Ob Jacky beim GNTM-Umstyling Farbe bekennt und mit blonden Haaren überraschen wird? Oder hat sich Heidi für die naturverbundene Kandidatin etwas ganz anderes ausgedacht?

Blond, rot oder weiterhin brünett? Bekommt Jacky eine neue Haarfarbe?

Wenn in Heidis GNTM-Friseursalon Schere, Kamm, Pinsel und Farbtopf zum Einsatz kommen, können einige Mädchen die Tränen nicht zurückhalten. Ob auch Jacquelines Umstyling eine komplette Typveränderung wird? Jacky mit kurzen Haaren oder in auffälligem Platinblond – das wäre sicherlich eine neuer Style, der in Erinnerung bleibt. Schließlich punktete das Nachwuchsmodel bisher eher mit natürlich-brünetten Locken – wer weiß, ob Heidi sich gerade deshalb für sie einen auffälligen Look überlegt hat?

Umstyling: Eine neue Haarfarbe für Jacky – wie würde das Model damit aussehen?

"Germany’s next Topmodel", angeführt von Heidi und ihrem Expertenteam, ist immer für eine Überraschung gut – das beweist auch die neue Staffel GNTM 2020 jede Woche aufs Neue. Mit unserem Umstyling-Tool kannst du dir die Wartezeit bis zum großen Umstyling am 27. Februar verkürzen: Probiere einfach selbst aus, wie Jacky mit einer neuen Haarfarbe, einem Short-Cut oder Extensions aussehen würde.

Verpasse Jacky eine neue Haarfarbe: Entscheide dich für blond oder rot – oder sollte sie lieber doch brünett bleiben? Hier geht’s zum Umstyling-Tool. Am 27. Februar wird du hier auch die neuen Frisuren der Models begutachten können.

Du willst das große Umstyling bei GNTM nicht verpassen? Die neue Folge läuft am Donnerstag, den 27. Februar, um 20.15 Uhr auf ProSieben oder im Netz auf Joyn.de. Du bist am Donnerstag unterwegs, willst aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben? Kein Problem. Mit unserem Liveticker verpasst du garantiert nichts.

Schon mal in die neue Folge reinschnuppern? Die Preview zum GNTM 2020 Umstyling findest du hier:

Du wünscht dir noch mehr News rund ums Umstyling 2020?