Der Hammerhai ist in Folge 2 von "The Masked Singer" raus. Dieser Star kam bei der Enthüllung unter der Maske zum Vorschein.

Nach der Pause wegen einer Corona-Infektion ist der Teddy in Folge 4 von "The Masked Singer" wieder dabei.

Das sind die heißesten Spekulationen der Zuschauer:innen zu den Promis unter den Masken bei "The Masked Singer" 2021.

Im Clip: Der Hammerhai ist Pierre Littbarski

Update vom 22. April 2023:

Nun stehen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Im Rennen sind noch Diamantula, der Toast, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel und der Schuhschnabel. So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Enthüllt wurden das Känguru, der Waschbär und der Pilz.

"Fünf Kilo abgeschwitzt" – Pierre Littbarski im "red."-Interview

Bei "The Masked Singer" nahm der Fußballweltmeister "Litti" eine neue Herausforderung an. Der zweite Demaskierte der 5. Staffel erzählt im Interview mit "red.": "Ich kann zwei Sachen nicht: Singen und Tanzen. Und dann haben die mir gesagt: 'beides brauchen wir'."

Die Fußball-Legende hatte zuvor schon einmal abgesagt, zur 5. Staffel wollte er es jetzt aber doch wissen: "Ja, ich bin so bekloppt, ich mach das". Im Interview bedankt "Litti" sich nach seiner Demaskierung auch bei der Crew und seinem Gesangscoach. "Es hat riesig Spaß gemacht" und er hätte sich als positiven Nebeneffekt zusätzlich auch noch "fünf Kilo abgeschwitzt, was will man mehr?".

Der Hammerhai ist demaskiert

Gemeinsam mit dem Stinktier und dem Axolotl musste der Hammerhai am Ende der 2. Folge zittern. Schlussendlich erwischte es den Hammerhai. Bei der zweiten Demaskierung der 5. Staffel muss er seine wahre Identität offenbaren.

Unter der Maske steckt Pierre Littbarski

Damit war wirklich nicht zu rechnen! Nachdem in der Vorwoche schon sehr überraschend Tagesschau-Sprecher Jens Riewa demaskiert wurde, kam nun kein Geringerer als Fußball-Legende Pierre Littbarski unter der Maske des Hammerhais zum Vorschein. "Das Highlight in meinem Leben", erklärte ein sichtlich verschwitzter, aber glücklicher "Litti" unmittelbar nach seiner Demaskierung. Damit hatte Ruth Moschner also den richtigen Riecher. Sie tippte beim Anblick von Littbarskis "Fußballer-Beinen" auf den Weltmeister von 1990.

Wer muss nächste Woche seine Maske fallen lassen? Das siehst du kommenden Samstag um 20:15 Uhr bei "The Masked Singer" auf ProSieben und auf Joyn.

Um das Erraten von maskierten Promis geht es auch bei "Wer ist das Phantom?"

The Masked Dancer startet 2022

Im Januar 2022 startet die erste Staffel von "The Masked Dancer". Im Rateteam ist Alexander Klaws, Sieger der 5. Staffel von "The Masked Singer". Alle Informationen zu Start, Sendezeiten und Sendeterminen und zu den Masken von "The Masked Dancer" findest du im Überblick.

Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 7 von "The Masked Singer" fest, die im Herbst 2022 startet. Und wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 7 von "The Masked Singer" 2022. Auch zu Staffel 7 gibt es bereits Spekulationen: Wer ist das Walross? Wer ist No Name? Wer ist der Brokkoli?

