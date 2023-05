"Wer stiehlt mir die Show?" 2023 - Joko Winterscheidt: Alles Wichtige über den Moderator

Joko Winterscheidt ist der Host von "Wer stiehlt mir die Show?" - zumindest so lange, bis ihm ein:e Herausforder:in den Job stiehlt und neue Moderatorin oder neuer Moderator wird. Hier gibt es die wichtigsten Infos zu dem beliebten Showmaster.

Steckbrief Joko Winterscheidt

Das sind die wichtigsten Infos zu Joko Winterscheidt:

Name: Joachim "Joko" Winterscheidt

Geburtstag: 13. Januar 1979

Alter: 44

Beruf: Moderator, Schauspieler, Unternehmer

Geburtsort: Mönchengladbach

Wohnort: München

Familienstand: liiert

Kinder: eine Tochter

Preise: Deutscher Fernsehpreis, Echo, Grimme-Preis, Rose d'Or

Social Media: Instagram: @officiallyjokoturbo , Twitter: @officiallyjoko

Schon seit 2010 ist Joko Winterscheidt regelmäßig auf ProSieben zu sehen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf gehört er wohl zu den bekanntesten Gesichtern des Senders - und des gesamten deutschen Fernsehens. Doch egal ob im Duo oder allein, Joko ist stets ein Garant für beste Fernsehunterhaltung und außergewöhnliche TV-Momente.

TV-Karriere von Joko Winterscheidt

Die wichtigsten Stationen von Joko Winterscheidts TV-Laufbahn:

2005: Total Request Live

2006: Jokos Roadtrip

2009: MTV Home

2010: Ahnungslos - Das Comedyquiz

2011: Joko & Klaas - Die Rechnung geht auf uns

2011: 17 Meter

2011: neoParadise

2012: Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

2013: Circus HalliGalli

2014: Mein bester Feind

2015: Teamwork - Spiel mit deinem Star

2016: Das Duell um die Geld

2016: Die beste Show der Welt

2017: Beginner gegen Gewinner

2018: Win Your Song

2018: Das Ding des Jahres

2018: Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

2019: Joko & Klaas gegen ProSieben

2021: Wer stiehlt mir die Show?

Joko Winterscheidt: Ein Allround-Showtalent

Spontaneität und Improvisation werden bei Joko Winterscheidt großgeschrieben. Sendungen wie "Die beste Show der Welt", "Joko & Klaas gegen ProSieben" oder "Das Duell um die Welt" wissen immer wieder zu überraschen. Auch als Schauspieler und Synchronsprecher konnte der 44-Jährige bereits sein Können unter Beweis stellen.

Aufsehenerregende Aktionen in "15 Minuten live"

Und Joko kann auch ernsthaft: Mit ihren "15 Minuten live" rückten Joko und Klaas schon mehrfach wichtige gesellschaftsrelevante Themen in den Fokus der Öffentlichkeit.

2022 schenkten die beiden Entertainer ihre Instagram-Accounts und die damit verbundene Reichweite zwei Aktivistinnen aus dem Iran, um sie bei ihrem Kampf gegen das brutale Regime zu unterstützen: @officiallyjoko.

Nachdem das Moderations-Duo 2023 in der neuen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" Folge 2 gewonnen hatte, gab es für Joko eine besondere Überraschung. Denn er traf Klaas in einer Mission Control. Seine anfängliche Sorge, selbst ins All geschossen zu werden, löste sich schnell in Luft auf. Doch das bedeutete nicht, dass Jokos mulmiges Gefühl unberechtigt war. Denn Klaas schickte in einer Kiste einige persönliche Gegenstände von ihm ins All.

Auch abseits seiner Moderationskarriere engagiert sich Joko Winterscheidt vielseitig. Erst vor Kurzem kündigte er den Start des neuen Podcasts "Sunset Club" mit Sophie Passmann an.

Die neue Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?"

Im Herbst 2023 startet die 6. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben. Mit dabei sind wieder verschiedene Promis, die neben viel Humor und guter Laune eins mitbringen: den Willen zum Sieg. Denn sie alle wollen nichts lieber, als Joko Winterscheidt die Show zu stehlen. In der neuen Staffel sind es Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz, die dem Moderator die Sendung abjagen möchten. Ob es ihnen gelingen wird?

Was klar ist: Einfach wird es nicht, denn Joko Winterscheidt wird alles geben, um seine Show zu verteidigen.

"Wer stiehlt mir die Show?": So liefen die vergangenen Staffeln für Joko

Drei Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" durfte Joko Winterscheidt in Staffel 1 selbst moderieren, bevor er seinen Job abgeben musste - und nicht mehr zurückgewinnen konnte. Im Finale von Folge 3 unterlag Joko dem Herausforderer Thomas Gottschalk, der daraufhin die Moderation von Folge 4 übernahm.

Diese 4. Sendung gewann wiederum Elyas M'Barek, nachdem Joko bereits als zweiter Herausforderer ausgeschieden war. Der Schauspieler moderierte folglich Folge 5, in der Joko unmittelbar vor dem Finale ausschied.

Staffel 2 lief für Host Joko Winterscheidt besser. Er ging als Sieger aus der Show - das Cover des Rätselhefts erreichte er jedoch auch dieses Mal nicht. Dies gab er freiwillig an Kandidatin Shirin David ab, denn die Rapperin verletzte sich während der Dreharbeiten.

Einen ernüchternden Start gab es für Joko Winterscheidt in Staffel 3 mit einer Niederlage in der 1. Folge. Damit musste er bereits in Folge 2 als Kandidat neben Anke Engelke, Riccardo Simonetti und einer Wildcard-Teilnehmerin bei "Wer stiehlt Mark Forster die Show?" sein Wissen unter Beweis stellen. Auch Anke Engelke gelang es im Staffelverlauf, die Show an sich zu reißen. Am Ende konnte Joko sich seine Show aber zurückholen und schaffte es damit auf das Cover des Rätselheftes.

In der 4. Staffel gelang es zunächst Olli Schulz, die Show zu stehlen. Nachdem Joko sich seinen Job wieder zurückgeholt hatte, wurde er ihm von Nilam Farooq erneut abgenommen. Die Schauspielerin sicherte sich dann auch das Rätselheft-Cover.

Die 5. Staffel war die Staffel der Wildcards. Denn in Folge 2 schnappte sich Wildcard Helena die Show von Joko. Der Showmaster holte sich zwar gleich wieder seinen Job zurück, doch nicht für lange. In Folge 3 gewann nämlich Wildcard Svenrik gegen ihn. Auch die Promis siegten gegen Joko. Während in Folge 5 Rapper Sido Joko die Show stahl, sicherte sich in der letzten Folge Bill Kaulitz das Cover auf dem Rätselheft.