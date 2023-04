"The Masked Singer" 2023: Er ist heute der erste Rategast von Staffel 8

Anzeige

Mit Musik kennt sich Wincent Weiss aus - aber wie steht es um sein detektivisches Gespür? Das erfährst du in der 1. Folge von "The Masked Singer" 2023, denn dort ist der "The Voice Kids"-Coach als Rategast dabei.

Bei "The Masked Singer" 2023 geht es um jedes Detail. Wer die Stars hinter den Masken enttarnen will, muss ganz genau hinschauen und hinhören. Das Rateteam ist besonders motiviert und in Folge 1 erhält es musikalische Unterstützung.

Wincent Weiss im Rateteam

Normalerweise nimmt Wincent Weiss als Coach auf einem der roten Stühle von "The Voice Kids" Platz, wo er für vielversprechende Talente buzzert. Doch am kommenden Samstag wagt er sich ans Ratepult von "The Masked Singer" und nimmt die Masken unter die Lupe.

Durch die Blind Auditions sind seine Ohren bestens geschult. Wincent kann sich nur auf Gehörtes konzentrieren und Entscheidungen treffen. Hilft ihm dieses Können beim Rätseln weiter?

Verstärkung für Ruth Moschner und Rea Garvey

Wincent muss den Geheimnissen der Masken nicht allein nachspüren. Ruth Moschner und Rea Garvey sind in Staffel 8 wie gewohnt dabei und stellen sich der Rätsel-Herausforderung. Können sie Seepferdchen, Igel, Schuhschnabel, Waschbär, Känguru und Pilz auf die Schliche kommen?