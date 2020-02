Keine Frage: Auch Kandidatin Lucy ist gespannt, was sie bei großen Umstyling von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" erwartet. In Folge 5 von GNTM 2020 ist es soweit: Dann rückt Heidi Klum mit einem Profi-Team an, um sich den Haaren der Topmodel-Anwärterinnen zu widmen und das Beste aus den Looks der Mädchen herauszuholen.

Bekommt Lucy eine neue Haarfarbe?

Momentan trägt Lucy einen dunkelblonden Bob. Aber auf ihrem Kopf könnte es natürlich nach dem Umstyling ganz anders aussehen. Wie Lucy mit einer neuen Haarfarbe, wie rot oder schwarz, aussehen würde, kannst du vorab mit unserem Umstyling-Tool ausprobieren.

Look-Veränderung mit dem Umstyling-Tool

Aber nicht nur eine neue Farbe könnte Lucy erwarten. Denkbar wäre auch eine Haarverlängerung oder ein Kurzhaarschnitt! Auch diese Optionen kannst du mit dem Umstyling-Tool vorab testen.

Für welches Umstyling sich Modelchefin Heidi Klum bei Lucy entscheidet, siehst du am 27. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

Sobald das Umstyling bei Lucy abgeschlossen ist, siehst du ihren neuen Look ab dem 27. Februar natürlich auch im Umstyling-Tool.