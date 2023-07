"Beauty & The Nerd" 2023: Eifersucht bei Beauty Brenda? Ihr Nerd hat nur noch Augen für Alex

Brenda krallt sich "Möchtegern-Bad-Boy" Mike

Beautys aufgepasst! Hier kommt der "Bad Boy" unter den Nerds: Mike bringt eine geballte Ladung an Selbstbewusstsein mit in die Villa. Erfahre hier, wie sein extravaganter Auftritt bei den Schönheiten von "Beauty & The Nerd" 2023 ankommt.