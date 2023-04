GNTM 2021: Alex – "Soulin ist hier absolut der Überflieger"

In Woche 8 steht GNTM 2021 Kopf. Besser gesagt die Topmodel-Anwärterinnen: Beim Foto-Shooting werden sie in einem drehenden Set abgelichtet. Doch das ist nicht der einzige Grund für Schweißausbrüche. Die Models müssen sich diesmal in Gruppen dem direkten Vergleich stellen.

Als die Topmodel-Anwärterinnen ans Set kommen, erkennt Soulin sofort: "Action ist heute angesagt. Wir sind heute in den Boxen und die drehen uns!" Doch nicht nur davor haben die Models Respekt, auch die Gruppeneinteilung lässt einige schlucken.

Im Clip: Posen-Queen Soulin darf zweimal vor die Kamera

Wer macht es besser?

"Diese Woche geht alles um die perfekte Pose. Dabei will ich meine Mädchen im direkten Vergleich zueinander sehen und habe sie in Gruppen eingeteilt", erklärt Heidi ihre Strategie. Als die Models in den Backstage-Bereich kommen, werden sie von einer großen Tafel begrüßt. "Wochengruppen" steht darauf geschrieben, darunter die Bilder der Models. Romina, Alex, Soulin und Mareike sind in einer Gruppe. Auch die anderen werden in Vierer- und Dreiergruppen eingeteilt.

+++ Update vom 18. April 2023: GNTM 2023: Ex-Gewinnerin Alex Mariah Peter kehrt zurück! Das ist ihre neue Rolle +++

Soulin als Überflieger

"Mir ist schon aufgefallen, dass ich die ganze GNTM-Zeit mit Soulin in einer Gruppe war und mit ihr im direkten Vergleich stand", beginnt Romina. "Ich finde, oder wir alle finden, dass sie hier eine der Stärksten ist. Natürlich muss man sich noch mehr anstrengen." Auch Alex weiß um Soulins Position in der Gruppe: "Es lässt sich nicht leugnen, Soulin ist hier absolut der Überflieger. Sie bekommt durch die Bank weg nur gute Kritik. Deswegen ist sie eine große Konkurrentin."

Soulin will auch bei diesem Shooting weitermachen wie bisher: "In meiner Gruppe ist es sehr, sehr bunt. Ich wüsste nicht, in welchen Punkten wir vier uns verbinden sollten. Mein Ziel für heute ist es, auf jeden Fall herauszustechen. Ich fühle mich gut in meinem Outfit. Ich liebe die Farben und ich fühle mich sehr selbstbewusst, aber gleichzeitig auch sportlich. Ich kann in dieser Box auf jeden Fall gleich alles machen."

Scheinbar mühelos schafft es das Nachwuchsmodel unter die Top 5: Soulin ist im Finale!

Infos zu GNTM 2021: Liveticker, Livestream und Wiederholung

"Germany's Next Topmodel" 2021 läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream , begleitet vom Liveticker

Falls du donnerstags eine Episode verpasst, gibt es am darauffolgenden Freitag um 20:15 Uhr die Wiederholung auf sixx

Auf gntm.de und Joyn kannst du dir die ganzen Folgen kostenlos und in voller Länge online ansehen.

