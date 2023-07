Anzeige

Sie hatten von Anfang an nur Augen füreinander: "Möchtegern-Bad-Boy" Mike und Pink-Nerdin Alex kommen sich in der "Beauty & The Nerd"-Villa extrem nahe. Sind echte Gefühle im Spiel oder handelt es sich nur um einen heißen Flirt?

+++ Update, 13. Juli 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Feuerwerk der Gefühle in Folge 3: Alex und Mike finden zueinander

Bereits zu Beginn der 3. Folge ist Mike ausschließlich an der Seite von Pink-Nerdin Alex zu sehen. Das fällt auch Mikes Beauty Brenda auf, die mit Eifersucht zu kämpfen hat.

Auf die Frage hin, welche Gefühle Mike für Alex hegt, druckst er ein wenig herum. "Hast du Schmetterlinge im Bauch? Sie ist doch schon dein Typ oder?", fragt Brenda frei heraus. Mike lacht nur verlegen und erwidert gewohnt cool: "Ich sehe ja auch gut aus."

Wenig später sieht die Sache schon eindeutiger aus. Nach misslungener Team-Challenge sucht Nerdin Alex sogleich Halt bei Mike und verschwindet mit ihm im wohlig warmen Whirlpool. "Was da zwischen Alex un d Mike läuft, da kommen wir alle noch nicht so ganz hinter", gibt Brenda im Interview zu.

Anzeige

"Willst du meinen Willi sehen?"

Meinen es die Pink-Schöpfe wirklich ernst? Ihren Mitbewohner:innen brennt inzwischen eine Frage besonders auf der Seele: "Schlaft ihr denn ab jetzt in einem Bett?" Zumindest kuscheln die beiden auf jeden Fall schon miteinander zwischen den Laken. Das bleibt Beauty-Mann Chris nicht verborgen. Er beschwert sich scherzhaft: "Ich wurde eiskalt aus meinem Bett verjagt.".

Mit der Frage "Willst du meinen Willi sehen?" verstört Alex die restlichen anwesenden Bewohner:innen etwas. Gemeint ist allerdings das kleine Plastik-Schwein der Pink-Nerdin.

Bei Musik und Drinks fallen später am Abend auch die letzten Hemmungen. Zwischen den anderen Beautys und Nerds fangen Mike und Alex plötzlich an wild miteinander zu knutschen. Ungestört von ihren Zuschauer:innen lassen die beiden Turteltauben nichts anbrennen und fallen übereinander her.

Während Beauty-Mann Chris seinen Augen kaum trauen kann, ist die neu entdeckte Turtelei zu viel für Beauty Beverly. Sie zieht sich lieber mit Nerd Florian zurück.

Anzeige

Anzeige

Alles nur ein ausgefuchster Plan?

Nach dem ersten Kuss können Mike und Alex nicht mehr voneinander lassen. Im Whirlpool schlabbern die Nerds fröhlich weiter. Zu viel für Beverly, die allmählich die Nerven verliert: " Ich freue mich ja für die beiden, aber ich bin nicht hergekommen, um denen beim Knutschen zuzusehen."

Walentina hat unterdessen einen schlimmen Verdacht und wirft Alex vor, die Liebelei mit Mike zur vorzutäuschen. "Das ist natürlich eine sehr gute Taktik, sich hier einen anderen Nerd zu suchen, der einen vor der Exit schützt", lobt die Diva fast schon.

Hat die Beauty recht? Immerhin hat die Nerdin versprochen, Mike und Brenda "mit allen Mitteln zu verteidigen", sollte Alex und Chris die Entscheidungsgewalt über die Exit-Nominierungen obliegen.

Doch trotz jeder mutmaßlichen Absprache bleiben Nerdin Alex und Chris nicht vor der Nominierung verschont. Sie müssen gegen Walentina und Marco im Exit-Quiz antreten. Bedeutet ein Scheitern der Beiden auch das vorzeitige Aus der jungen Liebe?

+++

"Pinky & The Pinky"

In Neuankömmling Alexandra scheint Cosplay-Fan Mike sofort eine Gefährtin gefunden zu haben. Die gemeinsame Leidenschaft der beiden sticht allen sofort ins Auge: "Pinky & The Pinky", scherzt Beauty Natascha, als sich die beiden Nerds zum ersten Mal gegenüberstehen.

"Der erste Eindruck ist auf jeden Fall sympathisch und ich finde sie schon attraktiv", gibt Mike später im Interview zu. Auch Nerdin Alex scheint alles andere als abgeneigt: "Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall ihn (Mike) nehmen."

Flirten, bis die Beauty kommt

Von nun an scheinen die beiden "Beauty & The Nerd"-Kandidat:innen alles gemeinsam zu machen. Alex kann sogar mit einer neuen Ladung pinkfarbenem Haarfärbemittel für Mike nachhelfen. "Ich bin überrascht, dass ich so gut mit dir reden kann", gibt Alex zu, die normalerweise unter einer leichten Sozialphobie leidet.

Auch für die anderen Bewohner:innen ist die Chemie zwischen den beiden nicht zu übersehen. "Der flirtet doch bestimmt wieder mit der Alex", ist sich Beauty Brenda sicher, als sie mal wieder nach ihrem Teamkollegen suchen muss.

Heiße Küsse im Whirlpool?

In der 2. Folge geht es heiß her in der "Beauty & The Nerd"-Villa. Im Whirlpool lassen die Bewohner:innen die Korken knallen und es kommt zu Szenen, die nie ein Nerd zuvor gesehen hat.

Weniger Lust auf Planschen haben unterdessen Mike und Alex. Sie stehen lieber als Zuschauer:innen daneben. "So viel Körperkontakt und Knutschen im Fernsehen: Das wäre nichts für mich", behauptet die einzige Nerdin in der Villa.

Aber von wegen! Eine kurze Vorschau verrät: Auch bei Mike und Alex wird es im Whirlpool heiß hergehen. Wild knutschend und eng umschlungen scheinen die beiden Nerds schon bald keine halben Sachen mehr zu machen. Wie es wohl zu dem nerdigen Liebes-Höhepunkt kommen wird, erfährst du bei "Beauty & The Nerd" 2023.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.