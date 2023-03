 Oscars 2023: Brendan Fraser ist der beste Hauptdarsteller

Welcher Schauspieler konnte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am meisten von sich überzeugen und darf sich über einen Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" freuen?

Update: Brendan Fraser hat das Hollywood-Comeback des Jahres hingelegt! Nach jahrelanger Jobflaute gewann Fraser den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine bewegende Performance in "The Whale". Auf der Bühne dankte er den anderen Nominierten und nannte es eine Ehre, an ihrer Seite nominiert gewesen zu sein. Die emotionale Rede rührte einige Schauspieler:innen im Publikum zu Tränen. Auch Fraser musste mit den Tränen kämpfen, vor allem als er seinen Söhnen dankte.

Auch dieses Jahr wurden wieder einige SchauspielerInnen ausgezeichnet. Wer in den Kategorien beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin und bester Nebendarsteller einen Oscar gewonnen hat, erfährst du hier.

Bester Hauptdarsteller: Diese Schauspieler waren bei den Oscars 2023 nominiert

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Bester Hauptdarsteller: Das sind die Favoriten bei den Oscars 2023

Welcher Schauspieler wird für seine Darbietung mit einem Oscar belohnt? Austin Butler gilt mit seiner Darstellung im Film "Elvis" als absoluter Favorit bei den 95. Academy Awards. Für seine schauspielerische Leistung in dem biografischen Film sahnte er bereits bei den Golden Globes ab. Zudem scheint die Academy of Motion Picture Art and Sciences ein Faible für Biopics zu haben: Bereits 2019 und 2022 bekamen Rami Malek und Will Smith den Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für ihre Rollen in den Biopics "Bohemian Rhapsody" und "King Richard". Deshalb stehen die Chancen auf einen ersten Oscar ziemlich gut für Austin Butler.

Austin Butler, "Elvis"-Darsteller © picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP | Chris Pizzello

Wie "Variety" berichtet, wird auch Colin Farrell als Favorit gehandelt. Er spielt in der Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" die Rolle des gutmütigen Iren Pádraic Súilleabháin. Für seine Darbietung in dem Film erhielt er bereits zahlreiche Auszeichnungen - darunter einen Golden Globe.

Colin Farrell, "The Banshees of Inisherin"-Darsteller © picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP | Chris Pizzello

Ein weiterer großer Konkurrent dürfte wohl Brendan Fraser sein, der im Film "The Whale" einen übergewichtigen schwulen Mann im Rollstuhl spielt. Für seine Darbietung in dem Drama wurde er unter anderem bereits mit dem Critics' Choice Movie Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet.

Schauspieler Brendan Fraser © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Amy Katz

Darum geht es in der Oscar-Kategorie "Bester Hauptdarsteller"

Die Oscar-Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ist eine Auszeichnung, die jedes Jahr im Rahmen der Academy Awards (auch bekannt als Oscars) vergeben wird. Der Preis wird für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle in einem Film verliehen, der im Vorjahr in den USA veröffentlicht wurde.

Der Gewinner des Oscars für den besten Hauptdarsteller wird von Mitgliedern der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gewählt, die aus verschiedenen Branchen der Filmindustrie stammen. Die Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ist eine der wichtigsten Auszeichnungen der Nacht und wird oft als Höhepunkt der Zeremonie angesehen.

Die Auswahlkriterien für den besten Hauptdarsteller basieren hauptsächlich auf der schauspielerischen Leistung und dem Gesamteindruck, den der Schauspieler auf das Publikum und die Kritiker macht. Der Schauspieler muss eine überzeugende und nuancierte Darstellung der Rolle liefern und das Publikum in die Handlung des Films ziehen können.

In der Regel konkurrieren mehrere Schauspieler um den Preis, und der Gewinner wird oft als Anerkennung für seine (manchmal schon langjährige) Karriere und seinen Beitrag zur Filmkunst angesehen.

Insgesamt gibt es bei den Oscars fünfzehn Kategorien, darunter auch "Beste Regie", "Bester Film" und "Beste Schauspielerin". Der Gewinn des Oscars für den besten Hauptdarsteller ist jedoch eine der angesehensten Auszeichnungen, die ein Schauspieler erhalten kann, und kann seine Karriere und sein Ansehen in der Filmbranche erheblich verbessern.

Übrigens: Nach seiner Ohrfeige gegen Moderator Chris Rock ist Will Smith, der im vergangenen Jahr die Trophäe als bester Hauptdarsteller gewonnen hat, für 10 Jahre bei den Oscars gesperrt.

Oscars 2023: Weitere Nominierungen und Favoriten

