Heute Abend geht die Erfolgsshow "The Masked Singer" in die zweite Runde - und ganz Deutschland frägt sich: "Wer steckt unter der Maske?". Das Geheimnis um den Oktopus wurde bereits gelüftet - doch wer steckt hinter den weiteren neun Masken?

Ist es Evelyn Burdecki, Maite Kelly oder doch Sarah Lombardi?

Das sind derzeit die Topfavoriten für das Monster. Wer wirklich hinter dem Kostüm steckt, zeigt sich frühestens heute Abend. Welches Wunderwesen demaskiert wird, entscheidet jede Woche das Publikum. Wer jedoch zuvor einen Tipp abgeben möchte, kann bei unserem Ratespiel miträseln. In dem Tippspiel werden die drei Favoriten zu jedem der Tiere gezeigt. Was meinst du, wer hinter dem Monster, Kudu, Schmetterling und Co. steckt?

TMS: Wen vermutet Deutschland hinter den Masken?

Das sind derzeit die am häufigsten getippten Vermutungen:

Monster: Evelyn Burdecki

Schmetterling: Heidi Klum

Engel: Campino

Grashüpfer: Gil Ofarim

Astronaut: Andreas Bourani

Kakadu: Jürgen von der Lippe

Panther: Sophia Thomalla

Kudu: Daniel Aminati

Eichhörnchen: Evil Jared Hasselhoff

Die Tipps sind in deinen Augen nicht richtig? Du würdest hinter dem Grashüpfer jemand ganz anderen vermuten? Dann gib deinen Tipp ab.

Auf unserer "The Masked Singer"-Seite warten Clips zu den einzelnen Wunderwesen und exklusive neue Indizien auf dich.

Sei dabei, wenn die Masken fallen – immer donnerstags, um 20.15 Uhr bei "The Masked Singer" auf ProSieben und in unserem "The Masked Singer"-Ticker.

