Stefanie Giesinger: Mit DIESEM Post setzt die GNTM-Gewinnerin ein Zeichen für Selbstliebe

Das Wichtigste in Kürze Stefanie Giesinger gewann im Jahr 2014 die neunte Staffel der Castingshow " Germany's next Topmodel ".

Sieben Jahre lang war das Model mit dem Influencer Marcus Butler zusammen. Im Oktober 2022 bestätigte Steffi die Trennung von ihrem Freund.

Auf Instagram schlägt die Influencerin nach der Trennung nun ernste Töne an und zeigt sich sehr verletzlich.

Stefanie Giesinger genießt seit einigen Monaten ihr Leben als Neu-Single. Doch manchmal stimmt die Trennung von ihrem Freund Marcus Butler die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Siegerin offenbar ganz schön nachdenklich. Im Netz zeigt sich Steffi nun sehr verletzlich - und setzt dabei ein Zeichen für Selbstliebe.

Stefanie Giesinger zeigt sich nach Trennung verletzlich

Monatelang spekulierten die Fans darüber, ob sich Stefanie Giesinger und ihr Freund Marcus Butler womöglich getrennt haben. Im Oktober 2022 machte es das Model in einem Podcast offiziell: Das Paar geht nach sieben Jahren Beziehung endgültig getrennte Wege. Seitdem genießt die ehemalige GNTM-Siegerin aus dem Jahr 2014 das neue Single-Leben in vollen Zügen, wie sie ihren 4,9 Millionen Followern immer wieder auf Instagram zeigt.

Doch nun schlägt Steffi auf Social Media ernstere Töne an. Sie postet ein Video auf Instagram, das sie splitterfasernackt in einer Badewanne zeigt. Das Model blickt dabei nachdenklich zur Seite - und wirkt total verletzlich.

Den Clip hinterlegt Steffi ganz passend mit dem Song "Yebba's Heartbreak" vom Rapper Drake und der Sängerin Yebba. Zu ihrem Video schreibt die Wahl-Berlinerin:

"Wenn du endlich erkennst, dass die einzige Liebe, die du jemals brauchst, deine eigene ist, wird das Leben zu einem so schönen Ort." Stefanie Giesinger, , 2023

Bei Steffis Fans kommt das ehrliche Posting super an. Innerhalb weniger Stunden bekommt das Video über 46.000 Likes (Stand: 22. Februar, 14 Uhr). Unter dem Beitrag zeigen sich die Follower ergriffen von dem ehrlichen Einblick und sprechen dem Model Mut zu. "Das gibt mir gerade so viel" und "Selbstliebe ist einfach essenziell. Sich selbst kennen und verstehen zu lernen, hat mich so viel weiter gebracht", schreiben etwa zwei User.

Auch aus der Promiwelt bekommt sie Zuspruch - darunter von der einstigen GNTM-Siegerin Céline Bethmann, dem Musiker Kelvyn Colt und dem Model Toni Mahfud.

