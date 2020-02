Julia F. gehört bei GNTM 2020 zu den außergewöhnlicheren Kandidatinnen: Ohne Haare präsentiert sie sich stolz, selbstbewusst und stilsicher – trotzdem geht es auch für sie am 27. Februar zum großen GNTM Umstyling. Ob Julia F. aufgeregt ist? Mit Perücken kennt sich die Schweinfurterin aus – da käme ihr ein weiteres Modell mit braunen Locken, einem roten Kurzhaarschnitt oder blonder Langhaarmähne vielleicht gerade recht.

Umstyling: Dunkle Locken für Julia F. – wie würde diese Frisur der Kandidatin stehen?

Das GNTM 2020 Umstyling steht vor der Tür, doch du kannst die letzten Stunden bis zur Ausstrahlung kaum noch abwarten? Wenn du jetzt schon wissen willst, wie Julia F. mit braunen Locken oder langen Haaren aussehen würde, bist du beim Umstyling-Tool zu "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" genau richtig: Hier kannst du Julia F. und allen anderen GNTM-Kandidatinnen einen neuen Look verpassen. Schlüpf in die Rolle des Hair-Artist und werde kreativ.

Mit welcher Frisur Julia F. tatsächlich nach dem Umstyling auftritt, entscheiden allein Heidi und ihr Team. Sie wissen schließlich genau, was Julia F. am besten steht – braune Locken, blonde Haare oder vielleicht eine ganz andere andere Trend-Frisur.

Verpasse Julia F. eine neue Frisur: Welche Haare stehen ihr am besten? Probiere's mit dem Umstyling-Tool!

Du bist gespannt, wie Julia F. und die anderen Mädchen nach dem Umstyling 2020 aussehen werden? Dann solltest du am Donnerstag, den 27. Februar, auf keinen Fall die neue Folge verpassen und einschalten: Um 20.15 Uhr auf ProSieben oder online auf Joyn.de. Du bist am Donnerstag unterwegs, willst aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben? Kein Problem. Mit unserem Liveticker verpasst du garantiert nichts.

Sobald das Umstyling bei Julia F. abgeschlossen ist, siehst du ihren neuen Look ab dem 27. Februar natürlich auch im Umstyling-Tool.

Jetzt schon in die neue Folge reinschnuppern? Unsere Preview zum GNTM Umstyling wartet auf dich:

