Auch dieses Jahr sind bei GNTM 2020 wieder namhafte Fotografen bei den Shootings dabei, um die Kandidatinnen beim Meistern der Herausforderungen abzulichten. In Folge 6 ist es Lado Alexi.

Top-Fotograf für das Beauty-Shooting

Schon für zahlreiche große Kunden hat Lado Alexi gearbeitet, zum Beispiel für L'Oréal, Estée Lauder, Yves Saint Laurent, Cartier, Swarovski und mehr. Seine Arbeiten waren in großen Magazinen wie Vogue, Harper's Bazaar, Elle, GQ, Cosmopolitan und Vanity Fair zu sehen.

Georgische Wurzeln

Er wurde in Georgien geboren und wuchs in Moskau auf. Schon immer war Lado Alexi von der Fotografie, Filmen und bildenden Künsten fasziniert. Deswegen hat er auch diesen Weg verfolgt: Er hat Grafikdesign in Hamburg und Fotografie in Paris studiert.

Die Kandidatinnen posieren mit Spinnen, Skorpionen und Kakerlaken

Lado Alexi hat in Folge 6 die wichtige Aufgabe, die Models gemeinsam mit ihren vielbeinigen Shooting-Partnern abzulichten. Bei ihrem ersten großen Beauty-Shooting mit den Tieren müssen die Kandidatinnen genau auf ihren Gesichtsausdruck achten.

Für das Shooting hat Heidi einen besonderen Gast eingeladen: Der Insekten-Influencer Adrian Kozakiewicz passt auf, dass den Spinnen, Skorpionen, Kakerlaken - und natürlich auch den Models - nichts passiert. Adrian ist nicht nur ein leidenschaftlicher Züchter, sondern auch ein Social-Media-Star. Allein bei Instagram hat er über 650.000 Follower - darunter auch die ein oder andere Berühmtheit.

Wie zufrieden der Fotograf und Heidi Klum mit den Leistungen der Models sind, siehst du in der neuen Folge von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum", am Donnerstag, 5. März 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

