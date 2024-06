Nervenaufreibende Shootings, eine unerwartete Love-Story und natürlich wieder krasse Umstylings. Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" hatte so einige Überraschungen parat. Hier findest du die Highlights im Überblick.

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Heidi Klum castet ihr erstes Male Model im Flugzeug

Als Heidi Klum im Herbst 2023 bekannt gab, dass im kommenden Jahr auch Männer bei "Germany's Next Topmodel" mitmachen können, war die Vorfreude groß. Vor allem der Umstand, dass sie ihr erstes Male Model direkt im Flugzeug castet, macht die Überraschung perfekt. Lufthansa-Purser Niklas kann sein Glück kaum fassen und folgt dem Angebot der Modelchefin direkt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Gefahr für den Luftraum? GNTM mit ungeahnter Strahlkraft

Dreh-Abbruch bei #GNTM: Gruppen-Entscheidung für die Kandidatinnen

Polizeibesuch gab es beim Entscheidungs-Walk in Folge 6. Der Grund? Die Lichter am Set direkt neben dem futuristischen Auditorio de Tenerife waren einfach zu hell. Da sich die Konzert- und Kongresshalle in der Einflugschneise des Flughafens befindet, war die Gefahr zu groß. Pilot:innen könnten im Landeanflug geblendet oder irritiert werden.

Um zu beweisen, wie irritierend die Lichter sind, hatte die Besatzung eines Linienfluges sogar Bilder aus dem Cockpit gemacht.

Vom Cockpit eines Flugzeuges bekommt die GNTM-Crew ein Bild zugespielt, das die Lage veranschaulicht: Die Lichter am Set blenden die Piloten. © ProSieben

Am Set reagierte man blitzschnell: Die Entscheidung wurde vorgezogen und die Lichter entsprechend gedimmt.

Das große Umstyling: Bock auf Veränderung?

In Staffel 19 gab es allerhand radikale Makeovers für 13 der Models. Unter den Male Models traf es Julian, Luka und Armin, während gleich zehn Kandidatinnen mitkommen durften: Lydwine, Jana, Stella, Mare, Alexandra, Sara, Fabienne, Nuri, Lea und Leoni. Gewinnerin Lea bekam einen Pixie Cut und blonde Haare - und schaffte es mit dem neuen Look bis zum Titel.

Rekordverdächtig war Janas Umstyling. Ganze neun Stunden musste die 24-Jährige im Frisierstuhl Platz nehmen, bevor sie ihre wallende blonde Mähne betrachten konnte.

Anzeige

Dass ein Umstyling auch Drama in der Männerwelt auslösen kann, bewiesen Armin und Julian. Während Armin alles andere begeistert über seinen neuen kurzen Haarschnitt war, flossen bei Julian Tränen. Grund dafür war wohl eine allergische Reaktion auf seine Tönung.

Luxus-Penthouse in Los Angeles und Einkaufstour auf "Heidis Nacken"

Penthouse-Tour: So luxuriös leben die GNTM-Models in L.A.

Die Models bekamen in Staffel 19 auch einen Vorgeschmack, wie luxuriös ein Model-Leben sein könnte. Ihr XXL-Penthouse in Los Angeles sorgte für Begeisterung. Der Ausblick aus einer der höchsten Wohnungen der Stadt auf die Skyline ließ das ein oder andere Model kaum aus dem Staunen kommen.

Doch damit nicht genug! Zwischen Castings und Shooting konnten zwei Kandidat:innen eine Shopping-Tour von Heidi Klum gewinnen. Frieder und Stella durften als Gewinner:innen für jeweils 500 US-Dollar auf den Kopf hauen.

Ein bisschen shoppen gehen auf Heidis Nacken. Ich könnte mich nicht glücklicher schätzen. Frieder

Anzeige

Shooting-Alarm: Vom gefährlichsten Foto zum ESC-Dreh

Bei den zahlreichen Fotoshootings übertraf sich Heidi Klum mit ihren Star-Fotografen in dieser Staffel selbst. Darunter ein Unterwasser-Shooting im Hochzeits-Outfit in Folge 11, das für heiße Szenen zwischen den Models sorgte. Beim Monsun-Shooting in Folge 15 wurden hingegen nackte Tatsachen geschaffen.

Im Clip: Monsun-Shooting mit Starfotograf Rankin

Das krasseste Shooting wartete allerdings im Halbfinale auf die Models. Beim Helikopter-Shooting hingen die Models mit Drahtseilen gesichert aus einem dem Fluggerät. Während der Hubschrauber seine Runden drehte, performten die Kandidat:innen in schwindelerregender Höhe - und brachten Heidi Klum zum Jubeln.

Ein Videodreh für einen Popstar? Kein Problem für die Male Models! Gemeinsam mit ESC-Teilnehmerin Kaleen sorgten Armin, die Zwillinge Julian und Luka, Marvin und Jermaine für heiße Szenen im Musikvideo zu "We Will Rave".

Anzeige

Das erste GNTM-Couple

Die Gerüchte um eine Beziehung zwischen Grace und Armin hatten online bereits vor dem Finale die Runde gemacht. Während der riesigen Liveshow konnte Heidi Klum Male Model Armin das Geheimnis dann entlocken.

Der nahm allen Mut zusammen und fragte Grace vor dem Live-Publikum: "Willst du mit mir zusammen sein?" und bekam als Antwort direkt einen Kuss.

Sie machen es im Finale offiziell: Armin und Grace sind ein Paar! © ProSieben

Jermaine als erster Mann auf der "Harper's Bazaar"

Lea und Jermaine auf dem Cover der deutschen "Harper's Bazaar". © Sofia Sanchez & Mauro Mongiello / "Harper's Bazaar"

Mit Jermaine hat in diesem Jahr erstmals ein Mann "Germany's Next Topmodel" gewonnen und darf sich darauf freuen, sein Gesicht auf dem Cover der "Harper's Bazaar" zu sehen.

Die Bewerbung für Staffel 20 ist eröffnet

Bei so vielen grandiosen Momenten kann die Jubiläums-Staffel von "Germany's Next Topmodel" ja kommen! ProSieben feiert nämlich 2025 sage und schreibe 20 Jahre GNTM! Für diese kannst du dich übrigens jetzt schon bewerben!

Bis dahin kannst du alle Folgen von Staffel 19 auch kostenlos auf Joyn noch einmal ansehen.