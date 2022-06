Die 4. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" startet im August

Ab 2. August 2022 muss Joko Winterscheidt immer dienstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben wieder seine Show gegen drei Prominente und einen Wildcard-Kandidaten oder eine Wildcard-Kandidatin verteidigen.

Wer die Show gewinnt, gewinnt die Show - und darf die nächste Folge moderieren.

Sendezeiten und Sendetermine von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 4

Du willst wissen, wann die neuen Folgen der Quizshow auf ProSieben laufen werden?

Alle Sendezeiten und Sendetermine der dritten Staffel im Überblick:

"Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 4, Folge 1 | Sendetermin: 2. August 2022 | Sendezeit: 20:15 Uhr | Sender: ProSieben

"Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 4, Folge 2 | Sendetermin: 9. August 2022 | Sendezeit: 20:15 Uhr | Sender: ProSieben

"Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 4, Folge 3 | Sendetermin: 16. August 2022 | Sendezeit: 20:15 Uhr | Sender: ProSieben

"Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 4, Folge 4 | Sendetermin: 23. August 2022 | Sendezeit: 20:15 Uhr | Sender: ProSieben

"Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 4, Folge 5 | Sendetermin: 30. August 2022 | Sendezeit: 20:15 Uhr | Sender: ProSieben

"Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 4, Folge 6 | Sendetermin: 6. September 2022 | Sendezeit: 20:15 Uhr | Sender: ProSieben

Alle wichtigen Infos zur 4. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?".

Wiederholung, Livestream und ganze Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" 2022

Die ganzen Folgen der bisherigen Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?" kannst du online ansehen. Die neuen Folgen werden nach der TV-Ausstrahlung zur Verfügung gestellt werden.

"Wer stiehlt mir die Show?": So funktioniert die Show

Was auf den ersten Blick wie ein ganz normales Quiz aussehen mag, hat es wirklich in sich: Joko Winterscheidt hat als Preis für die Gewinnerin oder den Gewinner der Show seinen Job ausgelobt. Wer als Siegerin oder Sieger aus dem Finale hervorgeht, stiehlt die Show – wird also zum Moderator oder zur Moderatorin der nächsten Sendung.

Moderator:innen und Kandidat:innen in Staffel 4

Wer wird in Staffel 4 außer Joko Winterscheidt, der als Host von Folge 1 die Staffel eröffnet, noch moderieren? Das erfährst du online immer zeitnah aktualisiert. Eine Chance, die Show zu stehlen, bekommen 2022 neben den Wildcard-Kandidat:innen auch Nilam Farooq, Fahri Yardim und Olli Schulz.

