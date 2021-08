Wiktoria hat keinen Bock mehr

Schon nach der ersten Team-Challenge, "Tanz! Sing! Küss!", der 3. Folge von "Beauty & The Nerd" 2021 wurde Wiktorias Stimmung getrübt. Nerd Luca und seine Drama-Queen haben zwar alles gegeben, gingen aber wieder nicht als Sieger:innen hervor, stattdessen räumten wieder Julien und Teresa ab. Nach der Ergebnisverkündung sucht Wiktoria mit Luca Zuflucht in ihrem Zimmer und gesteht ihm ihre Befürchtungen: "Wir werden wieder im Exit stehen und dann müssen wir wieder kämpfen und dann werden wir wieder Glück entscheiden lassen müssen über unser Glück. Und darauf hab ich gar keinen Bock. Ich schwöre, ich hab einfach gar keinen Bock mehr. Gar keinen Bock mehr!" Wie sich später herausstellt, soll sie mit dieser Vermutung Recht behalten. Das ist aber nicht der einzige Schicksalsschlag, der die Drama-Queen an diesem Tag trifft.

Schluss mit Privatsphäre: Wiktoria und Luca müssen ihr Zimmer räumen

Aus nicht näher bekannten Gründen müssen Beauty und Nerd ihr privates Zimmer räumen und zu den anderen Teams ins große Zimmer ziehen. Vor allem Wiktoria nimmt diese Nachricht gar nicht gut auf: "Boa, das ist zu viel für mich heute. Ich hab echt keinen Bock mehr, wirklich nicht. Ich bin sehr kurz davor rauszugehen." Nach dieser Ansage verschlägt es ihrem Teamkollegen Luca erstmal die Sprache und Wiktoria bittet ihn zu einem klärenden Gespräch in ihre (noch) eigenen vier Wände.

Der Nerd zeigt sich erstmal verständnisvoll: "Ich möchte das hier mit dir machen, aber wenn du an deiner Grenze bist, über deine Grenzen schießt, dann möchte ich nicht, dass du dir Leid zufügst." "Ja, dann geh ich heute, weil ich kann nicht mehr", entschließt sich Wiktoria.

Ohne ihr Zimmer will Wiktoria einfach nicht weitermachen: "Das Zimmer hat uns zusammengeschweißt, das ist das Zimmer, worum ich gekämpft habe. Das Zimmer war gemütlich und es hat uns zu dem Team gemacht, das wir jetzt sind. Und darum hängt man auch an dem Zimmer."

Auf Jammern folgt Geschrei

Die Aussicht auf das Exit-Quiz und der Umzug rauben Wiktoria den Willen zum Sieg. Dann kommt ein weiterer Rückschlag: Luca bekommt keine neue Beauty, wenn sie geht. Als Luca das erfährt, wird es auch ihm zu viel: "Leckt mich am A*sch!", schreit er und schmeißt seinen Hut und seine Schuhe auf den Boden. "Luca, beruhig dich", versucht Beauty Ricarda ihn zu besänftigen. "Nein, ich beruhig mich nicht. Hier ist jetzt Ende!", platzt es ungewohnt laut aus ihm heraus. "Meine Beauty kriegt nen A*schtritt von vorn nach hinten und jetzt soll ich zu Hause alleine sein?! Ich soll jetzt hier gehen, weil meine Beauty leidet?!"

Dieser Wutausbruch schockiert alle Villa-Bewohner:innen. Sie können nicht verstehen, warum es wegen eines Zimmers soweit kommen musste. Beauty Loreen fragt Flirt-Coach Julien: "Was sagt denn der Coach dazu?" "Der Coach sagt dazu, dass man gefälligst seinen Teampartner nicht alleine lassen soll", erwidert der. Auch Loreen findet klare Worte: "Ich meine, wir sind hier bei "Beauty & The Nerd" und nicht bei Kindergarten extrem."

Ende gut, gar nichts gut

Wiktoria sieht schließlich ein, dass Lucas großer Traum von "Beauty & The Nerd" 2021 wegen ihr zu platzen droht. Reumütig entschuldigt sie sich bei den anderen Mitstreiter:innen für ihr Verhalten und entschließt sich nun doch zu bleiben und an Lucas Seite weiterzukämpfen. Doch die Stimmung bleibt weiter gedrückt. Vom neuerwachten Kampfgeist keine Spur.

Das verärgert Cecilia: "Ich hab jetzt keinen Bock morgen gegen Leute zu verlieren, die eigentlich keinen Bock haben hier weiter da zu sein." Wiktoria vertraut sich Ricarda an. Sie sieht auch die Zukunft von Ricarda und Jeremy in der Villa gefährdet: "Maus, weißt du, was für ein Gefühl ich habe? Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaub, dass wir beide ins Exit gehen. Mein Bauchgefühl sagt mir das, Maus." Auch wenn davon nie die Rede war, ist Ricarda verunsichert und sucht das Gespräch mit den anderen Beautys.

Cecilia hat die Faxen dicke und fragt bei den selbsternannten Wackel-Kandidat:innen was Sache ist: "Was ist mit euch? Ihr seid heute ganz, ganz doll komisch." Das Gespräch, das ruhig begann, wird schnell lauter, bis Cecilia schließlich völlig die Nerven verliert. Im Beisein aller Kandidat:innen schreit sie Wiktoria an: "Ist doch normal, dass jede verdammte Person hier in diesem Haus denkt, ihr wollt nicht mehr. Und dann ist es für jede f*cking Person hier normal, dass man denkt, dass ihr gar keinen Bock mehr habt." Wiktoria lässt sich das nicht gefallen: "Es ist mir sche*ßegal, was wer hier denkt!" Dann geht Cecilias Temperament endgültig mit ihr durch: "Gestern ne f*cking Show hier und sagt ihr wollt gehen und dann so? Ja, macht eure Show weiter; das ist unnötig!" Als die Schlichtungsversuche der anderen im Geschrei untergehen, muss Julien schließlich eingreifen und Cecilia aus dem Raum bringen. Alle sind von der Auseinandersetzung geschockt, nur Wiktoria zeigt sich unbeeindruckt von Cecilias Ausbruch: "Sie denkt vielleicht, die kann mich damit weiter unter Druck setzen aber mit mir läuft das nicht. Da frag ich mich, ob ich hier ne Show mache, oder ob sie gerade eine Show machen will."

Wiktoria is back!

Show hin, Show her, the Show must go on! Am nächsten Tag bewahrheitet sich Wiktorias Befürchtung: Sie und Luca werden für das Exit-Quiz nominiert. Sie treten aber nicht gegen Ricarda und Jeremy an. Obwohl niemand damit gerechnet hat, werden Loreen und Leonard als ihre Gegner ausgewählt. Loreens Schock darüber, wird nur von ihrer Wut über Wiktorias und Lucas unverhofften Sieg übertroffen. Wiktorias Kampfgeist scheint durch die Auseinandersetzung am Vortag neu entfacht worden zu sein. Sie will es den anderen Beautys jetzt zeigen. Wer bleiben wollte, muss gehen, wer gehen wollte, darf bleiben. Was die Beautys betrifft, ist hier das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen.

