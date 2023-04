"The Masked Singer": Der Schmetterling ist Susan Sideropoulos

Welcher Star steckt unter der Maske des Schmetterlings bei "The Masked Singer" Deutschland? Diese Frage beschäftigte nicht nur das Rateteam Ruth Moschner, Max Giesinger, Collien Ulmen-Fernandes und Gast Elton, sondern auch die TV-Zuschauer. Nun gab es die Auflösung: Susan Sideropoulos verbarg sich unter dem Schmetterlings-Kostüm.

Susan Sideropoulos ist der Schmetterling! Das Zuschauer-Voting in Folge 2 von "The Masked Singer" hat entschieden, dass der Schmetterling demaskiert werden soll. Die Maske fiel - der Schmetterling alias Susan Sideropoulos ist raus und muss die Musikshow nun verlassen.

Update vom 22. April 2023:

Im Rennen sind noch Diamantula, der Toast, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel und der Schuhschnabel. Enthüllt wurden das Känguru, der Waschbär und der Pilz.

Spekulationen um die Identität des Schmetterlings

Dass es sich bei dem Schmetterling um Schauspielerin und Moderatorin Susan Sideropoulos handelt, dürfte viele überrascht haben. Im online Rate-Spiel hatten vor der Demaskierung des singenden Insekts viele Fans der Musik-Show auf Heidi Klum, Lorielle London oder Stefanie Giesinger getippt.

Susan Sideropoulos: Nicht mal ihre Kinder wussten Bescheid

Nach ihrer Enthüllung verriet Susan Sideropoulos im Interview, dass lediglich ihr Ehemann Jakob Shtizberg über ihre Teilnahme bei "The Masked Singer" eingeweiht war. Sogar vor ihren zwei Kindern hatte die 38-Jährige das Geheimnis gehütet.

Susan Sideropoulos meldet sich auf Instagram

Auf Social Media gibt die Schauspielerin preis, dass sie endlich das Geheimnis um den Schmetterling lüften durfte - dieses zu wahren fiel ihr gar nicht so leicht. Susan Sideropoulos gibt zu, dass ihre Indizien sehr schwer waren und freut sich über die große Überraschung, die beim Rateteam und den Zuschauern herrschte.

Wer steckt unter den anderen TMS-Masken?

Welche Stars sich in den Kostümen der anderen Wunderwesen verbergen, ist nach wie vor ein streng gehütetes Geheimnis. Jeden Donnerstag entscheidet das Zuschauer-Voting während der ProSieben-Live-Show darüber, welche Maske enthüllt wird.

Update vom 20. Oktober 2022: Wer steckt unter den neuen Masken von "The Masked Singer"? Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick. Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" mit allen Sendezeiten. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022. Das sind die neuen Masken im Überblick: Das Walross. Die Pfeife. No Name. Der Maulwurf. Black Mamba. Der Werwolf. Die Zahnfee. Der Brokkoli wurde enthüllt. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

In Folge 3 wurde die Pfeife enthüllt - es war Thomas Hayo.

Zu Staffel 7 von "The Masked Singer" gibt es bereits viele Spekulationen zu den neuen TMS-Masken: Wer ist das Walross? Wer ist die Pfeife? Wer ist No Name? Wer ist der Maulwurf? Wer ist Black Mamba? Wer ist Goldi? Wer ist der Werwolf? Wer ist die Zahnfee? Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Miträtseln im Online-Rate-Spiel

Ihr habt heiße Tipps, welche Stars unter den Masken bei TMS stecken könnten? In unserem Rate-Tool könnt ihr eure Vermutungen abgeben. Und ihr könnt sehen, welche Promis von anderen "The Masked Singer"-Fans verdächtigt werden.

Welches singende Wunderwesen als nächstes demaskiert wird, erfahrt ihr am Donnerstag, den 11. Juli, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und in unserem News-Ticker. Dann läuft Folge 3 von "The Masked Singer" Deutschland!

