Beauty & The Nerd

Bei einem Volleyballspiel am Pool kommen die Beautys und Nerds ins Gespräch. Vor allem Luisa hat ein klares Lieblingsthema. Sie kommt darauf zu sprechen, als sie sieht, wie Luca mit zweideutigen Pump-Bewegungen den Ball aufbläst: "Diese Handbewegung kannst du gut, ne?", neckt sie ihn. Über sich selbst sagt sie ganz klar:"Ich rede gern über Sex, ich hab gern viel Sex, ich liebe Sex, ich bin ne Sex-Bombe und da gibt’s nichts peinliches dran."

Klare Ansage. Da kommt ihr Nerdin Teresa gerade recht, die sich selbst als eher aromatisch beschreibt und die Gesellschaft als zu "übersext" wahrnimmt. In dem Punkt gibt Luisa ihr zwar Recht, kann sich ansonsten aber so gar nicht mit der 27-Jährigen identifizieren. Teresa vergleicht sich selbst nämlich mit einem Panda: "Die sind ja auch so fortpflanzungsfaul. Und das ist bei Asexuellen einfach ähnlich, wir haben nicht das Bedürfnis uns hier die ganze Zeit zu besteigen oder so."

Luisa auf Entzug

"Ich bin ja eigentlich sexsüchtig fast schon", gesteht die Beauty ihrer Nerd-Konkurrentin auf der Sonnenliege. Die Beauty löchert Teresa mit Fragen nach ihrem Liebesleben und kann gar nicht glauben, dass es für die clevere Game-Testerin Wichtigeres gibt, als den intimen Akt. Als Luisa Teresa fragt, wie es bei ihr denn so mit Selbstbefriedigung aussieht, antwortet die zögerlich: "Manchmal denkst du dir so `Ja gut, ja gönn dir mal`, aber ansonsten insgesamt ist das auch nicht so oft tatsächlich."

Luisa kann das nicht nachvollziehen: "Bei mir ist es halt das Gegenteil: Wenn ich länger als ne Woche keinen Sex hab, dann dreh ich innerlich richtig durch. Ich bin gefühlt so dauergeil." Teresa sind diese Informationen zu viel und sie lässt Luisa alleine mit ihrer Durststrecke. Als sich Cao zu seiner Beauty gesellt, gesteht sie auch ihm: "Ich bin auf Entzug, ich kann nicht mehr." Cao zeigt vollstes Verständnis: "Kann ich mir gut vorstellen, sowas ist schlimm." "Ich brauch ganz viele salzige Daddys in meinem Leben", klagt Luisa weiter.

Markus wird zum Sex-Talk-Opfer

Cao und Luisa sind gerade in ihr Gespräch vertieft, da taucht der unschuldige Markus auf und denkt an nichts Böses, als Cao ihn mit den Worten begrüßt: "Hey Markus, wir sind beide dauer-horny und was geht bei dir so?".

Markus muss sich Fragen zu seinem Privatleben anhören und ergreift daraufhin schnell die Flucht. "Es wurde recht schnell irgendwie äußerst privat. Wobei ich mir dachte: `Bei diesen Fragen lernt man sich nicht kennen`", findet Markus.

Früh übt sich

Mit 19 Jahren schon so auf die schönste Nebensache der Welt fokussiert zu sein, wie Luisa, finden auch die anderen Beautys merkwürdig. Beim Gespräch mit Cecilia findet Ricarda dazu klare Worte: "Sie redet ja nur über Sex. Dann sagt sie Wika sogar gerade eben, dass sie am liebsten jeden Tag … Ey, du bist 19, schalt mal nen Gang runter!"

