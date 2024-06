Ankündigung von Fußball-Profi Bastian Schweinsteiger: Sieht man ihn als Mid-Ager bei GNTM 2025?

Vom Fußballplatz auf den Laufsteg? Im großen "Germany’s Next Topmodel"-Finale macht Bastian Schweinsteiger eine vielsagende Ankündigung. Wird es in der nächsten Staffel etwa ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Profi-Kicker geben?

Das Wichtigste in Kürze Im großen Finale der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" gab sich auch Bastian Schweinsteiger die Ehre.

Und der Fußball-Star scheint Model-Luft geschnuppert zu haben: Gemeinsam mit Heidi Klum macht er live einen Deal - für seine Teilnahme bei GNTM 2025.

Heidi Klum will's wissen: Wird Schweini bald Male Model?

Schweini bei Heidi: Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist im großen GNTM-Finale 2024 zu Gast. © Seven.One / Claudius Pflug

Die diesjährige "Germany’s Next Topmodel"-Staffel ist zu Ende. Im großen Finale kürte Model-Chefin Heidi Klum neben der weiblichen Gewinnerin zum ersten Mal auch ein Male Model zum Sieger. Wird da etwa auch Star-Gast Bastian Schweinsteiger hellhörig?

Heidi hakt nach: Hätte es schon von Anfang an auch Male Models in der Show gegeben, hätte der ehemalige Profi-Fußballer sich vielleicht für eine Model-Karriere entschieden? Den Look hätte Schweini jedenfalls schon mal gehabt, befindet Heidi.

"Mit 20 [Jahren] nicht", entgegnet Bastian lachend. Dass er sich in jungen Jahren auf den Fußball konzentriert hat, hält er heute dann doch durchaus für die richtige Entscheidung.

GNTM-Sensation? Bastian Schweinsteiger will 2025 dabei sein

Aber was nicht ist, kann ja noch werden: Der WM-Held von 2014 könne ja auch als Best- oder Middle-Ager in der nächsten Staffel mitmachen, schlägt die Model-Chefin vor.

Zunächst zögert Bastian - er sei nächstes Jahr dann ja schließlich auch schon bald über 40. Das lässt Heidi als Ausrede aber nicht durchgehen: "Ich bin jetzt 51 und mach ja auch noch ein bisschen was hier und da", kontert sie.

Dieses Argument scheint zu fruchten, denn es gibt tatsächlich eine Zusage vom Fußball-Star.

Dann sehen wir uns nächstes Jahr! Bastian Schweinsteiger kündigt lachend an, ein Teil von GNTM 2025 zu werden.

Handschlag mit Heidi: Ist der Mid-Ager-Deal eingetütet?

Das überrascht dann sogar Heidi Klum: "Habt ihr das gehört?", fragt sie ins Publikum, das die mögliche GNTM-Teilnahme mit tosendem Applaus begrüßt.

Die Ankündigung besiegeln Heidi und Bastian dann auch noch mal hochoffiziell mit einem Handschlag. In Welcher Funktion der Weltmeister allerdings bei GNTM auftreten werde, lässt er derweil offen.

Doch wie steht es um die Performance-Künste des Ex-Kickers? Einen TikTok-Tanz, so bittet er im Verlauf der Sendung, solle ihm Heidi heute ersparen.

"Aber wenn du unbedingt willst, vielleicht im nächsten Jahr", kündigt er an und erklärt, er sei heute zum Lernen hier.

Heute ist erst mal beobachten, analysieren, lernen. Bastian Schweinsteiger

Soccer-Challenge mit Bastian Schweinsteiger

Doch Heidi Klum hat eine viel bessere Aufgabe für Bastian. Denn anlässlich der heute startenden Fußball-Europameisterschaft hat sich die Modelchefin etwas Besonderes einfallen lassen: eine Soccer-Challenge. Während Schweini fröhlich Bälle aufs Tor kickt, müssen die Models vor der Kamera von Star-Fotograf Rankin performen und im besten Falle auch ein akkurates Bild als Torhüter und Torhüterin abgeben. Im Wechsel versuchen sie, die Schüsse des Weltmeisters zu halten.

Der ehemalige Nationalspieler beweist im Anschluss, dass er es noch drauf hat und verwandelt einen Schuss quer durch die Arena zielgenau ins Tor. Da staunt auch Heidi Klum nicht schlecht.

Aber mal ehrlich: ein tanzender Bastian Schweinsteiger in der GNTM-Jubiläumsstaffel 2025? Ein Hingucker wäre das allemal. Ob Bastian nächstes Jahr tatsächlich vor die "Germany’s Next Topmodel"-Kameras tritt, wird wohl erst die Zeit zeigen.