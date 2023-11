Das Wichtigste in Kürze Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewinnen, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit. Verliert das Duo, muss es sich in den Dienst des Senders stellen und eine Strafe über sich ergehen lassen.

Alle Infos zu den Gegner:innen, die sich Joko & Klaas stellen müssen, findest du hier.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft aktuell in der 6. Staffel. Mehr Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten erfährst du hier.

Zeit für spannende Wettkämpfe: Die 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht weiter. Die wichtigsten Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten findest du hier.

Alle Sendezeiten und Sendetermine von Staffel 6

Am 25. April 2023 ging es mit der 1. Folge von Staffel 6 los. Am 23. Mai 2023 endete die Frühlingsstaffel mit der Niederlage von Joko & Klaas in einer Spezialausgabe.

Die Herbststaffel startete am 17. Oktober 2023 und endet am 14. November 2023. Damit du keine der neuen Episoden verpasst, findest du hier eine Übersicht aller Sendetermine. Jeweils dienstags um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge auf ProSieben und Joyn.

Folge 1 : Dienstag, 17. Oktober 2023 , um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 2 : Dienstag, 24. Oktober 2023 , um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 3 : Dienstag, 31. Oktober 2023 , um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 4 : Dienstag, 7. November 2023 , um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: Dienstag, 14. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Sendezeiten: "Joko & Klaas LIVE" - 15 Minuten Sendezeit

Immer, wenn das Duo '15 Minuten Live-Sendezeit' erspielt, blicken Fans, der Sender und die Medien gespannt auf das Programm, das die beiden gestalten. Denn Joko und Klaas haben schon für zahlreiche unvergessliche TV-Momente gesorgt. ProSieben hat dabei keinen Einfluss auf den Inhalt. Dieser wird allein von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bestimmt.

Joko und Klaas haben Folge 4 der Herbststaffel gewonnen. Doch statt einmal für 15 Minuten live auf Sendung zu gehen, präsentieren sie nun eine Woche lang jeden Abend ein paar Minuten auf ProSieben. Alle Infos zu "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" findest du hier. Das sind die Sendezeiten der Schatzsuche-Aktion im Überblick:

Mittwoch, 8. November 2023, 20:15 Uhr

Donnerstag, 9. November 2023, 20:15 Uhr

Freitag, 10. November 2023, 20:15 Uhr

Samstag, 11. November 2023, 20:15 Uhr

Sonntag, 12. November 2023, 20:15 Uhr

Montag, 13. November 2023, 20:15 Uhr

Dienstag, 14. November 2023, 20:15 Uhr

Clip aus der Auftaktfolge der Herbststaffel

Alle Sendezeiten der Wiederholungen

Wiederholung Folge 1 : Sonntag, 22. Oktober 2023 , um 10:15 Uhr auf ProSieben

Wiederholung Folge 2 : Sonntag, 29. Oktober 2023 , um 13:45 Uhr auf ProSieben

Wiederholung Folge 3 : Sonntag, 5. November 2023 , um 13:40 Uhr auf ProSieben

Wiederholung Folge 4 : Mittwoch, 8. November 2023 , um 0:20 Uhr auf ProSieben

Wiederholung Folge 5: Mittwoch, 15. November 2023, um 1:30 Uhr auf ProSieben

Wiederholung wann immer du willst? Natürlich kannst du alle ganzen Folgen jederzeit auf Joyn nachschauen!

Im TV schauen, online streamen oder die Wiederholung nachholen

Seit dem 17. Oktober ist wieder der Dienstagabend die richtige Zeit für "Joko & Klaas gegen ProSieben" im TV. Als Alternative zum Fernseher kannst du dir alle Folgen auch über den ProSieben-Livestream im Internet ansehen. Falls du eine Folge verpasst hast, sind alle ganzen Folgen online im Nachhinein verfügbar.

Alle wichtigen Infos zum Livestream und der Wiederholung zusammengefasst.

Die Strafen der Frühlingsstaffel

