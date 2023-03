40 American Music Awards, zwölf Grammys, sechs Einträge ins Guinness-Buch der Rekorde für ihr neues Album und sogar einen Ehrendoktortitel – Taylor Swift ist ein Popstar der Superlative! Auf diese besonderen Düfte setzt sie für den großen Auftritt und ganz privat.

Taylor Swift: Popikone und Parfumfan

Ihr aktuelles Album Midnights hat den Rekord als meist gestreamtes Album innerhalb eines Tages gebrochen und mit All too well, einem der Hits auf der Platte, konnte Taylor Swift sogar bei den Grammys 2023 in der Kategorie Bestes Musikvideo abräumen. Läuft für Taytay, wie ihre Anhänger:innen – und best buddy Ed Sheeran – den Superstar liebevoll nennen. Aber nicht nur mit ihrer Musik stürmt sie die Charts, auch auf dem roten Teppich liefert sie mit ihren ikonischen Looks immer eine Spitzen-Performance ab. Zuletzt mit einer mitternachtsblauen Kombi aus Crop Top und Rock von Roberto Cavalli und Juwelen-Ohrringen im Wert von rund 3 Millionen Euro. Wir verraten, welche exklusiven Damendüfte sie zu ihren atemberaubenden Red-Carpet-Outfits am liebsten trägt!

Taylor Swifts krasser Imagewechsel

Noch mehr Glamour gefällig? Entdeckt hier Taylor Swifts schönsten Beauty-Looks der vergangenen Jahre.

Secret Session mit Taylor Swift und Santal Blush von Tom Ford

Andere Stars haben Fans, Taylor hat Swifties. Und die sind hoch motiviert, jedes noch so kleine Detail über den Alltag und die Vorlieben ihres Stars herauszufinden – und zu feiern. Vor allem da Taylor selbst, anders als andere Celebrities mit ihrem Bekanntheitsgrad sehr offen und persönlich mit ihren Follower:innen umgeht. So überrascht sie Fans immer wieder mit Geschenken oder spontanen Treffen und lädt seit einigen Jahren zu Secret Sessions ein, bei denen sie exklusiv für ihre treuesten Anhänger:innen performt. Und genau die wollen dort erfahren haben, dass Taylor gerne exklusive Düfte aus der Private-Blend-Linie von Tom Ford trägt. Besonders Santal Blush, ein warmer, würziger Mix aus Noten wie Sandelholz, Zimt und Ylang-Ylang hat es ihr anscheinend angetan.

Fan-Moment mit Taylor Swift und Fantasy von Britney Spears

Während Taylor in 2023 Platz 15 der meist gefolgten Instagram-Accounts belegt, war sie als Teenagerin keine Trendsetterin. Ihre liebsten Düfte zu Highschool-Zeiten? Die Parfums von Britney Spears. In einem Interview in der amerikanischen Presse verriet sie sogar ihren absoluten Favoriten: "Das coolste Mädchen der Schule trug Britney Spears' Fantasy, und ich musste sie kopieren." Der spritzig-süße Duft mit fruchtigen Aromen wie Kiwi, Litschi und Quitte sowie blumigen Jasmin- und Orchidee-Akzenten gehört auch heute noch zu den beliebtesten Celebrity-Parfums.

Duften wie der Superstar mit Wonderstruck von Taylor Swift

Mit ihren eigenen Parfums hatte Taylor hingegen keinen so lang anhaltenden und nachhaltigen Erfolg wie ihre Pop-Kolleginnen Britney Spears, Christina Aguilera und Ariana Grande. Für ihre ersten drei Düfte Wonderstruck, Wonderstruck Enchanted und Taylor by Taylor Swift, die zunächst auch kommerziell erfolgreich waren, gab es 2013 einen Parfum-Oscar, wie der Award der Fragrance Foundation genannt wird. Sie selbst soll vor allem Wonderstruck, das mit Vanille- und Beerennoten zwei ihrer liebsten Aromen enthält, tragen und den vielseitigen Taylor mit Tangerine, Pfingstrose, Kaschmirmoschus und Aprikose. Die Düfte sind heute nur noch als Restbestände online etwa bei Ebay erhältlich, denn schon Ende 2014 flaute der Hype um Taylors Düfte ab und inzwischen ist die Produktion aller fünf Kreationen eingestellt.

Glamourös wie Taylor Swift: Flower Bomb von Viktor & Rolf

Verspielt oder natürlich, mit Locken oder Hochsteckfrisur, in Sneakern oder Pumps – die wandelbare Sängerin macht in so ziemlich jedem Outfit eine gute Figur. In den letzten Jahren sieht man sie aber immer öfter den großen Glamour-Auftritt zelebrieren – vom Country Girl zur Pop-Diva! Passend dazu ist eines ihrer Lieblingsparfums: Der elegante Duftklassiker Flower Bomb von Viktor & Rolf, der mit Pfeffer, Grapefruit, Rose und Patchouli selbstbewusste und feminine Sinnlichkeit versprüht.

Wohlfühlatmosphäre à la Taylor Swift mit der Tree House Candle von Byredo

Schon gewusst? Taylor glaubt an Karma – wie ihr jahrelanger Streit mit Kanye West und Kim Kardashian zeigt – und ist ein großer Interior-Fan. Kein Wunder, dass sie nicht nur bei den Düften, die sie trägt, sondern auch in ihrem Zuhause auf Raumdüfte mit entspannenden, beruhigenden und ausgleichenden Aromen setzt, etwa mit der Tree House Duftkerze von Byredo mit Myrrhe, Sandel- und Zedernholznoten.

