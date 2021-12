TV total

Der Deutsche Bundesbewegtbildpreis - Jetzt aber wirklich!

This is the moment you've waiting for! Jetzt könnt ihr für den DBBBP abstimmen, in der ProsSieben App (mehr Infos unter vote.tvtotal.de)! Wer gefällt euch am besten? Nina, die Okay-Frau? Michael Janke, der Bumerang-Mann? Oder doch der Orgasmus-Streicher?

7:23 min