Die Heldin stellt sich auch dieser Aufgabe: Bei "The Masked Singer" 2021 nimmt sie am größtem TV-Rätsel Deutschlands teil. Doch wer steckt hinter der Maske? Viele der Zuschauer:innen tippen auf eine deutsche Rock-Sängerin.

Die Heldin ist eine imposante Erscheinung. Mit Schwert und Schild zieht sie bei "The Masked Singer" 2021 gegen ihre Konkurrent:innen in die Schlacht. Damit die Heldin auf der Bühne nicht schlapp macht, hat die Gewandmeisterin Alexandra Brandner extra eine Nackenstütze in die Maske eingebaut. Der Mantel der Heldin ist nämlich wahnsinnig schwer.

Wer ist als Heldin unterwegs?

"Die Heldin verkörpert großen Kampfgeist", beschreibt Gewandmeisterin Alexandra Brandner die neue Maske. Das klingt also nach jemandem, der sich nicht unterkriegen lässt. Diese Eigenschaft schreiben die Zuschauer und Zuschauerinnen von "The Masked Singer" 2021 offenbar auch Christina Stürmer zu. Fast 80 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen der ProSieben-App setzen auf die beliebte Sängerin. Janine Ullmann, Gästin im Rateteam der 2. Folge, vermutet hinter der Heldin allerdings nicht die österreichische Sängerin, sondern die Moderatorin Jeannine Michaelsen.

Wer ist die Heldin? Die Top 5 der Fans:

Christina Stürmer 78,44 % Jeannine Michaelsen 11,14 % Stefanie Kloß 2,71 % Senta-Sofia Oonagh Delliponti 2,51 % LaFee 0,75 %

Stand: 16. November 2021

Wer verbirgt sich hinter der Heldin?

"Da steckt definitiv ein Rockstar darunter", stellt Ruth Moschner im Halbfinale nach dem Auftritt der Heldin fest. Im Gegensatz zu Rea Garvey, der Christina Stürmer unter der Maske vermutet, glaubt sie an "Jennifer Rostock"-Sängerin Jennifer Weist.

Joko Winterscheidt würde allerdings all sein Geld darauf verwetten, dass seine gute Freundin Jeannine Michaelsen die Heldin ist. Alternativ könnte er sich am ehesten ebenfalls Christina Stürmer vorstellen.

