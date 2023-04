Die Chili ist in Folge 1 von "The Masked Singer" raus. Dieser Star kam bei der Enthüllung unter der Maske zum Vorschein.

Update vom 23. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Anna Loos ist das Seepferdchen. Die Enthüllung von Anna Loos als Seepferdchen gibt es im Clip.

Update vom 1. April 2023: Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2023 startet. Wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Dabei sind unter anderem Diamantula, der Toast, der Pilz, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel und der Waschbär. Mit der Ego-Perspektive gibt es eine wichtige Neuerung bei Staffel 8 von "The Masked Singer". Und: So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Wir zeigen: Wer ist raus bei "The Masked Singer" - und wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

Update vom 5. November 2022: Nun steht auch fest, wer heute im Finale von Staffel 7 von "The Masked Singer" im Rateteam sitzt.

Update vom 29. Oktober 2022: Wer steckt unter den neuen Masken von "The Masked Singer"? Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick. Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" mit allen Sendezeiten. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022. Das sind die Masken im Finale: Rosty. Der Maulwurf. Der Werwolf. Die Zahnfee.

Bisher enthüllt wurden der Brokkoli, das Walross, die Pfeife, Black Mamba und Goldi (Enthüllung: ER steckte im Goldi-Kostüm - Und: Goldi wurde bei "The Masked Singer" 2022 enthüllt.). Überraschung: Das Rateteam von Folge 5 bei "The Masked Singer" bleibt heute vorerst geheim.

Zu Staffel 7 von "The Masked Singer" gab es auch viele Spekulationen zu den neuen TMS-Masken: Wer ist das Walross? Wer ist die Pfeife? Wer ist No Name? Wer ist der Maulwurf? Wer ist Black Mamba? Wer ist Goldi? Wer ist der Werwolf? Wer ist die Zahnfee? Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge von "The Masked Singer" 2022 gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Update vom 23. Oktober 2022: In Folge 4 von "The Masked Singer" wurde Black Mamba enthüllt - es war ein GZSZ-Star. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 6 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2022 startet. Und wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 6 von "The Masked Singer" 2022. Auch zu Staffel 6 gibt es bereits Spekulationen: Wer ist die Möwe bei TMS? Wer ist das Zebra bei "The Masked Singer"? Wer ist der Seestern? Wer ist der Dornteufel? Wer ist der Gorilla? Wer ist der Koala? Wer ist der Ork? Wer ist der Brilli? Wer ist Galax'sis? Wer ist die Discokugel? Und wer ist raus bei "The Masked Singer" 2022?

Das sind die heißesten Spekulationen der Zuschauer:innen zu den Promis unter den Masken bei "The Masked Singer" 2021.

In Folge 3 wurde eine weitere Maske enttarnt: Das Stinktier ist Peter Kraus. Diese Indizien hätten dir dabei geholfen, Peter Kraus als Stinktier zu enttarnen.

In Folge 2 wurde der Hammerhai als zweite Maske enttarnt – der Hammerhai bei "The Masked Singer" 2021 war Pierre Littbarski.

Im Clip: Der Hammerhai ist Pierre Littbarski.

Im Clip: Die Chili singt "Can You Feel It?" von The Weather Girls

"Ich hatte zwei Alben vorbereitet" – Jens Riewa im "red."-Interview

Auf der Bühne von "The Masked Singer" zeigte sich Nachrichtensprecher Jens Riewa von einer ganz anderen Seite. "Das ist ja das Geheimnis dieser Show", verrät der erste Demaskierte der 5. Staffel im Interview mit "red.": "Einfach mal die kleine Sau rauszulassen – oder die scharfe Chili."

Allerdings hatte der Nachrichtensprecher mit einem längeren Verbleiben bei "The Masked Singer" gerechnet. "Ich hatte zwei Alben vorbereitet", gesteht er. Für das heimliche Üben besorgte er sogar eine schalldichte Kabine, sodass auch seine Nachbarin keinen Verdacht schöpfen konnte.

Die Chili ist demaskiert

Gemeinsam mit dem Hammerhai, dem Teddy und dem Stinktier musste die Chili zittern. Die wenigsten Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sie in der nächsten Runde sehen. Deshalb ist die Chili in Folge 1 von "The Masked Singer" raus. Bei der ersten Demaskierung der 5. Staffel muss sie ihre wahre Identität offenbaren.

Unter der Maske steckt Jens Riewa

"The Masked Singer" sorgt auch in Staffel 5 wieder für tolle Überraschungsmomente. So auch bei der Enthüllung der Chili. Wer hätte damit gerechnet, dass Jens Riewa unter der Maske stecken könnte? Der "Tagesschau"-Sprecher wurde nach seinem Ausscheiden demaskiert.

Ruth Moschner vermutete vor der Enthüllung Rolf Scheider oder Horst Lichter als die Chili. "Michael Mittermeier ist mir einmal durch den Kopf gesprungen", meinte Rea Garvey da noch. Und Rategast Alvaro Soler? Der tippte auf Comedian Mirco Nontschew unter der Maske. Somit lag im Rateteam niemand mit seinen beziehungsweise ihren Vermutungen richtig.

Wer muss nächste Woche seine Maske fallen lassen? Das siehst du kommenden Samstag um 20:15 Uhr bei "The Masked Singer" auf ProSieben und auf Joyn.

Um das Erraten von maskierten Promis geht es auch bei "Wer ist das Phantom?"

The Masked Dancer: Wer steckt unter den Masken?

Welche Promis stecken unter den Masken bei The Masked Dancer? Wer ist der Affe? Wer ist der Buntstift? Wer ist die Maus? Wer ist das Zottel? Wer ist Maximum Power? Wir haben zusammengefasst, wer bei The Masked Singer raus ist und welche Enthüllungen es bisher gab.

The Masked Dancer startet 2022

Im Januar 2022 startet die erste Staffel von "The Masked Dancer". Im Rateteam ist Alexander Klaws, Sieger der 5. Staffel von "The Masked Singer". Alle Informationen zu Start, Sendezeiten und Sendeterminen und zu den Masken von "The Masked Dancer" findest du im Überblick.

Auch bei Promiboom findest Du aktuelle News zu Staffel 6 von "The Masked Singer", du erfährst, welche Promis unter welchen Masken stecken. Wer ist die Möwe? Das Zebra? Der Dornteufel? Der Seestern? Der Gorilla? Der Koala? Der Ork? Der Brilli? GALAX'SIS? Die Discokugel? In Folge 1 fehlt Moderator Matthias Opdenhövel. Das ist das Rateteam bei Steffel 6 von The Masked Singer 2022. Und das sind alle Masken in Staffel 6. Außerdem erfährst Du, welche Masken enthüllt wurden und wer bei The Masked Singer 2022 raus ist.

