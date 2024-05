Coachella 2024: Heidi Klum, Paris Hilton & Co. - Das sind die schönsten Festival-Outfits der Stars

Wenn das populäre Coachella Festival seine Türen öffnet, pilgern Stars und Sternchen aus der ganzen Welt nach Kalifornien. Natürlich zum Feiern und für die Konzerte, aber auch um ihre coolsten Looks zu präsentieren. Wir haben die schönsten Outfits gespottet.

Das waren die Styles am ersten Coachella Wochenende 2024

Beim Coachella Festival geht es längst nicht mehr nur um die Acts auf der Bühne - obwohl die sich echt sehen lassen können. Am ersten Wochenende standen Stars wie Lana Del Rey, Grimes und Doja Cat auf der Bühne. Aber auch vor den Bühnen gibt es Spektakuläres zu sehen. Ikonen wie Heidi Klum, Paris Hilton und Alessandra Ambrosio feiern ausgelassen, während sie ihre extravaganten Looks präsentieren und natürlich auf Social Media teilen.

Im Clip: Heidi mit Tochter Lou beim Coachella Festival

Heidi Klum mit Western-Details

Natürlich darf GNTM-Chefin Heidi Klum beim Coachella nicht fehlen. Immerhin wohnt sie in Los Angeles, also nur rund 2,5 Autostunden vom Festival entfernt. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lou und Freund:innen feierte sie ausgelassen. Wie immer in ganz besonderen Looks. Zurückhaltend und schlicht? Nicht bei Heidi! In einem grünen, transparenten Spitzenkleid, schwarzen, derben Boots und einem passenden Cowboy-Hut präsentierte sie ihre sexy Figur.

Leni Klum in Fell & Spitzenwäsche

Auch Heidis Tochter Leni Klum war auf dem angesagten Event unterwegs, dieses Mal allerdings nicht mit Schwester und Mutter. Gemeinsam mit Freund:innen zelebrierte sie in einem ziemlich heißen Dessous-Ensemble die Musik. Mit dem Mix aus lässiger Jeans, Bralette-BH aus schwarzer Spitze und klassischen Zöpfen (Fake-)Fellmütze zog sie die Blicke auf sich.

Paris Hilton im weißen Hippie-Dress

Party-Queen Paris Hilton war sogar für einen kurzen Auftritt mit der Rockband Vampire Weekend auf der Bühne. Allerdings nicht, um zu performen, sondern für ein kleines Wurf-Spiel. In gleich vier verschiedenen Outfits war sie zu sehen. Vom Bride-Look über den Western-Style bis zur Neon Raver Barbie war alles vertreten. That’s hot!

Alessandra Ambrosio rockt Hotpants zu Strick

Das brasilianische Supermodel Alessandra Ambrosio gehört zu den Stammgästen des Coachella Festivals und hat den modernen Hippie-Look perfektioniert. Fransen, Wildleder, Jeans und viel Haut - die Ex-Victoria’s-Secret-Kollegin von Heidi Klum weiß einfach, wie ein guter Festival-Look funktioniert.

Stefanie Giesinger in Allover-Denim

Einige kritisieren, dass es heute bei Coachella mehr um die Insta-Schnappschüsse und Selbstinszenierung gehe als um die Musik. Umso sympathischer, dass sich Stefanie Giesinger, GNTM-Gewinnerin von 2014, in einem ganz entspannten Look zeigt. Lässige Jeans kombiniert sie mit einem Bikini-Top, herrlich unaufgeregt und trotzdem sexy.

Die Trend-Looks vom Coachella Festival 2024

Während Coachella die vergangenen Jahre vor allem für Blumenkränze und Glitzer-Looks bekannt war, hat sich der Style in diesem Jahr etwas verändert. Nach der Cowboy-Mania der letzten Monate - wir sagen nur Beyoncé - hat sich der Trend auch auf dem Festival verbreitet. Cowboy, Denim und Leder sind dieses Jahr absolut angesagt. Ein Look, den wir definitiv auch im Sommer zu Hause nachstylen werden.