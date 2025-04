Trump: "Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland"

US-Präsident Donald Trump sieht Fortschritte bei den Verhandlungen zum Ukraine-Krieg: Russland sei zu einem Deal bereit, doch Gespräche mit Kiew gestalten sich schwieriger als gedacht.

Das Wichtigste in Kürze US-Präsident Donald Trump glaubt, dass Russland zu einer Einigung im Ukraine-Konflikt bereit ist - Gespräche mit der Ukraine verlaufen allerdings schwieriger als erwartet.

Die Ukraine lehnt eine Anerkennung der russischen Annexion der Krim strikt ab, was weiterhin ein Hauptstreitpunkt bei den Verhandlungen ist.

US-Sondergesandte Keith Kellogg und Steve Witkoff setzen sich für eine schnelle Umsetzung von Trumps Friedensstrategie ein.

US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass ein Durchbruch bei den Verhandlungen zum Ukraine-Konflikt möglich sei. Vor Journalisten im Weißen Haus erklärte er, dass Russland zu einer Einigung bereit sei: "Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland." Gleichzeitig betonte er, dass Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schwieriger verlaufen als erwartet. "Wir müssen eine Vereinbarung mit Selenskyj treffen", sagte Trump. "Ich dachte, es wäre einfacher, mit Selenskyj zu verhandeln. Bis jetzt war es schwieriger, aber das ist okay", so Trump weiter. "Aber ich glaube, wir haben eine Vereinbarung mit beiden."

Details zu möglichen Absprachen wurden bislang nicht veröffentlicht. Auch aus Moskau und Kiew lagen in der Nacht zunächst keine offiziellen Reaktionen vor. Trumps Aussagen stehen im Kontrast zu jüngsten Stellungnahmen seiner Regierung: Noch am selben Tag hatte seine Sprecherin Karoline Leavitt erklärt, der Präsident sei frustriert über den langsamen Fortschritt der Verhandlungen. Sie kritisierte zudem Selenskyjs Haltung und meinte, dieser bewege sich "in die falsche Richtung".

Beim Ukraine-Gipfel in London nannten Diplomaten mehrere Probleme in den Verhandlungen, vor allem die Frage rund um die Krim. Kiew lehnt jede Form der Anerkennung der russischen Annexion strikt ab. Präsident Selenskyj verwies erneut auf die ukrainische Verfassung, die seine Zustimmung dazu ausdrücklich untersage. Trump äußerte sich auf Nachfrage zur Krim ausweichend: Er habe in dem Konflikt keine "Lieblinge", sondern wolle nur ein Ende des Krieges.

Selenskyj trotz Spannungen optimistisch

Am Abend äußerte sich auch Präsident Selenskyj zu den Gesprächen in London. Trotz hitziger Debatten zeigte er sich zuversichtlich: "Die Emotionen sind heute hochgekocht", schrieb er auf X. "Es ist aber gut, dass sich fünf Länder getroffen haben, um den Frieden näherzubringen." Die Vereinigten Staaten hätten ihre Position dargelegt, während die Ukraine und "andere Europäer" ihre Perspektiven eingebracht hätten.

Auch der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, zeigte sich optimistisch. Nach seinen Gesprächen mit Selenskyjs Kabinettschef Andrij Jermak erklärte er auf X, es sei nun Zeit, Trumps Friedensstrategie umzusetzen: "Das Töten beenden, Frieden erzielen und Amerika an die erste Stelle setzen."

Einem Bericht zufolge wird US-Gesandter Steve Witkoff am Freitag (25. April) erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Es wäre bereits das vierte direkte Gespräch zwischen den beiden im Rahmen der Ukraine-Verhandlungen.