"Beauty & The Nerd" 2023: Godzilla-Nerd David und Barbie-Beauty Selina werfen das Handtuch

Automatisch verkuppelt: Nachdem sich alle übrigen Nerds und Beautys bereits gefunden haben, bleibt nur noch Barbie-Beauty Selina für David übrig. Dann die Überraschung: Sie verlassen freiwillig die Villa!

Der schüchterne Godzilla-Nerd David tut sich schwer damit, Kontakt zu Beauty Selina herzustellen und die Chemie zwischen den beiden erscheint eher gruselig als monsterstark. Das macht sich insbesondere bei der Team-Challenge "Abgeschmiert" bemerkbar. Die beiden schneiden als zweitschlechtestes Team ab und qualifizieren sich damit automatisch für das Exit-Quiz am Ende der Show.

Freiwilliger Exit und tränenreicher Abschied

Bevor sich das ungleiche Duo ihren Spiel-Gegner:innen Dominik und Natscha stellen, sucht Beauty Selina das Gespräch mit David. "Findest du, wir sind ein gutes Team?", fragt sie den wortkargen Nerd.

Dieser stimmt schließlich einem freiwilligen Exit zu und gemeinsam verkünden sie ihre Entscheidung den anderen Bewohner:innen. Nach einem tränenreichen Abschied verlassen David und Selina die Villa und scheiden somit als erstes Team bei "Beauty & The Nerd" 2023 aus.

"Ich wollte nicht zu picky sein"

Sechs Nerds haben sich den Beautys der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" bereits vorgestellt und sechs Teams haben sich erfolgreich gefunden. Nur bei Barbie-Beauty Selina schien es nicht so recht klappen zu wollen. Obwohl sie sowohl an Space-Nerd Florian als auch an Tier-Nerd Stefan Interesse zeigte, blieb sie als letzte Beauty ohne Teampartner zurück. "Ich wollte bei den ersten Nerds nicht so picky sein", verteidigt sie sich.

Aber keine Sorge! Die Rettung naht. Oder eher der siebte Nerd.

"Ich bin nicht unzufrieden"

Monsterfilm-Fan David erreicht als letzter Nerd die Villa und wird so automatisch mit Selina verkuppelt. Nach einer etwas unbeholfenen Begrüßung begeben sich die beiden frisch Verkuppelten zu den anderen Teams ins Wohnzimmer, um sich besser kennenzulernen. Oder etwa doch nicht?

Ein richtiges Gespräch zwischen den beiden scheint nicht zu entstehen. "Ich hab das Gefühl, mein Teampartner ist einfach ein bisschen ruhiger", stellt Selina schnell fest. "Aber ich bin auf jeden Fall nicht unzufrieden".

Ob Godzilla-Nerd David und Barbie-Beauty Selina noch einen gemeinsamen Nenner finden und als Team bestehen bleiben?

