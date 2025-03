Gerüchte über Putins Gesundheit sind seit Jahren ein Thema, und der ukrainische Präsident Selenskyj hat diese Spekulationen weiter angeheizt. Putins Tod stehe bevor, ist Selenskyj überzeugt.

Das Wichtigste in Kürze Die Gesundheit von Russlands Präsident Putin ist seit Jahren Gegenstand von Spekulationen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat diese Gerüchte nun befeuert.

Putins Tod sei nah, behauptete Selenskyj in einem Gespräch mit europäischen Journalisten.

Gerüchte über die Gesundheit von Russlands Präsident Wladimir Putin kursieren seit Jahren. Diese Spekulationen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jetzt weiter angeheizt. "Er (Putin) wird bald sterben, das ist ein Fakt – und es wird ein Ende haben. Vielleicht endet es aber auch schon vorher", sagte Selenskyj provokant in einem Gespräch mit europäischen Journalist:innen in Paris nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Mehrfach Gerüchte über angebliche Erkrankungen bei Putin

Obwohl sich Selenskyj in seiner Aussage auf das Alter von Putin bezieht, gab es in der Vergangenheit Medienberichten zufolge immer wieder Spekulationen über verschiedene Erkrankungen bei dem 72-Jährigen. Laut der amerikanischen Zeitung "Daily Express" bestehen selbst in Kreml-Kreisen Bedenken über Putins Gesundheit. Demnach sagte Abbas Gallyamow, ein ehemaliger Redenschreiber Putins, kürzlich, er habe bereits vor zwei Jahren Anzeichen schwerwiegender Gesundheitsprobleme bei Putin bemerkt.

Die Krankheitsakte von Kreml-Chef Putin ist ein Thema, das sowohl in Russland als auch international immer wieder Aufmerksamkeit erregt. Es gibt Berichte, die auf verschiedene gesundheitliche Probleme hinweisen, darunter mögliche Krebserkrankungen oder neurologische Störungen. Diese Berichte sind jedoch oft schwer zu verifizieren, da der Kreml traditionell sehr zurückhaltend mit Informationen über Putin umgeht. Der genaue Gesundheitszustand des Kreml-Chefs bleibt also unklar.

Selenskyj: USA stark von russischer Propaganda beeinflusst

Einige Beobachter vermuten, dass die Gerüchte über Putins Gesundheit auch politisch motiviert sein könnten. In einem autoritären Regime wie Russland kann die Gesundheit des Führers erhebliche Auswirkungen auf die Stabilität des Landes haben. Spekulationen über Putins Gesundheitszustand könnten daher von seinen Gegnern genutzt werden, um seine Autorität zu untergraben und Unsicherheit zu schüren. Selenskyj rief in dem Gespräch außerdem die USA dazu auf, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten: "Wenn Amerika stark bleibt und nicht nachgibt, werden wir unsere Position auch halten."

Selenskyj räumte in seinem Interview ein, dass die USA stark von der russischen Propaganda beeinflusst seien. "Das wird uns dem Frieden nicht näher bringen, es wird den Druck der USA auf Russland sogar schwächen." Putin versuche mit allen Mitteln, Europa und die USA zu spalten, um seine Position zu stärken und den Druck auf Russland zu verringern. Die westlichen Länder müssen wachsam bleiben und ihre Zusammenarbeit verstärken, um den Einfluss solcher Taktiken zu minimieren, so Selenskyj.

