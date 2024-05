Animal-Trend 2024: Ganz schön sexy! Wie Heidi Klum Schlangen- und Tiger-Muster kombiniert

Heidi Klum hat schon einige Fashion-Hypes wieder aufleben lassen. In Folge 5 holt sie Animal-Prints zurück auf den Catwalk! Und sie zeigt den Kandidaten und Kandidatinnen, wie man Outfits mit Schlangen- und Tiger-Designs jetzt trägt.

So stylish gelingt Heidi der wilde Mustermix

Schlang & Tiger in einem Outfit? Heidi Klum beweist Modemut! Verschiedene Muster, die direkt aufeinander prallen, wirken ohne einen einfarbigen Blocker, der etwas Abstand schafft, schnell überladen. Doch Heidi lässt sich nicht von Konventionen einengen. Sie kombiniert den Catsuit im Tiger-Look selbstbewusst zu kniehohen Stiefeln und einem wadenlangem Mantel in Schlangen-Optik. Und was sollen wir sagen? Dadurch, dass sie mit ihrer Auswahl in einer Farbwelt bleibt, ist Heidis Fashion-Experiment voll geglückt!

Schon im Dezember vergangenen Jahres postete Heidi Klum ein Bild, auf dem sie den coolen Schlangen-Mantel trägt - er lässt sich auf dem Schwarzweiß-Bild allerdings nur erahnen.

Heidi Klum steht auf die tierischen Trend-Muster

Es ist kein Geheimnis, dass Heidi Klum Klamotten mit Animal-Print feiert. Und dabei setzt sie auf alles, was die Tierwelt hergibt: Leoparden-Muster, Schlangen-Style, Tiger-Optik und Zebra-Look. Ein Post zeigt Heidi Klum bei einem entspannten Abend mit Freunden in Malibu, dort trägt sie ein Leo-Kleid mit XL-Ausschnitt.

Aber auch Zebra hat es ihr angetan, wie dieser Allover-Look zeigt.

Animal-Prints, aber stilvoll!

Leo, Zebra oder Schlange: It-Pieces mit Animal-Prints sind echte Eyecatcher. Die wilden Muster finden in schlichten Basics den perfekten Partner, so wirkt der Look nicht überladen. Schwarz, Weiß oder Beige, auch Leder oder Denim sind optimale Fashion-Matches. Wer es nicht ganz so extravagant mag, setzt auf Accessoires statt Kleidung mit Animal-Print: Taschen, Schals oder Schuhe verleihen deinem Look das gewisse Etwas.

Im Clip: Wie wir den Leo-Trend jetzt tragen

