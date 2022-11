"The Masked Singer" 2022: Der Maulwurf gewinnt – ER steckt unter der Maske

"The Masked Singer" Staffel 7 lockte den Maulwurf aus seinem Tunnel heraus. Er begeistert mit spektakulären Auftritten. Doch wer steckt wohl hinter dem "Blindgänger" mit Gesangstalent? Die Spekulationen von Rateteam und #MaskedSinger-Community gleichen sich. Im Finale wurde der Maulwurf enthüllt.

Im Clip: Die Enthüllung des Maulwurfs

+++ Update vom 5. November 2022 +++

Der Maulwurf gewinnt das Finale

Bis zum Schluss blieb die Identität des Maulwurfs ein Geheimnis. Woche für Woche sang sich die Maske in die Herzen der Fans und gewinnt in Folge 6 das Finale von "The Masked Singer". Doch wer versteckt sich hinter dem Maulwurf? Es ist niemand anderes als Daniel Donskoy. Damit lag das Rateteam und auch die Community in der JoynMe App genau richtig: Über 40 Prozent tippten auf Daniel. Der Schauspieler darf die Trophäe der 7. Staffel mit nach Hause nehmen.

Nach dem Finale erzählt Daniel Donskoy im Interview von seinen Erlebnissen bei "The Masked Singer".

Im Clip: Der Maulwurf performt "Larger Than Life" im Finale

Der Maulwurf wühlt sich durch das Finale

Im großen Finale von "The Masked Singer" zeigt der Maulwurf noch einmal wichtige Indizien: Ein orangefarbener Drink, Leberwurst und ein Tunnelbauplan mit den Ziffern 25-38 sollen auf seine wahre Identität schließen lassen. Im allerletzten Indizien-Scan taucht ein "Buch für alle Lebenslagen" unter der Pfote des Maulwurfs auf. Was hat die Bibel wohl mit dem Promi unter der Maske zu tun?

Für seine erste Performance von Bruno Mars' "Grenade" erntet Mauli Standing Ovations vom Publikum. Das Rateteam aus Ruth Moschner, Judith Williams, Riccardo Simonetti und dem Ork (Nora Tschirner) vermutet unter anderem ein Boyband-Mitglied hinter der Maske. Ruth tippt auch auf Tom Kaulitz, der Hügel des Maulwurfs könnte ein Hinweis auf seinen Podcast sein.

Im Duett mit dem Zebra zeigt sich der Maulwurf dann von seiner rockigen Seite. Mit "Sex on Fire" von den Kings of Leon rocken die beiden die "The Masked Singer"-Bühne. Als es dann an das Kopf-an-Kopf Duell mit dem Werwolf geht, zieht der Maulwurf alle Register und performt seinen Lieblingssong aus Staffel 7: "Larger Than Life" von den Backstreet Boys.

Die Namen dieser Promis sind in Folge 6 bei dem Rateteam gefallen:

Jay Khan

Florian David Fitz

Marc Terenzi

Tom Kaulitz

Conchita Wurst

Daniel Donskoy

Das waren die bisherigen Auftritte, Tipps und Hinweise des Maulwurfs

Zu den Dingen, die der Maulwurf nicht sonderlich gut beherrscht, gehören Sehen und Orientierung. Nicht umsonst landete er in der falschen Stadt auf der falschen Showbühne. Denn eigentlich wähnte sich der Maulwurf in Berlin bei "The Voice of Germany", schließlich wurde er von Moderator Thore Schölermann persönlich eingeladen.

In Wirklichkeit grub sich der Buddler, der in seiner unterirdischen Höhle viel Wert auf Ordnung legt, jedoch direkt vor das Rate-Panel von "The Masked Singer" in Köln.

"Zugabe!"-Rufe für den Maulwurf

Vor der starken Gesangsperformance wurden diese Indizien präsentiert:

Der Maulwurf hat das Autogramm von Matthias Opdenhövel verloren und macht sich Sorgen, wie er das seiner Oma erklären soll. Als es am Telefon klingelt, will er erst bei der Wahrheit bleiben, flunkert dann aber doch: "Ratten haben das Autogramm gefressen!"

Doch nicht seine Oma ist am Telefon, sondern Tunnel-TV, denen der Maulwurf nur zu gern ein Exklusiv-Interview gibt. "Heute wird der geilste Tag", kommentiert die Maske. Das Verbuddeln zu "The Masked Singer" sei das Beste, was ihm je passiert ist. "Hier denken sie sogar, ich bin der größte Star aller Zeiten."

Viele Autogramme müsse der Maulwurf aber noch nicht schreiben, nur wieder eins besorgen von Matthias Opdenhövel.

Johannes Oerding glaubt, dass er den Star unter der Maske kennt und es sich um einen Schauspieler handele, der auch singen kann. Daniel Donskoy lautet sein Tipp.

Ruth Moschner verrät, dass sie vom Ork ein Video zugespielt bekommen habe, in dem womöglich der Maulwurf gemeinsam mit Helene Fischer zu sehen und hören sei. Viele der bisherigen Indizien würden zu ihrer Vermutung passen, erklärt sie. Sie nennt Schauspieler Florian David Fitz.

Rea Garvey macht es kurz. Er kenne die Stimme und es sei Lee Ryan von der Band Blue.

Statt zu "The Voice" auf die "The Masked Singer"-Bühne

Dabei ist der Maulwurf sonst durchaus gebildet. Er studierte nämlich Buddologie und bestand sein Buddel-Diplom mit Auszeichnung. Aber großartig Buddeln lässt es sich eben auch ohne Peil, in welche Richtung es gerade geht. Ebenfalls besser als sein Orientierungssinn ist das Gesangstalent des Maulwurfs.

Das Rate-Panel und die Zuschauer:innen kann der süße Buddler regelmäßig mit seiner Stimme begeistern und erntet jede Menge Beifall. In Folge 3 singt der Maulwurf auch zum ersten Mal gemeinsam mit der Black Mamba und Goldi den Take That-Song "Relight My Fire". Nach seiner Performance von Celine Dions "My Heart Will Go On" fordert das Studiopublikum sogar lautstark eine Zugabe.

In Folge 4 gibt der Maulwurf zusammen mit Rosty ein hammermäßiges Italian Mash-Up aus den Songs "Felicità" (Al Bano & Romina Power) & "Serenata Rap" (Jovanotti). In seiner Solo-Performance rockte der Tunnelbuddler außerdem den Hit "Larger Than Life" von den Backstreet Boys.

Doch wer singt hinter der Maske des Maulwurfs? Ist es ein Profisänger? Und ist jener Star im Inneren des Kostüms auch im richtigen Leben etwas desorientiert?

Im Indizien-Clip: Mauli will bei seiner Omi was gutmachen

Wer singt hinter der Maske des knuffigen Maulwurfs?

Hinzu kommen noch die Indizien aus den Shows, etwa der deutliche hörbare Akzent des Maulwurfs. Wobei sich das Rateteam nicht darauf einigen konnte, welche Muttersprache der Star unter der Maske wohl sprechen mag. Englisch? Amerikanisch? Holländisch? Finnisch? Oder ist der Akzent doch nur vorgetäuscht, wie Ruth Moschner oder auch Eko Fresh spekulieren.

Bei seinen Indizien telefoniert der Maulwurf mehrfach mit seiner Omi. Ob das ein wichtiger Hinweis ist? Außerdem bügelt Mauli in Folge 3, was er aber offenbar nicht so gut beherrscht. Und was hat die Leberwurst-Dose zu bedeuten, die kurz zu sehen ist?

In Folge 4 bekommt der Maulwurf ein Kompliment, sein Gesang würde wie ein Feuerwerk klingen. Als dann sein Maulwurfbau einzustürzen droht, flucht der Maulwurf kurz, er könne doch nicht immer die Welt retten. Eindeutige Indizien oder Irreführung?

Das tippt die #MaskedSinger-Community in der App (Stand: 5.11.2022)

Im Internet und in der JoynMe App gibt es viele Spekulationen. Unter den Vermutungen der Fans finden sich viele Namen, die auch von den Rateteams in den Live-Shows genannt wurden. Allen voran der aktuelle Favorit Daniel Donskoy, auf den stolze 41 Prozent (Stand: 5.11.2022) aller Tipps in der JoynMe App entfallen.

Die meistgewählten Spekulationen der App-Nutzer:innen sind:

Daniel Donskoy (41 Prozent)

Marc Terenzi (24 Prozent)

Floria David Fitz (7 Prozent)

Wincent Weiss (4 Prozent)

Álvaro Soler (3 Prozent)

Diese Promis vermutet das Rateteam unter dem Maulwurf - Ist es Sänger Wincent Weiss?

Entsprechend zu den Indizien und den vermeintlich genannten Songs "Feuerwerk" (Wincent Weiss) und "Nur noch kurz die Welt retten" (Tim Bendzko) fallen in Folge 4 die genannten Promis des Rateteams Ruth Moschner, Giovanni Zarrella und Stefanie Kloß aus, aber auch andere Promis stehen unter Verdacht, als da wären:

Wincent Weiss

Tim Bendzko

Oli P.

Robbie Williams

Conchita Wurst

Andreas Nowak - Schlagzeuger von Silbermond

In Folge 3 hat das Rateteam aus Yvonne Catterfeld, Ross Antony und Ruth Moschner diese Namen auf dem Zettel, ist sich aber weiterhin nicht sicher:

Daniel Donskoy

Edin Hasanovic

Alvaro Soler

Michael Patrick Kelly

Calum Scott

Timur Bartels

In der zweiten Show nannte das Rateteam Ruth Moschner, Carolin Kebekus und Eko Fresh noch einige andere Namen:

Wayne Carpendale

Conchita Wurst

Johannes Oerding

Daniel Donskoy

Aufgrund der Indizien und des Auftritts mit dem Song "Holding Out For A Hero" in Show 1 spekulierte das Rate-Panel noch diese Stars: