, in welchem angeblich ein Angehöriger der Polizei Berlin zitiert wird. In dem Pressebericht werden vertrauliche Details zu einem in Planung befindlichen Einsatz wiedergegeben."

"Ich finde es unerträglich, dass - wenn man dem Artikel in der Zeitung Glauben schenkt - ein einzelner Mitarbeiter das Ansehen der Polizei Berlin auf eine derart beschämende Weise national und international beschädigt", teilte Polizeipräsidentin Barbara Slowik mit. Die Polizei habe offiziell "zu keiner Zeit Auskünfte erteilt, welche den Staatsbesuch gefährdet" hätten. "Lediglich auf Anfragen aufgrund der vorangegangenen medialen Berichterstattung wurde seitens der Pressestelle der Polizei Berlin der bevorstehende Einsatz bestätigt."

Selenskyj wird möglicherweise Mitte Mai zum ersten Mal seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Berlin kommen. Die Berliner Polizei hatte am Mittwoch überraschend mitgeteilt, dass sie alle Sicherheitsvorkehrungen für einen solchen Besuch am 13. und 14. Mai treffe.