Ein entspannter Friseurbesuch wird das GNTM-Umstyling auch 2020 nicht. Das müssen Kandidatin Anastasia und ihre Model-Kolleginnen am eigenen Haar erfahren.

Farbe beim Umstyling: Gefürchtet wie nie

In den vergangenen Staffeln von „Germany’s next Topmodel“ sorgte allein der Anblick der Schere und des Farbtopfs beim Umstyling schon für Hysterie und Schnappatmung. Nicht jedes GNTM-Model freut sich über einen neuen Schnitt oder eine neue Haarfarbe – ob Anastasia wohl in kühlem blond erstrahlen wird?

Model Anastasia überzeugte Heidi bisher mit ihrer Haarfarbe in natürlichem Braun. Schluss mit brünett und lang, her mit kurz und blond? Ob ein eine neue Farbe beim Umstyling bei Anastasia wohl für (Freuden)-Tränen sorgen würde?

Umstyling: Blonde Haare für Anastasia – würde ihr das stehen?

Alle GNTM-Fans können schon vorab ausprobieren, mit welchem neuen Look die Topmodel-Anwärterinnen ihre Attitude noch besser unterstreichen könnten. Mit unserem Umstyling-Tool kannst du vorab Hair-Artist spielen – und die coolsten Looks an den einzelnen Topmodels durchspielen.

Teste jetzt Anastasias Look für das Umstyling: Steht ihr blond, brünett oder sogar rot am besten?

Am Ende entscheidet aber immer noch Heidi, welcher Look haarscharf aussieht. Was sie sich für Anastasia und die anderen Kandidatinnen ausgedacht hat, siehst du am Donnerstag, 27. Februar 2020, bei der spannenden GNTM-Umstyling-Folge um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de

Hier gibt’s die Preview zum GNTM Umstyling 2020:

Noch mehr Umstyling-Styles gefällig?