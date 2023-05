In welchem Jahr hat Stefanie Giesinger GNTM gewonnen? Alle Infos zur Jurorin in Folge 15

Das Wichtigste in Kürze Stefanie Giesinger wurde durch "Germany's Next Topmodel" berühmt.

In Folge 15 der diesjährigen Staffel ist sie als Gastjurorin dabei.

Hier erfährst du alle Infos über das erfolgreiche Model.

Stefanie Giesinger gelang dank ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" der große Durchbruch. Mittlerweile ist es schon einige Jahre her, dass die Wahlberlinerin von Heidi Klum zum Topmodel gekürt wurde. Wir blicken nun noch einmal auf Steffis Zeit bei GNTM zurück.

Vor neun Jahren wurde Stefanie Giesinger zu "Germany's Next Topmodel" ernannt. Immer wieder war sie danach in der Show als Gastjurorin zu sehen. In Folge 15, die am 25. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben läuft, ist das Model wieder mit von der Partie. Dieses Mal wird ihr die besondere Aufgabe zuteil, die Kandidatinnen vor ihrem Entscheidungs-Walk zu coachen.

Stefanie Giesinger wird dank GNTM zum erfolgreichen Model

Im Alter von 17 Jahren bewarb sich Stefanie Giesinger damals selbst bei "Germany's Next Topmodel" - mit Erfolg! Sie durfte 2014 an der neunten Staffel teilnehmen. Woche für Woche begeisterte sie die damaligen Juroren Heidi Klum, Wolfgang Joop und Thomas Hayo. Egal ob bei Shootings oder Fashionshows - sie wusste stets zu überzeugen. Während ihrer Zeit bei GNTM konnte die gebürtige Kaiserslauterin einige Jobs absahnen - darunter auch einen Werbespot für den Autohersteller Opel.

Zusammen mit Ivana Teklic und Jolina Fust schaffte Stefanie Giesinger es damals bis ins Finale und wurde letztendlich zu "Germany's Next Topmodel" 2014 gekürt.

Über ihren Sieg war Stefanie Giesinger damals mehr als glücklich. So teilte sie auf ihrem Instagram-Kanal nach dem großen Finale beispielsweise einen Schnappschuss, auf dem sie mit der GNTM-Chefin Heidi Klum zu sehen war. In der Bildunterschrift zeigte sich die Gewinnerin dankbar. "Danke für alles, Heidi", schwärmte Steffi und fügte zusätzlich noch den Hashtag #heidiistdiebeste hinzu.

Stefanie Giesinger ergattert dank GNTM einen Job nach dem anderen

Nach "Germany's Next Topmodel" startete Stefanie Giesinger so richtig durch. Sie wurde bereits von vielen Designermarken gebucht und war auf zahlreichen Fashionshows vertreten. Auch bei Events ist die ehemalige GNTM-Gewinnerin stets eine gern gesehene Gästin. Nach ihrem Sieg durfte sich die 26-Jährige zudem über viele Kooperationspartner freuen. So arbeitete sie unter anderem bereits mit namhaften Brands wie Luis Vuitton und Max Mara zusammen.

Auch in der deutschen Filmbranche machte sich Stefanie Giesinger nach ihrer GNTM-Zeit einen Namen. Im Jahr 2015 spielte sie beispielsweise in Matthias Schweighöfers Film "Der Nanny" mit. Danach folgten weitere Rollen in Filmen wie "Asphaltgorillas" (2018) und "Wuff - Folge dem Hund".

Stefanie Giesinger ist erfolgreiche Influencerin

Durch "Germany's Next Topmodel" wurde Stefanie Giesinger nach ihrem Sieg nicht nur ein erfolgreiches Model, sondern auch Influencerin. Auf Instagram hat sie aktuell über 5,1 Millionen Abonnenten (Stand: 25. Mai 2023, 15:33 Uhr). Regelmäßig gewährt das Topmodel dabei Einblicke in seinen Alltag. Egal ob Fotos von Shootings oder intime Aufnahmen, die Stefanie Giesinger verletzlich in einer Badewanne zeigen - ihre Follower:innen freuen sich über jedes Update der 26-Jährigen.

Vor wenigen Wochen teilte Stefanie Giesinger sogar ein ganz besonderes Foto mit ihren Fans. Sie postete einen Schnappschuss, auf dem sie mit Jeremy Steeb in Namibia zu sehen war. Die 26-Jährige und der Unternehmer saßen dabei auf zwei Pferden und hielten Händchen, während sie die Natur zu genießen schienen. Ob die beiden ihr Liebesglück nach monatelangen Gerüchten damit offiziell machen wollten?