"The Masked Singer" Finale 2024: Das sind die letzten drei Masken

Finale! Noch drei Masken sind in der Jubiläums-Staffel von "The Masked Singer" dabei. Welche Stars werden am 18. April beim großen Finale demaskiert? Alles über die Finalist:innen und die Top-Tipps von Zuschauer:innen und Rateteam.

Das Finale von "The Masked Singer" 2024

Am 18. April steigt die Show. Vier Masken sind noch im Rennen: der Flip Flop, der Floh und das Krokodil. Über fünf Folgen hinweg haben das Rateteam und die Zuschauer:innen fieberhaft mitgerätselt.

Zuletzt wurde die zauberhafte Frühlings-Elfe Elgonia demaskiert. Darunter verbarg sich eine bekannte Girlgroup-Sängerin.

Im Clip: Die Enthüllung von Elgonia

Wer verbirgt sich unter den Finalist:innen? Wir haben uns noch mal alle Auftritte, Indizien und Top-Guessings genau angesehen.

Wer ist das Krokodil?

Das Krokodil in Show 2. © ProSieben/Willi Weber

In der allerersten Show von "The Masled Singer" 2024 präsentiert sich das Krokodil als selbstsicheren Gamer. Die auffällig raue, dunkle Stimme und sein starkes Auftreten macht Eindruck bei Zuschauer:innen und Rateteam. Und das Krokodil beweist, wie wandelbar es ist. Von harten Rock-Hits bis hin zur Sinfonie-Version von "The Final Countdown" - der Star unter der Maske meistert jede Herausforderung.

Im Halbfinale muss das Krokodil kurzzeitig zittern und sich in einer Extra-Runde gegen die anderen Wackler, den Floh und Elgonia behaupten. Doch schnell steht fest: Das Krokodil ist im Finale der 10. Staffel!

Das sind die heißesten Tipps zum Krokodil

Über fünf Folgen hinweg rätseln Zuschauer:innen und Ratepanel nun schon über die wahre Identität des Krokodils. Zahlreiche Indizien geben Hinweise. Unter anderem waren der Reichstag und das Bundesverdienstkreuz zu sehen.

Palina Rojinski vermutet seit einigen Folgen, dass Ralf Moeller im schuppigen Kostüm steckt. Rategast Jan Delay hat hingegen einen ganz anderen Tipp: Er meint, TV-Koch Tim Mälzer erkannt zu haben. Zu welchem Star passen die Indizien und die Stimme vom Krokodil am ehesten?

In der Joyn App haben sich die User:innen schon seit Langem auf ihre Favoriten eingeschworen. Sebastian Krumbiegel von den Prinzen steht von Anfang an unter den Top-Tipps der Fans. Auch der Name von Schauspieler Ben Becker fällt immer wieder - auch im Rateteam. Das ist der aktuelle Stand aus der Joyn App (Stand 7. Mai):

Sebastian Krumbiegel (73 %)

Ralf Moeller (6 %)

Ben Becker (4 %)

Tim Mälzer (3 %)

Welches Duo verbirgt sich unter dem Flip Flop?

Der Flip Flop ist eine echte Rampensau. © ProSieben / Willi Weber

Es war die Sensation in Folge 3: Unter der Maske des Flip Flops verstecken sich gleich zwei Sänger:innen. Das gab es bei "The Masked Singer" noch nie! Flip und Flop treten gemeinsam als Team an und schaffen es sogar bis ins Finale. Selbstverständlich rätseln Rateteam und Fans auch doppelt so begeistert, welches Couple unter den bunten Masken stecken könnte.

Im Halbfinale setzt das kunterbunte Paar noch einen drauf! Mit "Billie Jean" rockten Flip und Flop die Bühne. Dank ihres bühnenreifen Auftritts, wird der Flip Flop als erste Maske ins große Finale von "The Masked Singer" 2024 gewählt.

Das sind die Top-Guessings zum Flip Flop

YouTube-Stars, Sänger oder Magier? Welche Stars verbergen sich unter der Doppel-Maske? Sind Flip und Flop miteinander verwandt oder teilen sie vielleicht einfach dieselbe Leidenschaft? Unter den zahlreichen Indizien der Flip Flops sind unter anderem ein Kirschkernkissen, ein Toast und eine Filmklappe zu finden.

Rick Kavanian vermutet die magischen Ehrlich Brothers in den Kostümen. Gleichzeitig wird auch darüber spekuliert, ob sich Bill und Tom Kaulitz vielleicht in eine neue musikalische Herausforderung gestürzt haben könnten.

Die User:innen in der Joyn App haben einen anderen Verdacht. Sie vermuten die bekannten Lochmann-Brüder unter dem Flip Flop. Seit der dritten Folge werden die Lochis als heißester Favorit unter den Fans gehandelt. Das ist der aktuelle Stand der Top-Guessing (Stand 7. Mai:)

Heiko und Roman Lochmann (60 % und 15 %)

Christian und Andreas Ehrlich (7 % und 6 %)

Nico Santos und Michi Beck (5 % und 3 %)

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Wer steckt unter dem Floh?

Der Floh kämpfte um den Einzug ins Finale von "The Masked Singer". © ProSieben/Willi Weber

Gemeinsam mit seiner treuen Begleitung Schnecki hat der Floh die lange Reise bis ins Finale gemeistert. Der quirlige kleine Star begeisterte das Publikum von "The Masked Singer" 2024 bereits mit gefühlvollen Balladen und aufregenden Pop-Hits. Im Halbfinale sorgte er mit "Walking On Sunshine" für echte Sommerstimmung.

Als Wackelkandidat muss er kurz zittern, flippt jedoch nach der gemeisterten Extra-Runde gegen Elgonia aus vor Freude, als es heißt: Du bist im Finale! Welches Energiebündel steckt unter der Maske?

Das sind die Top-Tipps zum Floh

Barbara Schöneberger, Anke Engelke oder doch Mirja Boes? Das Rateteam rätselt fieberhaft, welche Rampensau unter dem Floh steckt. Rategast Jan Delay muss bei den neuesten Indizien - ein Aufnahme-Mikrofon und Skier - an Ulrike Folkerts denken. Aber zu welchem Star passen die Indizien wirklich am besten?

Die User:innen in der Joyn App haben zwar ihre Favoritinnen, schwanken jedoch noch zwischen Comedian Mirja Boes oder Schauspielerin Christine Urspruch, die unter anderem durch ihre Rolle als "Sams" bekannt wurde. Welcher Star verbrigt sich wirklich unter der Maske. Hier die aktuell heißesten Tipps unter den Fans (Stand 7. Mai:)

Mirja Boes (69 %)

Christina Urspruch (10 %)

Ruth Moschner (5 %)

Barbara Schöneberger (5 %)

Alle Finalist:innen werden garantiert im großen Finale von "The Masked Singer" 2024 demaskiert. Außerdem kehren auch alle bisher enthüllten Masken der aktuellen Staffel noch einmal zurück.

Welche Maske sich den Sieg der 10. Staffel von "The Masked Singer" holen wird, siehst du am Samstag, 18. Mai ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn. Gib außerdem deine Stimme ab für deinen Favoriten in der Joyn App.