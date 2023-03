Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" startet am 1. April in die 8. Staffel. Infos zu Sendezeiten und Rateteam.

Eine weitere Maske gibt sich zu erkennen. Erfahre hier alles Wichtige über das Känguru.

Hier gibt es einen Überblick über alle Masken.

Anzeige

Tattoos, Sonnenbrille und Smartwatch: Diese neue Maske überzeugt durch Coolness. Außerdem ist sie nicht nur in der TV-Sendung von "The Masked Singer", sondern hat auch einen eigenen Videopodcast. Hier erfährst du alles Wichtige zum Känguru.

Das Känguru bei "The Masked Singer"

Frisch vom Tätowierer kommt das Känguru zu "The Masked Singer" gehüpft. In Staffel 8 will es mit seiner lässigen Art für gute Stimmung sorgen. Das macht das Känguru auch in seinem eigenen Videopodcast "Nice-Time". In beratender Funktion immer dabei: Seine Smartwatch "Sheila".

Anzeige

Anzeige

Aufwendige Tätowierungen im Fell

Die Maske des Kängurus wurde in etwa 600 Arbeitsstunden hergestellt. Mit ungefähr vier Kilogramm Gewicht ist es eine der leichtesten Masken von Staffel 8. Was nicht so leicht war, war die Erstellung des Tattoos, wie die Gewandmeisterin berichten kann.

Das Besondere am Kämguru ist das tätowierte Fell. Für die Tätowierung haben wir mit kleinen Stiften Haar für Haar bemalt. Gewandmeisterin Alexandra Brandner

Mach heute in der JoynMe App ein Selfie mit dem Känguru

Das Känguru hat eine besondere Überraschung in der JoynMe App für dich. Du kannst heute, am 22. März 2023 ein Selfie mit ihm machen. Und so geht's:

Lade die JoynMe App herunter: JoynMe für Android im Google Play Store oder für iOS im App Store

Schaue am 22. März 2023 ab 17:30 Uhr im App Livestream in der JoynUs Show vorbei.

Starte anschließend einen eigenen Livestream und freue dich über einen Besuch des Kängurus.

Jetzt kannst du ein Selfie mit dem Känguru machen und ein Teil der "The Masked Singer"-Fan-Collage werden.

Noch mehr vom Känguru gibt es dann ab 1. April 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen. Da siehst du auch die anderen Masken: Das Seepferdchen, den Igel, den Schuhschnabel und den Waschbär.