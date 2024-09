"Pretty Little Liars"-Fashion: Bist du wie Alison, Hanna, Spencer, Aria oder Emily?

Ob sportlich, sexy oder sophisticated, bei den zeitlosen Outfits der stylishen "Pretty Little Liars" ist für jeden Modegeschmack die passende Inspiration für angesagte Herbst-Looks 2024 dabei!

Im Clip: Die "Pretty Little Liars"- Stars sind auch im echten Leben Style-Vorbilder

So wie die vier Ladys von "Sex and the City” mit ihren ikonischen Ensembles die Mode der 1990er und 2000er geprägt haben, wurden die "Pretty Little Liars" ab 2010 zu Stilikonen der damals pubertierenden Gen Z. Das Erfolgsrezept der beiden Serien? Dem überwiegend weiblichen Publikum wurde mit den unterschiedlichen Charakteren und deren jeweiligen Eigenheiten, Talenten und einzigartigem Kleidungsstil eine möglichst breite Identifikationsfläche geboten. Jede:r konnte sich in einer oder mehreren der Figuren wiederfinden - und in Alltagsfragen, aber vor allem in Sachen Fashion inspirieren lassen.

Zwar wurde das aktuellste Spin-off der Serie "Pretty Little Liars: Summer School", das diesen Sommer lief, nicht für eine weitere Staffel verlängert, aber die Fanbase der ursprünglichen Liars ist ihren Idolen nach wie vor treu und steht schon für den alljährlichen Rewatch in den Startlöchern. PLL gehört nämlich, ähnlich wie "Gilmore Girls" und "Hart of Dixie", zu den Shows, die Fans immer wieder durchbingen. Passend dazu geben auf TikTok zahlreiche Creator Tipps, wie man die Looks der Liars 2024 nachstylen kann.

Wir haben auch schon ein paar Must-haves für die kalte Jahreszeit bei Aria & Co. entdeckt.

Spencers Preppy-Chic

Ihren akademischen Background sieht man Spencer Hastings (Troian Bellisario) schon am klassischen College-Look an, der ihren intellektuellen und ehrgeizigen Charakter betonen soll: Seidenblusen, Button-down-Hemden und edle Blazer zu Schottenkaro und Bleistiftrock gehören ebenso zu ihrem Old-Money-Look wie Loafers, Cardigans und Perlenschmuck. Ihr Stil wirkt erwachsen, smart und professionell. Ein preppy It-Piece und Favorit von Spencer, auf den wir in dieser Saison nicht verzichten sollten: Westen!

Während die Musterschülerin allerdings eher auf brave Modelle setzt, können wir uns diesen Herbst auf abwechslungsreiche Designs mit spannenden Stoffen, ungewöhnlichen Längen und Ausschnitten freuen.

Boho-Vibes à la Aria

Aria Montgomery (Lucy Hale) ist die Künstlerseele der Clique, was sie auch in ihren kreativen Looks ausdrückt. Ihr Markenzeichen? Layering! Ob Muster, Farben oder Materialien - Aria mixt, bis es matcht. Was bei keinem Look fehlen darf, sind außergewöhnliche Accessoires, mit denen sie ihren Outfits eine besondere Note verleiht. Das Ergebnis: Irgendwas zwischen Edel-Hippie & Rock-Ikone. Wie gut, dass Grunge und Punk mit Nieten, breiten Gürteln und geschichteten Looks in der Mode aktuell wieder ein kleines Comeback feiern und wir uns von Aria die ein oder andere edgy Kombi abschauen können.

Fashion-Queen Hanna

Als echte Fashionista setzt Hanna Marin (Ashley Benson) auf Hingucker-Styles. Mühelos kombiniert sie High-Fashion-Trends mit alltagstauglichen Elementen. Ob figurbetonte Kleider, auffällige Blousons oder schicke Overknee-Stiefel - jedes ihrer Outfits punktet mit einem Statement-Piece. Diese Saison greifen wir wie Hanna zu glamourösen Stücken mit Pailletten, Satin-Stoffen und XXL-Accessoires und kreieren so den ultimativen "It-Girl"-Look.

Athleisure-Outifts wie Emily

Typische Looks der sportlichen Emily Fields (Shay Mitchell)? Zipper unterm Blazer, Football-Shirt zur Hot Pants, Baseball-Jacke zur Skinny Jeans. Fitness-Basics lassen sich im Alltag wunderbar zu femininen Stücken kombinieren. Ein Trend, der auch wieder auf den Laufstegen zu sehen war: Bei Gucci kombinierte man einen Oversize-Kapuzenpulli zu eleganten Shorts. Ein cooler Modestil, der perfekt in die kalte Jahreszeit passt - wer leicht friert, zieht einfach noch eine Leggings oder einen Hoodie unters stylishe It-Piece. Athleisure 2.0!

Alisons romantische Looks

Auch Alison DiLaurentis' Klamottenstil mit ihrem Faible für liebliche Floral Dresses und Rüschen-Tops, der - anders als bei den anderen Liars - im Gegensatz zu ihrem toughen Auftreten steht, ist diesen Herbst wieder total angesagt. In Blusen und eleganten Oberteilen mit Blumenprint, Volants, Schleifen, Schößchen oder Drapierungen entdecken wir unsere romantische Seite.

