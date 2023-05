Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer": Heute Abend läuft das Finale der 8. Staffel. Infos zu Sendezeiten und Rateteam.

Erfahre hier alles über den Schuhschnabel: Indizien, Ratetipps und Auftritte.

Hier gibt es einen Überblick zu allen Masken.

Pulsierende Augen und riesige Flügel: Der Schuhschnabel gewinnt die 8. Staffel von "The Masked Singer". Mit eindrucksvollem Federkleid triumphierte der Schuhschnabel auf der Final-Bühne.

Der Schuhschnabel gewinnt Staffel 8 und wird demaskiert

Das Rateteam hatte den Schweizer bereits mehrfach im Verdacht und auch die Fans in der JoynMe-App haben auf den Sänger getippt: Luca Hänni ist der Schuhschnabel. Mit seinen beeindruckenden Auftritten gewinnt der Sänger die 8. Staffel von "The Masked Singer".

Wer ist der Schuhschnabel? Tipps und Spekulationen

Folge 6: Lars Dietrich vermutet wegen des guten Entertainments den Sänger Luca Hänni. Nicht zuletzt aufgrund des letzten Indiz sieht er ein Zusammenhang mit seiner Herkunft aus Bern.

Ruth schwankt zwischen den Sängern Alligatoah und Luca Hänni. Rea vermutet durch einen Eiswagen vor dem Studio Nico Santos. Außerdem tippt er auf Michael Schulte. Daniel Donskoy wirft Malik Harris in die Runde. Er hat auch Karl Lauterbach am Flughafen getroffen. Ob der auf dem Weg zu "The Masked Singer" war?

Das sind die bisherigen Tipps des Rateteams

Folge 5: Rategästin Sarah Engels findet es schwierig, hinter die Identität des Schuhschnabels zu kommen. Doch sie würde auf Luca Hänni tippen, auch wenn sie sich unsicher ist. Ruth findet, Luca sei ein super Tipp, doch sie selbst vermutet Andreas Gabalier hinter dem Schuhschnabel. Rea Garvey denkt bei der Maske an Jimi Blue Ochsenknecht und Lee Ryan von der Band Blue, zudem nennt er Jürgen Vogel und Joey Heindle.

Folge 4: Rea Garvey ist weiterhin ratlos, wenn es um den Schuhschnabel geht. Er überlasst das Raten den beiden Frauen neben sich. Beatrice Egli glaubt, die Farben der Ketchup-Flasche im Indizien-Film könnten die Farben der schweizer Flagge repräsentieren. Deshalb ist ihr erster Tipp der DSDS-Sieger Luca Hänni. Da Österreichs Flagge dieselben Farben hat, wirft sie aber auch noch Conchita Wursts Namen in den Ring. Ruth dagegen glaubt, dass der Schuhschnabel der ehemalige Echt-Frontmann Kim Frank sein könnte.

Folge 3: Großes Kopfzerbrechen bei Rea Garvey. "Ich glaub, ich kenn die Stimme", sagt er genervt. Denn er kommt trotzdem nicht auf einen Namen. Rea glaubt aber zumindest herausgehört zu haben, dass der Schuhschnabel Englisch nicht als Muttersprache hat. Ruth vermutet Laith Al-Deen oder Michael Mittermeier unter der Maske.

Rategast Carolin Kebekus hat einen ganz neuen Ansatz. Sie überlegt, welcher Star mit so einem "Schlips" am Gürtel auftreten würde. Kommt aber zum Ergebnis, dass das niemanden ausschließe, und so tippt sie einfach auf: alle.

Folge 2: Bei seiner zweiten Performance darf sich der Schuhschnabel über Standing Ovations freuen. Rea meint, einen Akzent gehört zu haben. Verstellt die Maske ihre Singstimme, um nicht erkannt zu werden? Rick vermutet ebenfalls einen Engländer. Ruth tippt auf Morten Harket oder auf Lauri Ylönen von The Rasmus. Außerdem schlägt Rea noch Jürgen Vogel vor und Rick verrät, dass Daniel Brühl gere singt. Könnte der Schauspieler hinter der Maske stecken?

Folge 1: Der Schuhschnabel macht zum Auftakt der neuen Staffel von "The Masked Singer" mit seiner imposanten Statur mächtig Eindruck auf das Rateteam. Einen richtigen Reim auf den blauen Vogel können sich Rea Garvey und das Rateteam allerdings noch nicht machen. Die Namen Samu Haber und Rurik Gislason fallen zum Beispiel. Könnten der finnische Sänger oder der isländische Ex-Fußballer hinter der Maske stecken?

Die Tipps der Fans aus der JoynMe App

In der JoyMe App wird fleißig spekuliert, wer hinter dem Schuhschnabel steckt. Hier siehst du die aktuellen Favoriten der Community:

Luca Hänni (54 %) Samu Haber (18 %) Nico Santos (12 %) Max Giesinger (3 %) Michael Mittermeier (2 %)

Mögliche Indizien zum Schuhschnabel

Der Schuhschnabel fliegt seit dem Auftritt in Folge 4 über den Wolken. Er fühlt sich sicherer.

Ist sein Fluch tatsächlich etwas Negatives? Immerhin hilft er ihm dabei, seine Identität zu wahren und auf der Bühne abzuliefern.

Er lebt in einem Schloss.

Er verlässt sein Heim nur einmal im Jahr.

Er hat ein geheimnisvolles Eigenleben.

Er war vorher versteinert.

Ein Fluch nimmt dem Star unter der Maske die Kontrolle über seine Stimme.

Im Indizienfilm in Folge 3 sieht man eine Ritterrüstung.

Der Schuhschnabel hackt Holz und entzündet ein Lagerfeuer.

In Folge 4 versucht der Schuhschnabel seinen Fluch zu brechen, indem er drei Prüfungen besteht. Zuerst stellt er sich auf einem Bein auf einen Berg und ruft seinen Namen. Dann verfeinert er sein Essen mit Ketchup. Zum Schluss versucht er sich beim Kegeln.

Wofür stehen die zwei Schwerter und das blaue Feuer?

Auf seinem Lieblingsbild sind mehrere Schuhschnabel.

Er tanzt mit seinem Kumpel der Ritterrüstung.

Sein finales Indiz ist ein Bär.

Der Schuhschnabel bei "The Masked Singer" 2023

In 950 Arbeitsstunden wurde der Schuhschnabel mit detailgenauer Handarbeit gefertigt, wie die Gewandmeisterin berichtet:

Der Schuhschnabel ist in stundenlanger Handarbeit entstanden: Jede Feder und jede Schuppe wurde einzeln ausgeschnitten, grundiert, bemalt, geföhnt, geformt und händisch angebracht. Gewandmeisterin Alexandra Brandner

Nicht wegschauen! Die Augen pulsieren beim Sprechen

Neben dem riesigen Federkleid mit einer Spannweite von 2,20 Metern fasziniert der Schuhschnabel mit seinen Augen. Diese pulsieren beim Sprechen in den Farben Blau und Rot.

Was ist ein Schuhschnabel?

Hast du schon einmal von der Vogelart Schuhschnabel gehört? Die beeindruckende Maske beruht auf einem echten Tier, das in Afrika heimisch ist und eine sehr ungewöhnliche Jagdmethode hat. Hier findest du mehr Infos über Schuhschnäbel.

Schau dir die anderen Masken hier an:

Mehr vom Schuhschnabel siehst du jeden Samstag um 20:15 Uhr live auf ProSieben bei der 8. Staffel von "The Masked Singer".

Update vom 29. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Inka Bause ist der Toast. Die Enthüllung von Inka Bause als Toast siehst du im Clip.

Wer ist raus bei "The Masked Singer"? Wer ist noch dabei? Der Toast, Das Seepferdchen, der Pilz, das Känguru und der Waschbär wurden bereits enthüllt.