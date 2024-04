Jede Woche nimmt neben Palina Rojinski und Rick Kavanian ein weiterer Rategast im Ratepanel von "The Masked Singer" Platz. Zusammen versuchen sie, Deutschlands größtes TV-Rätsel zu entschlüsseln. In dieser Woche zu Gast: Viviane Geppert.

Das Wichtigste in Kürze Am 6. April 2024 startete die 10. Staffel von "The Masked Singer".

Neue Masken und ein neues Ratepanel warten dann auf dich.

Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Die Namen der Gäste erfährst du jede Woche hier.

Seit acht Jahren ist sie Moderatorin bei "taff" und hatte schon so einige Promis vor dem Mikro: Viviane Geppert. Ob diese Erfahrung ihr Trumpf sein wird?

+++ Update vom 25. April 2024 +++

Von den Oscars zu TMS

Viviane Geppert kennen wir als Moderatorin von "taff", "red", der "ProSieben Aftershow" und von den Oscars, wo sie die vergangenen Jahre am roten Teppich über die Crème de la Crème des Showbusiness berichtete. Jetzt ist ihre nächste Station das "The Masked Singer"-Rateteam. In ihrem Telefonbuch findet sich bestimmt auch die ein oder andere Promi-Größe. Ob sie die Indizien und die Stimmen richtig entschlüsseln und die nächste Maske enthüllen kann?

+++ Update vom 18. April 2024 +++

Der Rategast in Show 3: Wotan Wilke Möhring

In der dritten Ausgabe der Jubiläums-Staffel wird der Schauspieler Wotan Wilke Möhring das Rateteam-Trio komplettieren. Zusammen mit Palina und Rick will er den übrigen Masken auf die Schliche kommen. Durch seine langjährige Rolle als Tatort-Kommissar sollte er es kennen, Hinweisen nachzugehen. Ob ihm das einen Vorteil verschafft?

Der Tatort "The Masked Singer"

Wotan Wilke Möhring hat bereits an über 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Darunter "Männerherzen", "Das Experiment", "Otto - Der Katastrophenfilm" und "Das perfekte Geheimnis". Dadurch hat er schon mit vielen deutschen Stars zusammengearbeitet. Ob sich eine:r von ihnen unter einer der Masken versteckt?

+++Update vom 11. April 2024+++

Teil des Rateteams in Show 2: Linda Zervakis

Neue Show - neuer Rategast: Bei "The Masked Singer" 2024 rätselt Linda Zervakis gemeinsam mit Palina Rojinski und Rick Kavanian, wer sich unter den Masken versteckt. Sie löst damit Sänger Max Giesinger ab. In Staffel 7 war die investigative Journalistin schon mal Teil des Ratepanels. Ob sie auch dieses Mal wieder den richtigen Riecher hat?

Im Clip: Enthüllung Nummer 2 - Wer steckt unter dem Babylöwen?

Von der Journalistin zur Detektivin

Linda Zervakis ist als Nachrichtensprecherin und Moderatorin auf ProSieben zu sehen. Um sich auf ihre Rolle als Rategast bei "The Masked Singer" bestmöglich vorzubereiten, hat sie alle bekannten Infos zu den Masken akribisch recherchiert. Am kommenden Samstag, 13. April 2024, will sie den versteckten Stars nun auf die Schliche kommen.

+++ursprüngliche Meldung+++

Rategast in Show 1: Max Giesinger

In der ersten Sendung bekommt das feste Ratepanel, bestehend aus Rick Kavanian und Palina Rojinski, Unterstützung von Sänger Max Giesinger. Der Musiker war bereits in der ersten Staffel von "The Masked Singer" fester Bestandteil des Rateams und feiert jetzt - neun Staffeln später - sein TMS-Comeback.

Von "The Voice of Germany" zu "The Masked Singer"

Bekannt wurde der bei Karlsruhe geborene Max Giesinger mit der Teilnahme an der ersten Staffel von "The Voice of Germany", wo er im Finale auf dem vierten Platz landete.

Mit seinem EM-Hit "80 Millionen" gelang ihm sein großer Durchbruch. Seitdem ist er fest in der deutschen Musiklandschaft verankert und kehrte 2018 und 2020 als Coach bei "The Voice Kids" zu seinen Wurzeln zurück.