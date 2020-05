Die Reise von "Germany's next Topmodel" 2020 – by Heidi Klum" geht zu Ende. 16 Wochen lang war sie auf der Suche nach ihrem neuen Topmodel. Im gestrigen Finale kürte sie dann die 21-jährige Jacky zur Siegerin. Im Wettstreit um den Titel wird Sarah Zweite und Maureen Dritte.

Sarah ist über sich hinausgewachsen

Zu Beginn von Staffel 15 war die Zahnarztassistentin aus Vorau noch schüchtern und zurückhaltend. Doch während der Zeit bei GNTM wurde Sarah immer mutiger und wuchs über sich hinaus. "Ich bin so stolz auf mich. Ich hätte es selber nie gedacht, dass ich es schaffe aus mir so herauszukommen, weil ich selbst so eine schüchterne Maus war", erzählte die 20-Jährige über sich.

Auch Model-Chefin Heidi Klum ist von ihrer Finalistin begeistert und erzählt, warum ihr Sarah beim Casting sofort auffiel: "Sarah war ein Mädchen, in das ich mich von der ersten Sekunde an schockverliebt habe. Ich suche ja immer Mädchen mit Personality, jemand der uns noch mehr zeigt. Am Anfang war das bei ihr noch nicht so. Aber ich muss sagen, sie hat es in den vielen Wochen geschafft, das herauszuholen. Ich bin hin und weg, wie sie sich gemacht hat."

Lob und Anerkennung für Sarah

Showgast und GNTM-Legende Thomas Hayo ist ein großer Fan der 20-Jährigen und verfolgte ihre Entwicklung während der Staffel stetig mit. "Eine Personality muss nicht immer laut und schrill sein. Das kann auch von einer inneren Ruhe und Souveränität kommen", kommentiert er Sarahs Reise bei GNTM. "Es ist umso schöner, eine solche Entwicklung mitzuerleben und das ist das, was "Germany's next Topmodel" ausmacht. Ich glaube, Sarah ist das beste Beispiel dafür, wie man sich als Model und als Mensch hier entwickeln kann."

"Ich werde auf jeden Fall nach GNTM durchstarten"

Für Sarah reichte es am Ende "nur" für den zweiten Platz – trotzdem ist die GNTM-Kandidatin stolz auf sich, dass sie es soweit geschafft hat. "Ich bin Zweite geworden und das ist einfach perfekt. Ich werde jetzt auf jeden Fall nach GNTM durchstarten", erklärt sie strahlend nach der Liveshow. Das GNTM-Model ist voller Tatendrang und bereit für ihre neue Model-Karriere. Gemeinsam mit GNTM-Kandidatin Maureen will die Österreicherin jetzt voll durchstarten.

