Nach "Germany's Next Topmodel" hat sich Anna-Maria ein neues Ziel gesetzt: Als Wildcard-Gewinnerin will sie im "Wer stiehlt mir die Show?"-Finale 2024 Gastgeberin Nina Chuba herausfordern. Wie weit es das Sport-Model geschafft hat, erfährst du hier.

So spektakulär war das Staffel-Finale von WSMDS 2024 Episode Sieh dir jetzt noch einmal Ninas einmalige Mega-Show an! Sie wollen Nina Chuba die Show stehlen: Joko Winterscheidt, Kurt Krömer und Podcaster Tommi Schmitt.

137:38 Min

Ab 12

+++ Update, 14. Oktober 2024 +++

Wildcard Anna lässt Kurt Krömer und Tommi Schmitt hinter sich

Was für ein fulminantes Finale! In der letzten Folge der 8. Staffel zündet Show-Masterin Nina Chuba ein sensationelles Entertainment-Feuerwerk ab - und das vom Start weg. Für die Kandidat:innen im Panel ist klar: Wer ihr die Show stehlen und sich auf den "Walk of Brain" verweigern will, muss sich ordentlich ins Zeug legen.

Wenig glänzen kann allerdings einmal mehr Entertainer Kurt Krömer, der sich als erster Kandidat verabschieden muss. Vor Gewinnstufe 3 ist sich auch Podcaster Tommi Schmitt raus und muss durch den Walk of Shame. Damit sind nur noch zwei übrig: Joko Winterscheidt und Wildcard-Gewinnerin Anna.

Keine Chance gegen Joko

Für sie geht es im Spiel "Da habe ich doch prompter die Antwort vergessen" um den Einzug ins große Finale. In Ritter-Rüstungen gehüllt tauchen der Ex-Moderator und das Sport-Model in ein Green-Screen-Filmset ein, das an Kuriosität nicht zu überbieten ist.

Im Clip: Das spektakuläre Blockbuster-Quiz

Am Ende muss sich Wildcard-Gewinnerin Anna ihrem Kontrahenten Joko haushoch geschlagen geben. Doch von Trauer keine Spur! "Ich habe es zwar leider nicht geschafft, die Show zu gewinnen: Aber hey, ich habe es bis zu diesem Hollywood-Blockbuster geschafft", freut sich die Biologie-Studentin nach der Show auf Instagram.

'Wer stiehlt mir die Show?' war die coolste und lustigste Erfahrung, die ich machen durfte. Wildcard-Gewinnerin Anna

Damit geht eine weitere grandiose und erfolgreiche Staffel von Jokos "Wer stiehlt mir die Show?" zu Ende. Doch die nächste Staffel wartet schon ...

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Nach GNTM: Anna tritt bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2024 gegen Nina Chuba an

Die 8. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" nähert sich ihrem fulminanten Höhepunkt. Im großen Finale am Sonntag, 13. Oktober 2024, übernimmt Musikerin Nina Chuba das Zepter als Moderatorin, nachdem sie sich in der vergangenen Folge gegen Joko Winterscheidt behaupten konnte.

Im ultimativen Quiz-Showdown treten neben Ex-Moderator Joko, Entertainer Kurt Krömer und Podcaster Tommi Schmitt auch Wildcard-Gewinnerin Anna an, um Nina Chubas Show für sich zu erobern.

Und die ist kein Neuling im Rampenlicht: In der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" eroberte Anna die Kameras und Laufstege, jetzt wagt sich das Sport-Model aufs Quiz-Parkett von "Wer stiehlt mir die Show?".

Anna flog bei GNTM 2023 kurz vor dem Halbfinale raus

Bei "Germany's Next Topmodel" 2023 schaffte es die Biologie-Studentin immerhin unter die Top 8. Kurz vor dem Einzug ins Halbfinale platzte ihr Traum vom Topmodel-Titel. Ihr Lebensmotto damals wie heute: "Wenn ich etwas mache, mache ich das immer hundertprozentig und mit vollem Einsatz. Ich mag keine halben Sachen."

Im Clip: Annas Highlights bei GNTM 2023

Ob Anna bei "Wer stiehlt mir die Show?" ihre bisherigen Erfolge übertreffen und den Quiz-Thron erklimmen wird?