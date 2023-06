"Beauty & The Nerd" 2021: Diese Paare stehen im Finale

Es wurde mit harten Bandagen gekämpft, geweint und sich füreinander gefreut. Nach der 5. Folge von "Beauty & The Nerd" 2021 stehen nun die Finalist:innen fest – jedoch nicht, bevor es zwischen so manchen Paaren nochmal richtig knallt.

Kurz vor dem Finale liegen die Nerven der letzten "Beauty & The Nerd"-Paare merklich blank: Cecilia und Markus zanken sich, Ricarda und Jeremy liegen sich in den Haaren und auch Luca und Wiktoria scheinen auf keinen grünen Zweig zu kommen. Blöd, dass ausgerechnet die letzten beiden Teams nochmal zum Exit-Quiz geladen werden. Die Paare müssen sich zusammenraufen, denn alle wissen: Ihre Chance, 50.000 Euro zu gewinnen, hängt am seidenen Faden.

Im August 2022 ist Cecilia Asoro eine Kandidatin bei der 2. Staffel von "Are You the One?". Und: Cecilia Asoro ist eine Kandidatin im Dschungelcamp 2023.

Übeltäter Umschreibungs-Quiz

Da liegt der Hase im Pfeffer – bzw. stehen der Nerd und die Beauty auf dem Schlauch. Bei ihrer ersten Challenge müssen die Nerds Gegenstände aus dem Kosmos ihrer Partnerin beschreiben und andersherum. Dass es dabei zu Kommunikationsproblemen kommt, ist vorprogrammiert.

Während Jeremy daran scheitert, seiner Partnerin Ricarda das Wort "Menstruationstasse" zu erklären, versteht Wiktoria nur Bahnhof, als Luca sich bemüht, "Liebeskugeln" zu umschreiben. In beiden Fällen kommt es zum Streit zwischen den Nerds und Beautys.

Herz steht für was?

Wiktoria kann es einfach nicht fassen: Das Wort "Liebeskugeln" hätte man so einfach umschreiben können. Sie wiederholt immer wieder: "Herz steht für was? Liebe!" Damit hätte sie schon den ersten Teil des Wortes. Aber Luca zeigt sich kritikresistent. Er bleibt dabei: Er habe ihr das Wort ultra-simpel erklärt. Im Interview fügt er noch hinzu: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich sie, bei den Challenges, als schwächeres Glied in unserem Team sehe."

Brennpunkt Ricarda und Jeremy

Auch bei Ricarda und Jeremy hat das Umschreibungsspiel Spuren hinterlassen. Plötzlich platzt es aus Ricarda heraus: "Ich kann das nicht mehr mit Jeremy. Er bemüht sich einfach nicht. Ich habe keine Kraft mehr. Ich fühle mich wie seine Mutter", sagt die Beauty weinend und sucht Trost bei ihren Mitstreiterinnen. Das Spiel wäre ihr Spiel gewesen, beklagt sie. Aber die Zusammenarbeit mit Jeremy hat nicht geklappt. Das weiß das Nerdküken auch: "Bis jetzt hat sie mich nur durchgezogen. Ich werde hier nicht gewinnen", reflektiert er schniefend auf der Couch.

Kommunikationsprobleme bei Cecilia und Jeremy

Zu später Stunde brennt Cecilia noch eine Frage auf der Zunge: "Der Tag, an dem du mich ausgewählt hast, ist es die richtige oder die falsche Entscheidung gewesen?", will sie von ihrem Partner wissen. Markus, der sich nichts weiter dabei denkt, antwortet ehrlich: "Ich glaube, dass ich mit Ricarda bessere Chancen gehabt hätte, das zu gewinnen, aber das ist mir gar nicht so wichtig." Damit bring er einen riesigen Stein ins Rollen, der zu einer Lawine mutiert, als Cecilia ihn mit seinen Worten konfrontiert.

Die Beauty fühlt sich durch seine Aussage gekränkt: "Ich habe von dir nie ein 'Danke' gehört und das ist für mich das Schlimmste", klagt Cecilia. Nach ihrem langen Monolog reflektiert Markus im Interview: "Ich habe das Gefühl, dass Cecilia ihre Worte nicht sehr weise wählt, sondern nur Gerede, Gerede, Gerede. Hätte sie vorher eine Viertelstunde dagesessen und hätte nachgedacht, wären es nur drei, vier Sätze gewesen und ich hätte gewusst, was sie mir sagen möchte, aber dann muss ich 15 Minuten stehen und muss herausfiltern, was sie eigentlich meint."

Aussprache und Finaleinzug

Zum Glück suchen alle zerstrittenen Paare nochmal das Gespräch miteinander und so herrscht in der Villa kurz vor dem Exit-Quiz Friede, Freude, Eierkuchen. Markus bedankt sich sogar bei Cecilia für ihren Einsatz. Worte, die die Beauty zum Strahlen bringen. Und dieses Strahlen hört auch nicht mehr auf, denn Markus und sie sind auch das erste Paar, das ins "Beauty & The Nerd"-Finale 2021 einziehen darf. Jeremy und Ricarda verlieren im Exit-Quiz gegen Luca und Wiktoria. Damit heißen die Finalist:innen:

Markus & Cecilia

Luca & Wiktoria

Cao & Luisa

Wie es im "Beauty & The Nerd"-Finale weitergeht, siehst du am 9. September 2021 um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

"Beauty & The Nerd" vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2021 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

