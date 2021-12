"TV total": "Blamieren oder Kassieren" kommt heute zurück

Ein weiteres, langersehntes Comeback für alle "TV total"-Fans! In der heutigen Folge am 1. Dezember wird wieder "Blamieren oder Kassieren" gespielt. Das kündigte Sebastian Pufpaff letzten Mittwoch an: "Der rote Anzug wird schon gebügelt."

Hier nochmal die Ganze Folge "TV total" von letzter Woche

Stellt Elton die Fragen bei "Blamieren oder Kassieren"?

Vor der langen Sommerpause präsentierte stets Elton das Quiz bei "TV total". In seinem roten Anzug stellte er damals Stefan Raab und einem Kandidaten oder einer Kandidatin aus dem Studio-Publikum eine Reihe von Fragen zu aktuellen Themen.

Wer heute bei "TV total" der Moderator von "Blamieren oder Kassieren" sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Wird es wieder Elton oder vielleicht ein ganz neues Gesicht sein?

"TV total": Regeln von "Blamieren oder Kassieren"

So lief das Quiz früher ab: Für jede richtig beantwortete Frage gab es bei "Blamieren oder Kassieren" 100 Punkte. Am Ende gewann die Person mit mehr Punkten und erhielt von Elton das Preisgeld ausbezahlt: Die Höhe des Vorsprungs vor dem Gegenüber wurde mit derselben Summe in Euros belohnt. Ob die Regeln bei "TV total" am 1. Dezember 2021 noch genauso sind, wurde nicht verraten.

Wer das Comeback von "Blamieren oder Kassieren" nicht verpassen will und neugierig ist, ob tatsächlich Elton wieder dabei sein wird, sollte heute Abend "TV total" anschauen. Die neue Folge "TV total" mit "Blamieren oder Kassieren" gibt es um 20:30 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.

