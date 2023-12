"Das große Promi-Büßen" 2023 - "Sie ist falsch und verlogen": Doppelte Stimmen im "Tribunal der Loser" in Folge 5 sorgen für Stress

Das Wichtigste in Kürze Das sind die Kandidat:innen von "Das große Promi-Büßen" 2023.

Im "Tribunal der Loser" wählen die Promis eine Person, die das Camp verlassen soll und im Duell antreten muss.

Außer Emmy und Eric stehen alle Promis zur Nominierung zur Wahl.

Hier findest du alle weiteren Infos zu "Das große Promi-Büßen" sowie die aktuellen Sendezeiten und -termine.

Mit der doppelten Menge an Stimmen sorgt das "Tribunal der Loser" in Folge 5 von "Das große Promi-Büßen" 2023 für weitere Reibungspunkte zwischen den Promis. Wer muss am Ende ins Duell? Zwei Büßende liegen eng beieinander. Wird es ein Unentschieden?

Das nächste "Tribunal der Loser" steht an

Im "Tribunal der Loser" in Folge 5 haben die Promis jeweils zwei Stimmen statt einer. Während einigen Promis die Entscheidung recht leicht fällt, tun sich andere eher schwer, wen sie nominieren sollen.

Diese Büßer:innen stehen zur Wahl:

Emmy hat das Duell der Loser gegen Leon verloren und steht somit bereits als Kandidatin für das nächste Duell fest. Eric konnte sich im Safety-Spiel durchsetzen und kann ebenfalls nicht nominiert werden.

Wer nominiert wen?

Gloria beginnt und nominiert Leon. Somit sind die beiden quitt, da der Youtuber sie in einem anderen Tribunal bereits wählte. Die zweite Stimme der 31-Jährigen geht an Yvonne. "Ich mach das nur, weil ich glaub, dass sie ein paar Stimmen bekommt, um meinen eigenen Arsch zu retten", gesteht Gloria im Interview. Bei der Schauspielerin kommt die Nominierung gar nicht gut an. "Sie ist falsch und verlogen", reagiert Yvonne auf Glorias Stimme. Ob das noch zu einem Camp-Krach führt?

Leon gibt seine Stimme an Gloria zurück und wählt sie. Außerdem stimmt er für Jürgen. "Er hat seinen Zenit erreicht", betont der 31-Jährige. Auch von Christin und Steff muss Jürgen eine Stimme einstecken. "Er will Emmy wegrammen", meint der Malle-Macho. Nach dem Streit mit Emmy verständlich. Diese Chance möchte er dem Privatdetektiv geben.

Steffs zweite Stimme geht an Gloria. Mit ihr hatte er nicht viel im Camp zu tun. "Sorry, ich hoffe nicht, dass meine Stimme entscheidend ist", kommentiert der 54-Jährige seinen Strich. Ob er sich damit nicht verkalkuliert hat?

Eric nominiert neben Leon auch Gloria. Seine Wahl kann der 35-Jährige nicht begründen. Die TV-Darstellerin ist sauer. Sie kann nicht verstehen, warum Eric sie nominiert, wo er doch selbst genau weiß, wie ungern man vor seiner Runde der Schande das Camp verlassen möchte. Frustriert zeigt sie ihm den Mittelfinger und meint: "Wag es ja nicht, mich noch einmal 'Schnecki Bubu' zu nennen." Dann schickt sie Eric zurück auf die Bank: "Okay, auf deinen Platz jetzt". Die Luft im Camp lädt sich immer weiter auf.

Als Emmy mit ihrer Nominierung an der Reihe ist, kann sie nicht anders, als sich erneut vor der Gruppe aufzuspielen und zu sticheln. Aus Rache wählt sie Patrick. Mit selbstgefälligem Ton fügt sie hinzu: "Da du mir beim letzten Mal [... ] keinen richtigen Grund nennen wolltest [...], gibt dir heute dein Idol eine Stimme."

Außerdem find ich ihn total unsympathisch mittlerweile und hab keinen Bock auf ihn. Emmy über Patrick

Damit noch nicht genug der Sticheleien. Anschließend schießt sie gegen Gloria und zieht über ihr Verhältnis zu Bauer Patrick her. "Manchmal, wenn ich dich dann so mit Patrick sehe, denk ich mir: 'Huch, bin ich bei Love Island?'. Und ich weiß nicht, ob ihr das Format verwechselt habt." Von der Barbie muss Gloria eine Stimme einstecken und wenig später setzt Yvonne einen weiteren Strich hinter den Namen der 31-Jährigen.

Es wird knapp zwischen Jürgen und Gloria. Die Fachangestellte liegt eine Stimme weiter vorne. Danni ist als Letzte mit ihren Nominierungen an der Reihe. Sie wählt Jürgen und sorgt für Ausgleich. Ihre zweite Stimme vergibt die 45-Jährige jedoch an Gloria. Somit ist das Rennen entschieden.

Gloria muss ins Duell

Nachdem alle ihre Wahl auf der Tafel vermerkt haben, liegt Gloria mit den meisten Nominierungen vorne. Sie muss im Duell gegen Emmy antreten. Knapp hinter ihr: Jürgen. Nur eine Stimme trennt den Privat-Detektiv vom Duell-Einzug. Ob sich Steff nun Vorwürfe macht? Gloria trifft das Ergebnis dieses Tribunals hart und ihr kommen die Tränen.

Ich hab das Gefühl, mir wurde das Messer in den Rücken gerammt. Gloria Glumac

Die 31-Jährige möchte lange genug im Camp bleiben, um ihre "Runde der Schande" zu bekommen. Nach den Nominierungen kommt es der TV-Darstellerin so vor, als würden die anderen ihr diese Chance verwehren. Patrick versucht, sein "Schatzi" Gloria zu trösten, hat dabei allerdings nur mäßigen Erfolg.

Ob sich Gloria im Duell gegen Emmy durchsetzen kann, im Camp bleiben und ihre "Runde der Schande" machen darf, wird sich in Folge 6 zeigen.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.