Das Alpaka ist eine Influ-Glänzerin, wie sie im Buche steht. Mit seinen Followern teilt es alles. Aber eine Sache verrät die Maske nicht: Seine wahre Identität. Die #MaskedSinger-Community rätselt heiter und glaubt, dass eine niederländische Moderatorin das Kostüm trägt. Lagen die Fans nach der Enthüllung mit dem Tipp richtig?

Ist das Alpaka tatsächlich eine Influencerin?

Die User der ProSieben-App haben mehrere Promi-Namen auf ihrer Rateliste.

Klar ist: Das Alpaka hat ganz viel Style und modisches Verständnis.

Für das Alpaka ist die ganze Welt ein Laufsteg. Wie viele unterschiedliche Outfits die modische Maske im Verlauf der 3. Staffel auf die Bühne bringen wird, hängt ganz von seinen Influencer-Qualitäten ab. Je mehr Follower für das Alpaka abstimmen, umso länger ist das Kostüm in der Show dabei.

+++ Update vom 04. November 2020 +++

Das Alpaka musste bei der Enthüllung und Demaskierung in Folge 3 seine Maske fallen lassen. Unter dem Kostüm steckt tatsächlich Sylvie Meis. Lies gleich weiter, was die Moderatorin nach ihrem Ausscheiden bei "The Masked Singer" zu sagen hatte.

Wer ist das Alpaka?

Das Alpaka begeistert seine Fans mit wechselnden stylischen Looks, die einfach perfekt sitzen. Nicht ganz so perfekt sitzt manchmal die Frisur der Maske - das Alpaka spricht von einem "Bad Hair Day" und fragt seine Follower, was ihr Hairstyle ist. Noch wichtiger ist die Frage nach der wahren Identität des Promis unter der flauschigen Maske.

Für die Community von "The Masked Singer" liegt der Fokus bei den Ratetipps für das Alpaka derzeit ganz klar auf dem Social-Media-Thema. Die Indizien zum Dasein als Influencer machen sich auf den vorderen Plätzen der aktuellen Liste deutlich bemerkbar.

Im Clip: Das Alpaka - Ein erfolgreicher Influencer

Influ-Glänzer am Puls der Zeit

Welcher oder welche Prominente würde als das Alpaka eine gute Figur machen? Diese Namen sind bisher bei den ProSieben-App-Usern im Rennen:

Sylvie Meis- 28,1% Dagi Bee - 20% Cathy Hummels - 15,9% Bonnie Strange - 5,8% Bianca Claßen (Bibi) - 4,1%

Stand: 03.11.2020

Bei der Beantwortung der Frage, ob an den Top-Tipps wirklich etwas dran sein könnte, hilft möglicherweise ein Blick auf die Biografien der genannten Promis. Dagi Bee, die mit bürgerlichem Namen Dagmar Kazakov heißt, wurde im Jahr 1994 geboren. Im Oktober 2012 veröffentlichte sie das erste Video auf ihrem eigenen YouTube-Kanal. Acht Jahre später hat die Webvideoproduzentin aus Düsseldorf 3,98 Millionen Abonnenten auf ihrem Hauptkanal. Diese Reichweite kann sich sehen lassen. Doch ist die 26-Jährige auch das Alpaka?

Noch größere YouTube-Erfolge feiert allerdings Bianca Claßen alias Bibi. "BibisBeautyPalace" hat aktuell 5,94 Millionen Abonnenten, los ging es auch hier Ende 2012. Musikalisch ist Bibi nicht gänzlich unerfahren: Ihr Song "How It Is (Wap Bap...)" kam 2017 bis auf Platz 9 der deutschen Single-Charts.

Bislang nicht gesungen hat Model, Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels. Die Frau von Ex-Nationalspieler Mats Hummels wurde 1988 in Dachau geboren und hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Auf Instagram folgen ihr aktuell 570.000 Abonnenten.

Na, überzeugt dich einer der Tipps oder brauchst du noch etwas Hilfe? Das sind alle Indizien und Hinweise zum Alpaka.

"The Masked Singer" 2020: Wer steckt unter den Masken?

Noch sind sich die Zuschauer noch nicht ganz einig, wer momentan das Alpaka-Kostüm rockt. Auch bei anderen Masken herrscht noch Unklarheit. Andere wiederum meinen die ProSieben-App-User schon durchschaut zu haben. Schau dir die Ratetipps zu allen Kostümen an:

Bei "The Masked Singer" Staffel 3 kannst du wieder am 27. Oktober, 20:15 Uhr, live miterleben, ob die Rateteam-Mitglieder Sonja Zietlow und Bülent Ceylan zu Followern des Alpakas werden oder doch lieber das Alien, den Anubis oder eine der anderen Masken liken. Hier findest du alle Informationen zum Liveticker zu "The Masked Singer" 2020 auf ProSieben.

