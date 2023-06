Johnny Depp, Madonna und Co.: Das waren die kuriosesten ersten Jobs der Superstars

Sie sind inzwischen alle reich und berühmt. Aber auch Superstars wie Tom Cruise und Mariah Carey waren einmal jung und brauchten schnelles Geld. Und dafür haben sie oft ziemliche kuriose Jobs angenommen.

1. Brad Pitt

Zum Anbeißen: Bevor Hollywood-Beau Brad Pitt in der Filmbranche Karriere machte, hatte auch er Nebenjobs, die wahrscheinlich heute nicht mehr so ganz nach seinem Geschmack wären. Aber auch Brad Pitt war einmal jung und brauchte das Geld. So arbeitete er für die Fast-Food-Kette "El Pollo Loco". Jedoch nicht in der Küche oder als Kellner: Der heutige Superstar machte Werbung für den Laden und lief verkleidet als Hähnchen durch die Straßen. In einem weiteren Nebenjob chauffierte Brad Pitt Stripperinnen zu ihren Auftritten und finanzierte sich so sein Leben vor seinem Durchbruch als Schauspieler.

Heiß wie Frittenfett? Als Fast-Food-Hähnchen hat sich Prad Pitt zumindest mal seinen Unterhalt verdient. © imago images/Ronald Grant

2. Megan Fox

Klar, dass Vegetarierin Megan Fox eine Vorliebe für Obst und Gemüse hat, dass sich das aber so äußern kann, hätte wohl kein Fan vermutet. Denn tatsächlich hat sich die Schauspielerin in früheren Zeiten mal als Frucht ihr Geld verdient: Für eine Smoothie-Bar schlüpfte Megan Fox zu Werbezwecken in ein riesiges Bananen-Kostüm.

Schön mit Blumendekor oder als Banane: Megan Fox zieht Blicke auf sich. © picture alliance / Photoshot

3. Tom Cruise

Superstar Tom Cruise zählt seit Langem zu den Bestverdienern Hollywoods. Aber auch er hat mal klein angefangen. Etwa in seiner Jugend, als sich der heutige Actionheld als Zeitungsjunge für das "Courier-Journal" aus Louisville ein paar Cent hinzuverdiente. Mittlerweile findet Tom Cruise zwar in den Gazetten mehr als Titelgeschichte statt, aber zumindest hat er auch mal hinter die Kulissen der Zeitungsindustrie geblickt und weiß vielleicht noch, wie es ist, sich sein Geld in dieser Branche hart zu erarbeiten.

Hollywood-Überflieger Tom Cruise ging als Jugendlicher für nur wenige Cents arbeiten. © picture alliance / Photoshot

4. Mariah Carey

Sie gilt als Ober-Diva, hat den Ruf, alles und jeden herumzukommandieren und ständig Sonderwünsche zu verlangen. Dabei sollte Maria Carey doch wissen, wie es sich anfühlt, sich in einem Job schlecht behandeln lassen zu müssen. Denn vor ihrem Durchbruch als Sängerin arbeitete sie als Garderoben-Mädchen in Manhattan. Da musste Mariah hinter anderen anspruchsvollen Damen hinterherräumen.

© picture alliance / AP Photo

5. Matthew McConaughey

Auch er hat sich sein Standing auf der großen Schauspielbühne hart erarbeitet. Mittlerweile ist Matthew McConaughey zwar nicht mehr auf kleine Nebenjobs angewiesen - aber vor seinem Durchbruch, der ein Weilchen dauerte, arbeitete der Hollywoodstar in unterschiedlichsten Branchen. Nach der Highschool reiste Matthew McConaughey etwa erst mal für ein Jahr nach Australien - dort mistete er Hühnerställe aus oder spülte in einem Nebenjob Geschirr. In diesem Fall bestätigt sich das Motto des amerikanischen Traums: vom Tellerwäscher zum Millionär.

Von Australiens Geschirrspüler zum Sonnyboy Hollywoods: Matthew mit seiner Frau Camila Alves. © picture alliance / dpa

6. Emilia Clarke

Sie ritt in "Game of Thrones" auf riesigen Drachen oder ballerte sich als Sarah Connor mit dem "Terminator" den Weg frei: Emilia Clarke hatte scheinbar schon immer ein Faible für die Star-Branche und das Entertainment-Geschäft. Denn bevor sie selbst ins schillernde Lampenlicht trat, arbeitete die Britin für einen Caterer und versorgte unter anderem auf einem Metallica-Konzert die Gäste mit Schnittchen.

Emilia Clarke - strahlt im Rampenlicht, kann aber auch Service. © picture alliance / Joel C Ryan/Invision/AP | Joel C Ryan

7. Madonna

Viele Stars hatten vor ihrem Durchbruch Jobs bei Fast-Food-Ketten. So auch die "Queen of Pop". Obwohl Madonna seit Jahren auf eine gesunde Ernährung achtet, verkaufte sie in ihrer Jugend fettige Donuts. Denn als Madonna das College abbrach und nach New York zog, um berühmt zu werden, brauchte sie einige Nebenjobs zum Überleben. Dazu zählten unzählige Kellner- und Aushilfsjobs und eben auch Arbeiten für verschiedene Fast-Food-Ketten, wo sie etwa für Dunkin' Donuts das süße Gebäck verkaufte. Das ging wohl allerdings nur einen Tag gut, denn nachdem sie einen Kunden mit Geleefüllung bespritzt hatte, erhielt sie von den Managern den Laufpass. That's Madonna.

Madonna at the UK Film Premiere of W.E. Premiere held at the Odeon Kensington, in London UK on January 11th 2011 © picture alliance / ZUMAPRESS.com

8. George Clooney

Relativ spät ging Georg Clooneys Karriere steil. Bevor er als smarter Kinderarzt Dr. Doug Ross in der TV-Erfolgsserie Emergency Room durchstartete, schlug sich der Amerikaner mit diversen Nebenjobs durchs Leben. So hielt sich George Clooney etwa als Damenschuh-Verkäufer, Versicherungsvertreter oder Arbeiter auf einer Tabak-Plantage in Kentucky über Wasser. So vielseitig die Jobs vor seinem Karrierebeginn waren, so vielseitig zeigt sich George Clooney auch in seinen Rollen.

Frauenschwarm George Clooney hat sich sein Geld in Zeiten vor der Karriere auch redlich verdient. © picture alliance / Joel C Ryan/Invision/AP

9. Victoria Beckham

"Posh Spice" Victoria Beckham hat ihren Ruf: schick und unlustig. Und auch oft wird der Britin vorgeworfen, sie lächle zu wenig in der Öffentlichkeit. Ein seltenes Lachen entgeht ihr wahrscheinlich auch oft, wenn sie an ihren Nebenjob vor der Girlband-Karriere zurückdenkt. Denn da trat Victoria Beckham in der BBC-Sexualkunde-Show "Body Matters" auf - und zwar im Sperma-Kostüm und fuhr so gekleidet auf Rollschuhen durchs Studio. Das ist zum Glück schon lange her, inzwischen verdient das ehemalige Spice Girl als Modedesignerin ihre Millionen.

Picture Alliance Bildunterschrift: Victoria mit ihrem Mann Fußballstar David Beckham. © picture alliance / empics

10. Johnny Depp

Aufgrund seiner wilden Vergangenheit könnte man vermuten, dass Superstar Johnny Depp einst einen lukrativen Nebenjob mit Drogen und Alkohol gehabt hätte, bevor er in das erfolgreiche Schauspielbusiness einstieg. Tatsächlich hat der Star aus der "Fluch der Karibik"-Reihe aber eher eine ruhige Kugel geschoben und in seiner frühen Karriere Kugelschreiber am Telefon verkauft.