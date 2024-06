Du hast Staffel 19 gesuchtet? Teste jetzt dein Wissen im großen GNTM-2024-Quiz!

Das Wichtigste in Kürze Wie gut kennst du dich in der GNTM-Welt aus? Finde heraus, ob du ein waschechter Fan bist.

Staffel 20 ist bereits angekündigt und die Bewerbungen laufen auf Hochtouren.

Wo castete Heidi Klum ihr erstes Male Model und wem riss die Hose direkt bei der ersten Fashionshow? Wenn diese Fragen für dich im Handumdrehen zu beantworten sind, bist du hier genau richtig. Teste jetzt dein Wissen im großen GNTM-Recap-Quiz!

+++ Update, 24. Juni 2024 +++

Wie aufmerksam hast du Staffel 19 verfolgt? Teste jetzt dein Wissen!

Du hast Staffel 19 gesuchtet und hast jede Entscheidung mitverfolgt? Dann bist du hier genau richtig. Teste jetzt dein Wissen mit diesen 15 kniffligen Fragen.

Bist du schon bereit für Staffel 19?

"Germany's Next Topmpdel" 2024 steht kurz bevor. Bist du bereit für ein neues Jahr voller großer Veränderungen? Finde heraus, ob du für den Start der 19. Staffel gewappnet bist, indem du dein "Topmodel"-Wissen im Quiz auf die Probe stellst.

Lerne die ersten GNTM-2024-Models im Quiz näher kennen!

Noch vor dem TV-Start am 15. Februar 2024 wurden bereits die ersten Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen einer deutschlandweiten Plakatkampagne bekannt gegeben. Als eingefleischter Fan bist du schon mit allen Models bestens vertraut, oder? Teste im Quiz, wie gut du die GNTM-2024-Kandidatinnen wirklich kennst.

Und wie sieht es mit den Herren der Schöpfung aus? Stell dein Wissen zu den ersten GNTM-Male-Models auf die Probe und überprüfe, ob du sie in- und auswendig kennst.

+++

Staffel 18 ist noch gar nicht so lange her, kannst du dich noch an alles erinnern?

In diesem Jahr startet "Germany's Next Topmodel" in die 19. Runde. In der vergangenen Staffel 18 konnte sich Vivien den Sieg erkämpfen. Doch kannst du dich daran erinnern, was sonst noch so in der Staffel passiert ist? Stell dein Wissen hier unter Beweis!

+++

Du liebst Fashion und weißt alles über Mode? Teste dein Wissen im Quiz!

Mode ist weit mehr als der Look, den wir tragen. Designer:innen und Stilikonen wie Coco Chanel haben einen erheblichen Beitrag zu ihrer Entwicklung geleistet. Wie gut kennst du dich wirklich im Mode-Kosmos aus? Beweise dein Gespür für Stil und teste dein Fashion-Wissen in diesem Quiz.

+++

18 Jahre GNTM-Geschichte: Das Quiz zu den spannendsten Momenten

Sage und schreibe 18 Staffeln von "Germany's Next Topmodel" sind bereits abgedreht. Jahr für Jahr erobern neue Models die Laufstege und treten in fordernden Challenges gegeneinander an. Wie gut kennst du dich mit den vergangenen Staffeln aus? Erfahre es hier in diesem Quiz.

+++

Die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" steht bevor. Kannst du dich noch an die Gewinnerinnen aus den letzten Jahren erinnern?

Lena Gercke, Stephanie Giesinger und Simone Kowalski sind bekannte Namen, die als Gewinnerinnen der Show in die Geschichte eingegangen sind. Doch weißt du noch, wer wann gewonnen hat, und kannst die Gewinnerinnen in die richtige Reihenfolge bringen? Teste jetzt dein Wissen über die ehemaligen Gewinnerinnen in diesem Quiz.